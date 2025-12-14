Museu Picasso d’Orta: una visita educativa amb l’alumnat de Batxillerat Artístic

Com ja és tradició a l’institut Dertosa, aquest curs hem tornat a realitzar la visita anual al Museu Picasso d’Orta de Sant Joan amb l’alumnat de 1r de Batxillerat Artístic. És una sortida pedagògica plenament consolidada, perquè considerem que una de les millors maneres d’atansar l’art dels grans mestres a l’alumnat és visitar els espais reals que els van inspirar. A Orta d’Ebre, com ell l’anomenava, Picasso deixa de ser només teoria i esdevé experiència directa.
Aprendre investigant: una gimcana pels espais picassians
La jornada va estructurar-se a partir d’una gimcana educativa amb l’alumnat, que els ha permès investigar els principals espais picassians del poble. Primer passen per la Plaça de la Bassa, on Picasso va captar les formes geomètriques del poble que més tard apareixerien en obres com La bassa. Caminant pels carrers del nucli històric, observen les façanes, els portals i els racons que l’artista transformaria en línies i formes.
S’aturen també davant de l’Hostal del Trompet, a la Plaça de Missa, on Picasso i Fernande Olivier, la seua parella francesa, es van allotjar durant la segona estada de 1909. Aquí l’alumnat pot imaginar com era la vida quotidiana del pintor i com la convivència amb els habitants del poble va enriquir la seua mirada artística.
Més endavant, arriben a l’estudi al despatx de Tobías Membrado, un espai íntim on Picasso va treballar i experimentar amb el paisatge i les formes locals, acompanyat sovint del seu amic Manuel Pallarès, que li servia de guia i company en el coneixement del poble i el seu entorn.
A l’alumnat se l’informa també sobre el Convent de Sant Salvador, present en diversos paisatges pintats per Picasso, així com el Mas de Tafetans, la muntanya de Santa Bàrbara i la Cova de Picasso als Ports, llocs on l’artista va passar temps en contacte amb la natura, observant oliveres, carros i estances en coves, i fent esbossos que capturaven l’essència del paisatge.
Al llarg del recorregut, l’alumnat comprèn que tot el poble —cada carrer, cada plaça, cada racó— és un espai picassià. Aquesta experiència culmina amb la reflexió sobre com Orta de Sant Joan es converteix en un laboratori creatiu per a Picasso.
El Museu Picasso i el seu edifici
El Museu Picasso està ubicat a l’antic Hospital del poble, un edifici renaixentista del segle XVI que forma part del patrimoni històric local. L’espai museístic ofereix un recorregut clar i didàctic que permet entendre la profunda relació entre Picasso i Orta, un lloc clau en la seua formació artística.
Durant la visita, l’alumnat també ha pogut veure una exposició amb fotografies preses pel mateix Picasso amb la seua càmera, que aporten una valuosa contextualització visual de la seua vida, les seues estades a Orta i del paisatge que el va inspirar.
Les obres del museu: La bassa i La fàbrica
Entre les peces més destacades del museu trobem La bassa i La fàbrica, obres fonamentals per entendre com el paisatge d’Orta —les cases, els camps i la vida rural— va influir decisivament en l’evolució del llenguatge pictòric de Picasso. En aquestes obres ja s’intueix la simplificació de formes i la geometria que el conduiran cap al cubisme.
El paper del professorat i l’explicació de Ramon Ruiz
Un dels moments clau de la jornada va ser l’explicació del professor Ramon Ruiz, bon coneixedor de la relació entre Picasso i Orta de Sant Joan. La seua intervenció va permetre entendre amb profunditat el pes real que va tindre el poble en la vida i l’obra de l’artista. Ruiz explica com Picasso no va viure Orta com un simple refugi, sinó com un espai d’aprenentatge vital: el contacte amb la gent del poble, amb els pagesos, amb les formes de treball i amb la duresa del paisatge rural. Aquest acompanyament pedagògic és clau per transformar la visita en una experiència educativa.
Les dos estades de Picasso a Horta de Sant Joan
1898–1899, amb només 17 anys, quan hi arriba per recuperar-se d’una escarlatina. Aquest període de convalescència es converteix també en un temps d’intensa observació. Picasso queda sorprès pels carros, els vestits tradicionals dels pagesos, les oliveres retorçades i fins i tot per les estades en coves, elements que li semblen essencials i primitius. És durant aquesta primera estada quan Manuel Pallarès actua com a amic i guia de l’artista per l’entorn.
1909, quan torna en plena maduresa artística, acompanyat de Fernande Olivier, en un moment clau per al desenvolupament del cubisme. El paisatge d’Orta esdevé aleshores un veritable camp d’experimentació formal.
Fernande Olivier, model i testimoni
Fernande Olivier, model francesa i companya sentimental de Picasso, va tenir un paper rellevant durant la segona estada. La seua convivència amb la gent del poble i els seus escrits ofereixen un testimoni directe de la vida quotidiana i del procés creatiu de l’artista. A Orta, Fernande no és només musa, sinó també part activa d’aquesta experiència vital i artística.
Orta i la Ruta del Paisatge dels Genis
El Museu Picasso d’Horta de Sant Joan forma part de la Ruta del Paisatge dels Genis, un itinerari cultural que connecta els espais vitals de Picasso, Miró, Pau Casals i Gaudí. Aquesta ruta posa en valor la importància del territori com a font d’inspiració artística i com a eina educativa.
Aquesta visita anual reafirma que l’educació artística guanya profunditat quan surt de l’aula. Orta de Sant Joan esdevé així un espai privilegiat on l’alumnat pot entendre que l’art neix del contacte directe amb la vida, el paisatge i les experiències que configuren la mirada dels grans creadors.
