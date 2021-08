Més Poetes Catalans (63): Carles Torres

Carles Torres va nàixer a Eivissa el 1974, resideix a Formentera. Llicenciat en filologia romànica per la Universitat de Barcelona l’any 1999. L’any 2000, va obtenir una beca d’investigació atorgada per l’aleshores Consell Insular d’Eivissa i Formentera, per la recerca “Microtoponímia de la costa del municipi de Sant Josep de sa Talaia”. A partir de 2002, realitzà diverses tasques d’assessorament lingüístic, ensenyament de català per a persones adultes i col·laboracions en diversos mitjans de comunicació pitiüsos.

* Coordinador (juntament amb Vicent Tur i Vicent Ribas), redactor i corrector del setmanari en català Mola, que va començar a editar Diario de Ibiza el 6 de març de 2002. Des de 2015, n’és redactor a Formentera, per engegar el Servei d’Assessorament Lingüístic del Consell Insular de Formentera. De 2007 a juny de 2010, va ser assessor lingüístic a l’Ajuntament d’Eivissa.

* Durant 2010 i 2011, va publicar un article mensual en el suplement cultural La miranda de Diario de Ibiza, dirigit per Vicente Valero. Ha realitzat per a la Televisió d’Eivissa i Formentera (TEF) diversos reportatges i programes de caire cultural, entre d’altres, l’espai televisiu Fet aquí, de contingut patrimonial i emès durant l’any 2006, i el programa divulgatiu Ensenya la llengua, de contingut lingüístic, emès entre els anys 2008 i 2010.

* És codirector des de 2014 de la revista Eivissa de l’Institut d’Estudis Eivissencs (IEE), en la qual ha publicat diverses versions del poeta italià Cesare Pavese. A més, ha publicat diverses narracions a l’almanac El Pitiús, també editat per l’IEE. Durant 2016, escrigué i radià El conte del divendres, una narració breu per al programa de ràdio Les Pitiüses al dia d’IB3 ràdio.

* El 2014 i el 2015 va obtenir el Premi de relats curts Joan Castelló Guasch ↑, convocat pel Consell Insular d’Eivissa, pels conjunts de narracions Vuit vents i El domini dels diumenges respectivament. L’any 2016 va obtenir el premi de poesia Ciutat d’Eivissa amb l’obra Nits amb xicana, i l’any 2017 el X premi Helena Jubany amb el recull de contes breus El desconcert d’en Boyle, publicat i distribuït amb el diari Ara. [JAR]

* Escriu poesia i participa com a rapsode en diversos certàmens.