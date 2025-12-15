Nadal i Renaixement Literari, un poema de l’escola d’escriptura

Entre pàgines i somnis compartits,
celebrem Nadal amb cors il·luminats,
les històries flueixen com rius divins
i els personatges ballen vora estels daurats.
Brillen les lletres com garlandes d’argent,
cada frase un regal, cada idea un cant,
i en un hivern que ens envolta lent,
renovem esperances en cada instant.
Que l’Any Nou ens porte aventures noves,
capítols sorprenents, narracions bones,
que l’enginy siga la nostra fermesa,
el nostre far, la nostra enteresa.
Salut, rialles i pàgines a escriure,
compartint la màgia que ens fa reviure,
en un Ateneu que acull somnis amb amor,
on cada paraula és un menut tresor.
