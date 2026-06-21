Poema A Joan Fuster, en el 34è aniversari de la seua mort

A Sueca, quan la vesprada es torna
un fil de llum damunt dels arrossars,
encara passa el vent per les paraules
que vas deixar sembrades als bancals.
La mar respira al fons de la Ribera,
blava i antiga com un vell record,
i el poble guarda, en llurs batecs,
l’eco seré de la teua veu de foc.
Tu vens del penó: tu ets senyera
feta de tinta, de dubte i d’anhel;
un pensament que travessa les ombres
i encén clarors on abans hi havia gel.
Vas estimar la llengua com qui estima
la terra fonda que el sosté dempeus;
vas fer del català casa i memòria,
pont entre pobles, esperança i veu.
I vas mirar més lluny de les fronteres
que el temps i els homes volgueren alçar:
un mateix mar, una mateixa parla,
un horitzó compartit de llibertat.
Els Països Catalans, en la teua obra,
foren pregunta, somni i voluntat;
un fil de llum cosint costes i serres,
de Salses a Guardamar.
Els llibres dormen, però només aparenten:
davall la pols continua el seu batec.
Cada pàgina és una finestra oberta
on un poble es reconeix i creix.
Trenta-quatre anys han passat, Fuster,
i el temps, que tot ho muda, no ha pogut
esborrar la passió de les teues paraules
ni el compromís que habita en cada mot.
Per això, avui, València t’alça una memòria
de lluna tendra i de camps daurats;
i mentre el Xúquer besa la mar fonda,
el teu nom torna a florir entre els sembrats.
Que la nit et siga lleu, mestre de dubtes,
company de llums, d’escriptura i de pensament.
els catalans et remembren, i en remembrar-te,
la llengua et torna viu, perpètuament.
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