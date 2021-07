Més Poetes Catalans (55): Mario Riera

Mario Riera va nàixer a Eivissa el 1970. Llicenciat en Psicología, matèria a la qual es dedica profesionalment.

* Publica el seu primer libro de poemes “Mar de silencis” el 2004 a l’editorial Can Cifre.

* Posteriorment publica el segon poemari “Minim equipatge” el 2008, any en què també es publica l’obra teatral “Terra Ferida” .

* El 2010 publica “En brazos de la ausencia”, quedant finalista del Premio de poesía de Torrevieja.

* El 2012 és el torn d’ “Antelúz”, llibre recomanat per l’associació d’escriptors de poesia.

* A l’abril de 2013 publica “Viatge d’aniversari” (número 4 de la col·lecció Ones de poesia) en versión digital en www.illes.cat

* També és autor, entre d’altres, de la lletra de l’himne de Santa Cecília, interpretada pel Cor Ciutat d’Eivissa i de la lletra de l’himne de l’Atlètic Illenc, club del que fou jugador.

* Un dels poemes de “Viatge d’aniversari”, “El sol rebut”, s’ha inclòs al CD de Mon de poemes musicats “Un tast d’ones”.

* Ha col·laborat amb els mitjans escrits locals, amb articles al Diario de Ibiza o Ultima Hora de Ibiza y Formentera.