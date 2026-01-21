Militant pel català, reivindiquem tot un país

Divendres 16 de gener a Barcelona es va celebrar un acte de presentació i reconeixement del projecte de cursos de català per a estrangers anomenat Català‑Xarxa. L’acte va comptar amb la presència de Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística, que va destacar la importància d’ampliar l’oferta de cursos per atendre la demanda creixent d’aprenentatge de català a tot el país.
Aquest reconeixement coincideix amb la presentació del Pla de Xoc pel Català, la gran iniciativa del Departament de Política Lingüística per reforçar l’ensenyament de la llengua i ampliar l’oferta de cursos i places disponibles a través del CPNL. El pla inclou:
Increment de places: afegeix 30.000 places noves per aprendre català, amb l’objectiu d’arribar a 140.000 places anuals a partir de 2026.
Ampliació de cursos C2: augmenta l’oferta de cursos del nivell més avançat al llarg del territori.
Acords amb entitats: per coordinar i certificar més cursos i fer-los més accessibles a la ciutadania.
Subvencions i suport municipal: línies d’ajudes perquè ajuntaments i altres agents puguen organitzar formació en català.
Aquesta inversió extraordinària de 8,8 milions d’euros, posa de manifest que l’aprenentatge del català no és un luxe sinó una prioritat estratègica per a la cohesió social i cultural del país.
L’acte de Barcelona va ser especialment emotiu i enriquidor perquè van ser convidats diversos actors representatius del teixit social i lingüístic català:
l’alcalde d’Alcover, membres d’una associació d’Olot, representants d’una entitat de Barcelona, i, tot un honor, el president de l’Associació cultural Soldevila Damià Grau, que van compartir l’experiència del seu projecte Català‑Xarxa a Campredó.
Malgrat ser un poble menut, ens hem convertit en exemple viu de com una comunitat local pot liderar un projecte de gran impacte social, amb cursos adaptats a perfils i necessitats reals. La col·laboració amb el CPNL i el suport del Pla de Xoc fan possible que estrangers i nouvinguts puguen aprendre català de manera estructurada, efectiva i propera, obrint portes a la integració social, cultural i laboral.
Aprendre català no és només una qüestió lingüística: és una mostra de respecte i compromís amb la comunitat. Negar-se a aprendre la llengua quan existeixen recursos i oportunitats —com Català‑Xarxa o els cursos del CPNL— és un error que denota manca de voluntat d’integració. El català és la llengua de la vida quotidiana, de la cultura i de la convivència, i ignorar-la significa autoexcloure’s de la societat que t’acull.
Cal, doncs, militar pel català. No n’hi ha prou amb parlar-lo de manera passiva: cal participar, implicar-se, formar-se i promoure’n l’ús. Campredó i Soldevila són exemples de com la iniciativa local i la col·laboració institucional poden transformar una realitat lingüística i social. El Pla de Xoc pel Català és l’eina perquè aquesta transformació arribi a tot Catalunya, i a tots els Països Catalans, i cada persona que aprèn català se suma a un projecte col·lectiu de convivència, respecte i futur compartit.
Aprendre català obre portes de vida, i és una responsabilitat de tots els qui viuen al país fer-lo servir, estimar-lo i transmetre’l. El català és l’essència del nostre el país, sense el català no seríem Catalunya, seríem tota una altra cosa.
