Onada Edicions homenatja Manel Ollé: un far de la paraula

El passat 30 de juliol, el Tancat de Codorniu d’Alcanar va esdevenir escenari d’un emotiu homenatge a Manel Ollé, figura clau de la cultura ebrenca i dels Països Catalans, promogut per Onada Edicions. L’acte va reunir 180 persones en un sopar cultural, ple de complicitats i reconeixement a una trajectòria exemplar al servei de la llengua, la cultura i la terra.

Manel Ollé és faldut, fill d’Ulldecona, quest fet no és anecdòtic sinó fonamental per entendre el conjunt de la seua obra. El seu treball literari, pedagògic i cultural s’emmarca a redós de la serra del Montsià, paisatge sentimental i referent geogràfic constant. La seua mirada sobre el món és profundament rural, nascuda de l’experiència directa amb la terra, el conreu, els oficis i la saviesa popular.

La salvació de les paraules de pagès pròpies d’aquesta zona ha estat la seua veritable croada: una tasca meticulosa, pacient i apassionada de recuperació lèxica i transmissió cultural. En ell hi ha una resistència activa a la desaparició d’un patrimoni lingüístic ric, matisat i profundament arrelat al territori.

Manel Ollé ha dedicat la seua vida a conrear les raïls del país: la vinya, el burro català, les paraules oblidades, la història dels seus i dels nostres. Defensor tenaç de la llengua catalana, salvador de mots, com diria Espriu, ha estat mestre de mestres, savi popular, i gran difusor dels literats ebrencs històrics.

La seua fidelitat als Països Catalans és inqüestionable. Des de fa més de tres dècades, és assistent constant de la Universitat Catalana d’Estiu de Prada de Conflent, on ha fet país des del pensament, la pedagogia i la convivència. Aquest compromís profund li ha valgut reconeixements com el títol de Mestre de Mestres de l’Ajuntament de Tortosa, l’Escut d’Or de l’Ajuntament de Campredó i Lo Grifonet d’Òmnium Cultural Terres de l’Ebre.

Com a mostra d’agraïment i estima, la família Ollé va fer entrega als assistents d’una làmina signada per Cinta Sabaté, la reconeguda escultora tortosina, amb una obra especialment pensada per a l’ocasió. Aquest detall artístic va convertir l’acte en una experiència més emotiva i única, connectant l’homenatjat amb la creativitat i sensibilitat del territori.

L’homenatge va ser organitzat per Onada Edicions, editorial ubicada a Benicarló, pont natural entre comarques i cruïlla de cultures, que s’ha consolidat com un actor essencial en la difusió de la literatura catalana produïda a les comarques centrals de la catalanitat. Amb una gran producció de qualitat, és una editorial arrelada, compromesa amb el territori i especialment activa en la promoció d’autors ebrencs i valencians.

Al capdavant hi trobem Ramon París i Miquel Àngel Pradilla, membre de l’Institut d’Estudis Catalans, professor de sociolingüística a la URV, i un dels grans agents culturals de la nostra Ilercavònia. Pradilla ha estat un pont entre la recerca i l’activisme cultural, amb una mirada clara cap a la unitat de la llengua catalana.

El moment culminant de l’acte va ser el brindis final, fet amb un vi elaborat a partir de raïm procedent de la pròpia vinya de Manel Ollé, vinificat per un celler de la Terra Alta. Aquest detall, carregat de significat, va simbolitzar l’essència de l’homenatjat: la fusió de terra, llengua i cultura en una copa plena d’identitat. Brindar amb aquell vi era brindar per una vida dedicada a fer país des de la raïl.

L’homenatge a Manel Ollé va ser molt més que un reconeixement personal: va esdevenir una declaració col·lectiva de resistència cultural i d’estima profunda pel territori. Va ser un vespre on la paraula es va tornar vinya, on el gest es va fer memòria, i on la cultura es va mostrar viva, generosa i compromesa. Com ho ha estat sempre Manel Ollé: sembrador de consciència, guardià dels mots i far il·luminat d’un país que resisteix parlant.