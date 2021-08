Més Poetes Catalans (65): Pere Joan Martorell

Pere Joan Martorell i Castelló va nàixer a Lloseta, illa de Mallorca, el 1972. És poeta, narrador i crític literari. És llicenciat en psicologia.

* Ha publicat una vintena de llibres.

* Col·labora, com a crític literari, a la secció Cos de lletra del diari Última Hora. * Fou membre fundador de les Edicions del Salobre.

* Fou director general de Cultura del Govern de les Illes Balears.

* Amb la seva darrera novel·la, La memòria de l’Oracle, va guanyar el Premi Mallorca de narrativa 2017.

* És autor de les novel·les Nocturn sense estrelles (2006) i Llibre de les revelacions (2007), i dels llibres de narracions Art de trobar veritat (2002) i Vides errants (2013).

* Com a poeta, ha publicat els llibres Del record contra el temps (1995, Premi Llorenç Moyà), La veu del silenci (1996), Curs de matèria reservada (1997, Premi Martí Dot), Llibre d’Eros (1998, Premi de Poesia de la UIB), Breviari de la cendra (2001), Llibre de cera (2005, Premi Viola d’Argent dels Jocs Florals de Barcelona), Dansa nocturna (2007, Premi Ciutat de Palma), Aquest Cor (2012) i Mitologia (2017). Amb Manel Marí, Sebastià Alzamora i Josep Lluís Aguiló publicà ‘Grans èxits’ (2010).

* És autor del llibre d’art Luis Maraver. El viatge infinit (2017).

BREU ANTOLOGIA POÈTICA

DESPRÉS DE PERDRE AFRODITA

1972

MARTORELL CASTELLÓ, PERE JOAN

erroresrecomendar

Quan ebri de vi i fum m’endins solitari

en la nit més cega,

quan la fosca furtiva

m’acull entre ele seus braços

d’oratge i foc i llunyania,

encara sent, batec endins, el so silent

d’un cant antic, coral, insaciable

com el desig atàvic de sàtirs i faunes.

Quan insomne i cansat procur fugir

de veus i quimeres, sentint sols l’encanteri

d’òlibes i grills,

m’arriba encara

l’enyorança aspriva del teu cor vençut,

rendit, d’antuvi lliurat a la ira dels déus.

Qui no ha tastat la sang no sap què és la nit

El moribund



Sólo

con tus ojos construye su mirada la muerte.

Diego Jesús Jiménez

Si amb les mans

-aquestes mans tremoloses, descarnades, vençudes-

ja no pots acariciar

les voluptuoses formes del desig;

si amb els llavis de pors i quimeres ungits

sols pots besar

l’aspra pell de la solitud

i just tens forces per pronunciar el teu nom,

els teus anys, el teu desprestigiat ofici d’antuvi -pagès, sabater, potser miner….;

si ambs els ulls de cendra només aconsegueixes

albirar la tètrica fesomia

d’aquest present a punt de sucumbir,

deixa’t enlluernar per la providència del record:

perquè les regions de l’oblit

són les portes

del no-res.

Si la impetuosa crida de l’esperança

ja no pots sentir

i sols t’arriba l’agònic respirar del teu silenci;

si la freda nit t’abraça i els vertiginosos límits de la fosca

cerquen tothora

la teva presència;

si la sagrada dimensió del cor abarca la renúncia

i un territori de tenebres

reclama els teus membres,

deixa’t agombolar per la magnificència del passat:

perquè les regions de la desmemòria

són les portes

de la mort.

Ah, la mort,

que viu sempre en tots nosaltres

i habita un tèrbol espai de la memòria!

L’eremita

Des del cau muntanyenc s’escampa

l’extasiada solitud de les pregàries, la devoció de l’home

que devora els límits terrenals.

No has condemnat el triomf de la carn.

Del recolliment d’anacoreta suren remors de plaer

i ocults desitjos en pervesa lluita.

Talment s’excita l’exuberant verdor del pinar

amb el cant sensual dels pinsans -incenciades les plomes d’una ombra solar-,

el dimoni de la pell t’enrampa.

El rostre de la nit -cares del remordiment- t’injecta

el verí dels pecadors;

la feblesa del cos et fa caure en la temptació.

Ni el cilici, ni el dejuni, ni la flagel·lació podran salvar-te del foc

purificador i definitiu.

Aquest redol -plàcid, solitari- desperta el regne dels sentits;

encesa flama de territori verjo,

cova de laments solitaris i gemecs victoriosos.

Pudent és l’alè dels records lascius, agra la memòria dels anys perduts,

Tanmateix, en el sagrat jurament dels [vots

es conservarà per sempre a la memòria

dels déus pagans, i ja expiar les culpes resultarà inútil,

en va martiritzar la sang

amb pietoses corretjades.

Qui pot afirmar, criatura pecadora, que les forces del mal no guanyen mai?

En el combat a vida contra tu mateix has perdut:

les raons del cos

han pogut més que les de l’ànima,

la feblesa de la carn

ha vençut el poder de l’esperit.