Més Poetes Catalans (53): Xevi Pujol Molist

Xevi Pujol Molist va néixer el 3 de febrer de 1984 a Vic i des dels 17 anys va començar a escriure poesia, edat en què va guanyar concursos literaris escolars.

* No va ser fins als 23 anys que s’hi va començar a dedicar “de debò”, en paraules seves. A part de poeta, és enginyer de telecomunicacions i llicenciat en filologia catalana.

* Alguns dels seus poemaris són Fred de pomes dolces (2011), amb Maria Rovira i Lastra i Rafel Vilà i Nogueras, llibre amb què van ser premiats en un certamen literari.

* També és autor d’El satèl·lit d’una engruna (2008), i Deu sonets seguit de Mirall de foc ( 2014). Durant un temps va col·laborar a Núvol.

* Pujol és traductor del llibre Bèsties (Curbet Edicions, 2018) del poeta letó Krisjanis Zelgis, a més d’haver fet diverses traduccions de poesia dispersa de l’alemany i l’anglès que han aparegut a revistes com Reduccions.

* El darrer certamen de poesia al que ha participat Xevi Pujol és el Festival de Poesia de Belgrad, a Sèrbia, que es va celebrar en línia aquesta tardor passada, i on van participar poetes de diversos països d’Europa.

BREU ANTOLOGIA POÈTICA