Més Poetes Catalans (69): Antoni Vidal Ferrando

Antoni Vidal Ferrando va nàixer a Santanyí el 1945. És poeta, historiador i narrador. Mestre de professió, la seua obra poètica arranca de la seua identitat illenca, per a construir un discurs sobre l’ésser humà contemporani.

* El 1967 torna a Mallorca després de tres anys de feina com a mestre a Menorca.

* Obtengué el títol de mestre a l’Escola Universitària, Professorat d’Educació General Bàsica. El 1978 es llicencià en filosofia i lletres, especialitat d’història, a la Facultat de Filosofia i Lletres de Palma, centre adscrit de la Universitat de Barcelona.

* Com a historiador, ha fet treball didàctic, divulgatiu i de recerca de la història de Mallorca.

* El 2018 el seu poble natal, Santanyí, convoca un premi de narrativa amb el nom de l’escriptor.

* Totes les seues obres estan escrites en català, s’han traduït, a l’alemany, l’anglès, al castellà, al francès, al gallec, a l’hindi, al neerlandès, al romanès i al rus.

Obres històriques

* La població i la propietat de la terra en el municipi de Santanyí (1868-1992) Història de Mallorca (1982) Mallorca: història i cultura (1985) Baleares (1986)

Obres literàries

Narrativa

* Amors i laberints (2010) Les llunes i els calàpets (1994) La mà del jardiner (1999) L’illa dels dòlmens (2007) Els miralls negres (2013) La ciutat de ningú (2016)

Poesia

* El brell dels jorns (1986) Racó de n’Aulet (1986) A l’alba lila dels alocs (1988) Els colors i el zodíac (1990) Cartes a Lady Hamilton (1990) Calvari (1992) Bandera blanca (1994) El batec de les pedres (1996) Cap de cantó (2004) Vint hiverns a Montmartre (2005) El jardí de les delícies (2005) A cops de ferro i àlgebra (2005) Allà on crema l’herba (2008) Gebre als vidres (2012) Aigües desprotegides (2018)

Premis

* Ausiàs March de poesia de Gandia, 1985: El brell dels jorns Ciutat de Palma, 1985: Racó de n’Aulet Ciutat d’Elx de poesia, 1987: Els colors i el zodíac Bernat Vidal i Tomàs de Santanyí, 1988: A l’alba lila dels alocs Ateneu de Maó, 1990: Cartes a Lady Hamilton Cavall Verd-Josep M. Llompart de poesia, 1992: Calvari Flor Natural als Jocs Florals de Barcelona, 1994: Bandera blanca Ciutat de Palma-Joan Alcover de poesia, 1995: El batec de les pedres Sant Joan, 1999: La mà del jardiner Crítica Serra d’Or de novel·la, 2008: L’illa dels dòlmens Faula de crítica, 2010: Amors i laberints

* Ajuntament de Santanyí, 2018: Medalla d’Or.

BREU ANTOLOGIA POÈTICA

Solstici

Les paraules són cérvoles que fugen de la mort

Tenen fred i se’n duen la tarda dins els ulls

Se’n duen instants liles com la mar de Menorca

Mai no he tornat d’aquells horitzons que eren música

Ardents sacerdotesses hi ballaven descalces

Embriagues d’aromes de roser imperial

Des d’un vaixell corsari pensaria els seus besos

Pensaria un rivet de notes d’oboè

A més de laberints les paraules són cérvoles

Beuen aigua dins l’últim batec de la tardor

Esdevenen deesses amb flors a la cintura

Volen créixer com taques de rovell i desfici

Mentre passa el perfil malva-rosa del vent

Passen contrabandistes pels sorrals de l’absència

Som l’amo de la seva tristesa i d’un vell gos

Tot allò que m’espera no té nom a cap mapa

Neix l’escriptura

Molts de camins eren cursos d’aigua. L’home escrutava els equinoccis,

escrutava laberints, i, a llocs sagrats, salvava la memòria dels morts.

Tot era rar i bell: la violència dels abismes, les ombres escarlates, la

flaire de morduix del pleniluni, el bleixar de dos cossos, que ocultava la

selva. Tot era rar i bell. Del seu poder anímic sobre el sílex, sobre els

secrets de les pedres calcàries, l’home en va fer les eines, cavernes, les

adipositats i els ritmes de les venus; en va fer un costum com de tenir

dues mans. Després, aixecà sales hipòstiles, interpretà els auguris, va

establir calendaris. L’home era així, indòmit, èpic, naïf. I, un dia, es va

sotmetre a una experiència brutal: explicar l’ésser. Invocà el vent, la

claror súbita, malva-rosa d’un àngel, traçà el primer gargot.