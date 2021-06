Nous Poetes Catalans (37): Josep Anton Soldevila

Josep Anton Soldevila va nàixer a Barcelona l’any 1948. És escriptor, principalment de poesia, que ha publicat diverses obres en català i castellà.

* És llicenciat en Ciències Econòmiques i Màster en Desenvolupament de Recursos Humans. Ha estat vicepresident Cercle Artístic de Sant Lluc i de l’Academia Iberoamericana de Poesía.

* Del 2011 al 2019, ha estat vocal de CEDRO, membre de la seva comissió d’ajudes i president de la comissió d’estatuts. Entre el 2010 i el 2018 ha estat tresorer de l’Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya (ACEC), de la qual actualment n’és vicepresident.

* Pertany al grup poètic Laberint d’Ariadna gairebé des dels seus inicis. Ha exercit la crítica d’arts plàstiques i ha fet col·laboracions periodístiques i radiofòniques.

* En poesia audiovisual ha produït videoarts.

* Ha obtingut el premi Viola d’Argent dels Jocs Florals de Barcelona de l’any 2000, el premi Octubre Vicenç Andrés Estellés de 2012, la Gran Medalla dels Jocs Florals de Roselló de 2002 i el Guillem Viladot del 2009.

Finalista del Premi Carles Riba, de 1990. Finalista del XLIII Premi Ausiàs March, de 2006.

Obres Poesia

* La Frontera de Cristal (1977) Les Paraules que no has après a Dir (1985) Un Vast Naufragi de Somnis (1989) Cendres Blanques (1991 Llibre finalista del Premi Carles Riba de 1990) Les Aus de Maig (1995)

Últim Refugi (2002. Premi Viola d’argent dels Jocs Florals de Barcelona de l’any 2000) L’Antologia Poesia Recollida 1985-2000 (2004) El Llibre dels Adéus (2007 Llibre finalista del XLIII Premi Ausiàs March) Des del desert (2012) El mur de Planck (Premi Vicent Andrés Estellés de poesia, 2012) Josep Anton Soldevila. Antología poética bilingüe catalán-castellano (1985-2015) (2015 ) La Falsa Flor (2017)

Narrativa

* El Nudo, novel·la, (2001) No serà tan fàcil, llibre de contes, (2008) Un altre adéu més enllà d’aquest, novel·la (2010)

Teatre

* La Piràmide i l’Avinguda, musical escrit en col·laboració amb el compositor Josep Alonso

BREU ANTOLOGIA POÈTICA

Els arbres diuen que sí

a preguntes que mai no els faran.

És el vent;

només una paraula cega,

brutal i despietada.

Indiferent.

També jo he dit que sí

en el brogit de la tempesta,

i no sabia

quina era la pregunta.

Del llibre El mur de Planck

(Barcelona, 2012)

Si el teu nom

va ser només

ombra,

perfil,

contrallum.

Si la dansa

va ser només

aire,

nit,

corba

en el temps.

La falsa flor

és dibuixada.

I molt bella.

Porta’m allà on la llum.

Porta’m on neix el dia.

Allà on roden les pedres.

On fa veles la vida.

Torna’m l’alè d’aquell jorn,

el pretèrit conte del nen,

la clau de la son,

el següent pas d’aquesta via.

Oblida taurons i bales.

Oblida àngels caiguts.

Adorm els vells colors,

rebutja les ales grises.

Escolta la fosca veu que ens crida:

És només ara, de pressa!

Porta’m allà on la llum.

Porta’m on neix el dia