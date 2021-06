Nous Poetes Catalans (35): Edgar Alemany

Edgar Alemany va nàixer a Maó el 1989, És poeta i combina la dedicació a les lletres amb la música.

* L’any 2007 guanyà el premi Art Jove de Poesia en català amb Calidoscopi.

* L’any següent, fou seleccionat per formar part de l’antologia Pedra foguera, antologia de poesia jove dels Països Catalans (2008).

*El 2009 guanyà el premi Martí Dot amb Funàmbuls de llum.

* Entre 2012 i 2015 ha publicat un seguit de plaquettes titulades Hi ha el dau amb porta i Així cau (traduïda al francès).

* Ha traduït (tretze pinyols astrals) una petita selecció de l’obra poètica del poeta francès Antonin Artaud, figura que ha influït molt en la creació artística d’Alemany.

* El 2019 guanyà el primer concurs de coproducció del Teatre Principal de Maó amb Diluvi

BREU ANTOLOGIA POÈTICA

LLA

Cala, nua i somorta;

de colors n’està buida la paleta,

eternitat, primera persona plural,

de la mel que vessa

en aquest retrat.

Incoherència.

-«Ets tu, Nit,

qui em busca?»

Llum, verda fosca

del diàleg, les mans.

La paciència mal

esmerçada, captaire

d’esbufecs i vibracions.

Escriurem un cant

als set vents, si véns,

et deixo el poema

sense acabar.

Més propera ets,

mentre l’aigua

et dibuixa,

és olor d’estiu,

pessigolles als ulls

sota els pins

i el moll et demana

que hi repengis les cames,

sorneguer.

Més enllà és fosc.

MAT Í

I no despertar.

Només cinc minuts més.

Escalfor, seguretat.

Ens veiem entre somnis.

F U N À M B U L S D E L L U M

A N T R O P O È T I C A

He menjat terra,

he begut pluja,

he plorat sal.

L’home no és home

ni mesura, ni ésser.

És verdor,

una verdor pastosa i amarga,

tan poc pràctica

com especulativa.

No vull llegir,

no vull escriure

i tot això, només,

per arribar a trobar

el poema.

A D O R A C I Ó D E L A T E R R A

a Igor Stravinsky

Dans al voltant de l’arbre,

cercles blaus de mitja nit,

esperant la Deessa.

El vestit blanc

d’on feies créixer

el parpelleig de seda

penja a la cabana del meu ésser.

Abraç l’arbre

i en la foguera,

despullat de móns i vides

esper que m’arrossegui l’Infinit.

M E D I T A C I Ó N O C T U R N A

Vull perdre’m, com Thoreau,

en un bosc de paraules

o que els mots m’envoltin

i em facin fluir en el discurs

com Foucault.

Mai entendré Heidegger…

Per fi, aquesta nit brillen

els estels a Barcelona,

podem ser Body and Soul,

elevar-nos, mossegar el món

i vessar el vi ranci,

com la mel que vessa,

llavi.

He tallat el vers

setjat per la passió nocturna

invoc Caravaggio, en poemes

de clarobscur subtil.

I jo que venc

d’un paradís creat

pel pols tremolós del cec Homer

vull mostrar-te els tresors

de l’illa,

però dorms,

arrecerada,

després del bes,

dens,

sec,

sex,

sax,

jazz…

T R À N S I T

El senyor, l’oracle del qual està a Delfos, ni parla ni oculta res sinó que es manifesta per senyals.

HERÀCLIT

M’elevaré a l’esfera mística

i mistèrica,

a través de la paraula errant,

miraré la Sibil·la als ulls,

drogats, desposseïts;

enèrgic, escopiré a l’ombra d’Apol·lo

i n’extrauré poesia de tota aquesta

follia profètica.

Finalment,

em despertaran, prosaic,

estirat a l’ombra del temple,

tapat amb la llarga barba blanca,

xiuxiuejant:

– Orfeu, Orfeu….