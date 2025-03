Nota de Premsa: Les Llargues Vacances del Silenci

Autors: Emigdi Subirats i Xabier Coluig

Títol: Les Llargues Vacances del Silenci

Ens complau anunciar la publicació del llibre Les Llargues Vacances del Silenci, una obra imprescindible que explora la dramàtica experiència de l’exili, dividida en dues parts significatives. La primera part, escrita per Emigdi Subirats, i la segona, per Xabier Coluig, combinen el teatre i la novel·la gràfica per oferir una perspectiva única i commovedora d’aquest difícil període històric.

Primera Part: En aquesta part del llibre, Subirats aprofundeix en la temàtica de l’exili a través de la teatralització d’una frase emotiva trobada en l’epistolari entre Joan Cid i Mulet i el seu nebot Joan Prades i Cid, que va digitalitzar l’Arxiu històric de les Terres de l’Ebre el 2007, en motiu del centenari del naixement de l’històric escriptor jesusenc. Aquesta correspondència revela les dificultats i esperances dels exiliats, capturant l’essència de la seua lluita per mantindre la seua identitat cultural i familiar en terres llunyanes. L’obra inclou dos teatralitzacions sobre el pas de la ratlla que portava a l’expatriació i el viatge de ruta incògnita cap a Veracruz.

Segona Part: La segona part del llibre és una novel·la gràfica captivadora creada per Xabier Coluig, titulada El Llarg Camí del Silenci.Aquesta novel·la gràfica, una adaptació lliure de les teatralitzacions de Subirats a la primera part del llibre, destaca pel seu poder visual i narratiu, oferint als lectors una visió dinàmica i impactant de l’exili. A través d’un guió profundament emotiu que narra el destí de dos personatges que no tenen res a veure entre si aparentment, Coluig aconsegueix transmetre les emocions intenses i les experiències personals dels exiliats.

Un Homenatge al Valor i la Resiliència

Les Llargues Vacances del Silenci és una obra que transcendeix la narrativa convencional per oferir un homenatge al valor i la resiliència dels exiliats. Amb la combinació de text i imatge, Subirats i Coluig han creat una peça literària que no només documenta la història, sinó que també la viu i la respira.

Convidem a tots els lectors a descobrir aquest llibre i a endinsar-se en les històries commovedores. Les Llargues Vacances del Silenci és una lectura essencial per a aquells que desitgen comprendre millor les implicacions de l’exili i la força de l’esperit humà.

La presentació tindrà lloc dilluns 10 de març, a les 18 hores, a la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa.