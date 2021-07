Més Poetes Catalans (57): Pau Vadell Vallbona

Pau Vadell Vallbona va naìxer a Calonge (Santanyí), Mallorca, el 1984. És escriptor, poeta i traductor . és llicenciat en Història i Màster en Literatura Catalana a la UAB. Actualment treballa en un doctorat sobre la poesia experimental dels anys setanta a Mallorca i estudia fotografia.

^Membre fundador del col·lectiu Pèl Capell, coeditor de l’antologia “Pedra foguera, antologia de poesia jove dels Països Catalans”, organitzador de diversos homenatges a Blai Bonet i participant en centenars de recitals arreu del país i a Alemanya, Sèrbia, Croàcia, Mèxic, Itàlia on també s’han editat una selecció de traduccions dels poemes.

* Com a editor ha creat l’editorial AdiA Edicions a Mallorca.

* Ha estat coordinador del Comitè d’Escriptors Perseguits del PEN Català [2013-2014], i ara és el vicepresident de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana per les Illes (AELC).

Obra * Poesia

* 2005: Quan salives. 2006: El cos que habitam. 2007: Ciutat de llet 2008: Sadoll de seny. 2009: AKBAR. Palma: Documenta Balear. 2009: Convit al silenci. 2009: El poder i la fortor. 2009: Temple. e 2010: Apèndix City. Palma: Documenta Balear. La Cantàrida 2012: Carnatge. 2014: Sang cremada. 2015: Traït.

2017: Esquenes vinclades. B 2019: Terra llarga.

Traduccions

* 2011: Blues en setze (Blues in sedici) de Stefano Benni. 2013: Parasceve de Blai Bonet (traducció al castellà).

Premis i reconeixements

* 2005: Premi Bernat Vidal i Tomàs de poesia per Quan salives 2007: Accèssit al Premi Gabriel Ferrater per a Joves d’Òmnium Cultural del Baix Camp per Ciutat de llet 2008: Premi de Poesia Josep Maria López Picó per Convit al silenci 2009: Premi Miquel Àngel Riera de poesia per Temple 2012: Accèssit al Premi Pare Colom de poesia per Carnatge 2014: Premi Vila de Lloseta de Poesia per Sang cremada 2014: Premi Senyoriu d’Ausiàs March per Traït 2017: Jocs Florals de Barcelona

BREU ANTOLOGIA POÈTICA

Voldria

Voldria despertar del perdó

i assecar-me amb cada traç

fins a la pols. Cantussejar

fins temptar la mort

davant d’una pantalla fungosa

plena de monstres a l’abast.

Llavors menjar-me els seus ulls

amb una tremolor inacabable,

distret pel seny i l’enyorança.

Caure absolutament

en el parany dels plaers gastats.

A Joan Ponç i les seves eines de tortura



Tortuós moviment

Tortuós moviment.

Sepultura encara destinada

a ésser just home.

Ànimes temoroses de retornar

a la pulcritud desganada, grisa

d’una oficina assedegada de rates.

Divideix tres silencis en ventura.

Esclata les espècies en sexe

i deixa’t estar de falsedats i volteres,

anem recte a la nit

cap aquells que somnien cuixes.