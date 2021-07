Més Poetes Catalans (59): Antoni Moll i Camps

Antoni Moll i Camps va nàixer a Ciutadella. És membre de l’Institut Menorquí d’Estudis. Llicenciat en Filologia clàssica per la Universitat de Mallorca, és poeta i traductor. Ha treballat com a professor de llatí a Menorca i Xile, i en tasques editorials a partir de 1971, a Barcelona. Va ser ordenat capellà el 1950, va exercir com a professor de llatí al seminari de Menorca i fou vicari d’Es Migjorn.

* Referent menorquí de la poesia catalana, va ser inclòs en les antologies Els poetes insulars de postguerra (Palma,1951), a càrrec de Manuel Sanchis Guarner, La poesía catalana eucarística (Barcelona,1952) i Els autors de l’ocell de paper (Barcelona 1957).

* El 1963 va marxar a Xile, responent a la crida a l’apostolat del papa Pau VI. Visqué al poble de Llay-Llay, a Valparaíso i a Santiago. D’aquesta estada a Xile en queda la novel·la inèdita L’endemà del silenci.

* El 1970 rebé la dispensa eclesiàstica i es casà amb Sonia Gamboa.

* Tornà a Barcelona el 1972, on es dedicà a tasques editorials a Salvat Editores.

* També ha traduït nombrosos títols de narrativa infantil i juvenil del castellà al català.

* Als vint-i-un anys publica l’aplec de poemes Serenor (1946).

* Fins al 1986 no torna a publicar, en aquest cas el llibre de memòries Inventari de minyonia. Evocacions i digressions (1986), Premi X Biennal literària de Sant Joan (1985).

* A partir d’aquí, ha publicat les obres següents: Finestra dels dies (1990) –premi Frederic Erdozaín del Consell Insular de Menorca (1989)–, amb poemes escrits entre 1950 i 1960; les obres de narrativa L’hostal de la sirena (1992), Lluna d’octubre (1996) i La noia que sortí del mirall (2007), i Llibre I de les Odes d’Horaci (2009), una traducció versificada del primer llibre de les Odes.

* L’any 2010 va ser honorat amb el premi Ciutadellenc de s’Any, en la categoria Fabiol de Bronze, i el 2012 va rebre un homenatge a Ciutadella per la seua trajectòria literària i compromesa amb la llengua.

BREU ANTOLOGIA POÈTICA

”Plou i fa lluna. Quina nit més bella!

Un estel fredolic tremola i brilla

entre núvols amables, cotonosos,

com una testa d’infantó rosseja

en son bressol entre bolquims d’ermini.”

Amunt!

A A

He pujat a la torre

i he mirat a l’entorn.

Com Dèdal sóc d’una illa

presoner: ni per terra

ni per mar no hi ha rutes

d’evasió, sols queden

els camins de l’espai.

Alt alcàsser dels somnis

amb un ample murmuri

i un oratge de pins.

Un anhel que m’enlaira

cel enllà sense terme,

sense aurores ni postes,

ni la fuga dels núvols

o la veu de les campanes.

Alt alcàsser dels somnis.

Sense nom ni llinatges,

de la càrrega vana

del passat, franc i lliure,

per aprendre del vol

més ardit, per aprendre

que he nascut per al vol.