Més Poetes Catalans (71): Carles Fabregat

Carles Fabregat Sans va nàixer a Barcelona el 1951, tot i que resideix a Eivissa des de l’any 1985. Procedeix del camp artístic (escultura, ceràmica, dibuix) i de les arts aplicades (disseny gràfic), així com de la crítica cinematogràfica que començà esporàdicament a la Guía del Ocio de Barcelona i continuà des de 1988 al Diario de Ibiza.

* En el camp de l’escultura, i ja a Eivissa, realitzà una exposició individual a la Sala de Cultura de “Sa Nostra”, l’any 1987, i diverses col·lectives a galeries com Es Llimoner de Sant Antoni i La Alternativa (o Casa dels Artistes) de Jesús.

* Com a dissenyador gràfic, ha realitzat nombrosos treballs de publicitat i cartellisme i és dissenyador de l’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera.

* També ha il·lustrat amb els seus dibuixos diversos llibres editats a Eivissa.

* Des de l’any 1993 —en què entrà com a coordinador al Centre Cultural Alhadros— es dedica activament a la gestió cultural. Aquell mateix any coordinà el primer Supermercat de l’Art que es creà a Eivissa. L’any 1994 fou nomenat comissari de l’exposició antològica dedicada al pintor eivissenc Toni Cardona.

* Entre 1995 i 1998 fou president de la Biblioteca de Psicoanàlisi i Poesia Grupo Cero.

* Sovint forma equip amb Toni Roca i Julio Herranz, amb qui, juntament amb altres, crea les cites poètiques anuals: “A la llum dels ametllers en flor”, que té lloc el mes de febrer, i el “Recital poètic i musical de la lluna plena”, que se celebra al claustre de l’Ajuntament d’Eivissa a l’inici de l’estiu.

* És coautor, amb Julio Herranz Benito , de la part dedicada a Eivissa del llibre Cent anys de cinema a les Illes, editat per “Sa Nostra”. Juntament amb Toni Roca, és el coordinador des de 1991, any de la seua creació, del cicle municipal de cinema “Anem al cine”.

* És autor el poemari Clos desig (1r Premi XI Premis de la Mar de l’Ajuntament de Castelló de la Plana, 2015)

* Va ser director de l’Espai Cultural Can Ventosa entre 1999 i 2011. El novembre de 2010 fou premiat en la primera edició dels Premis Escènica, promoguts per la revista Fanteatre, per la seua labor en la gestió i programació d’aquest centre.

* Ha estat director de la sala d’exposicions Via 2.

* El 2013 publicà en edició de col·leccionista Aniré landa enllà, obra de prosa poètica, que tracta d’un viatge a Irlanda a la recerca dels mites literaris i cinematogràfics d’aquella illa.

* El 2015 fou premiat amb el Premi Ciutat d’Eivissa de Poesia, per l’obra Suite del Pachá.

* Aquell mateix any publicà Escenas etíopes, amb fotografies de Joaquim Seguí; també de 2015 publicà Rara pluja, llibre de relats, que suposà la seua primera incursió en la narrativa.

* És col·laborador habitual de les emissores locals en programes de tertúlia i cinema.