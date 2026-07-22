Poema a Josep Vallverdú, in memoriam

A JOSEP VALLVERDÚ
Ara que el teu silenci
ha travessat la darrera porta,
la llengua et busca
en la claror lenta dels llibres.
Tu, que vas fer de la paraula
una casa contra la intempèrie,
de la fidelitat una llavor
i de cada pàgina
un territori per habitar.
Has caminat cent tres anys
amb el cor atent al batec
d’una llengua antiga i obstinada,
una llengua que, com la terra,
sap esperar sota la gebrada
el retorn secret de la primavera.
I ara que el temps
t’ha deslligat de les hores,
la teua veu encara s’alça
com una rama blanca contra el cel.
Queda la llum.
Queda el rastre.
Queda la paraula.
I queda el català,
aquesta casa que vas estimar
amb una fidelitat sense escletxes,
aquesta veu que vas mantenir dreta
quan tot semblava inclinar-se.
Descansa, mestre.
Nosaltres obrirem els teus llibres
com qui obre una finestra
després d’una nit molt llarga,
com qui encén, lentament,
una claror dins la fosca.
I en la quietud de les pàgines,
entre la pols daurada del temps
i la respiració secreta de les paraules,
encara et sentirem.
Perquè hi ha veus
que no moren:
només canvien de lloc.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!