Més Poetes Catalans (47): Pau Sarradell Colombini

Pau Sarradell Colombini va nàixer a Buenos Aires, Argentina, el 1964. És escriptor i escenògraf literari. Arribà a Eivissa l’any 1973. Fou alumne de l’escola Blat, a la qual va iniciar la seua creativitat artística. Implicat en moviments socials reivindicatius d’esquerres, és conegut sobretot per les seues actuacions i instal·lacions literàries, que prefereix per sobre del llibre tradicional.

* Passa els hiverns a l’Índia i coneix l’idioma hindi.

Va treballar al diari Última Hora, en què publicava articles i poemes.

* El 1987 obtingué un accèssit del Premi Baladre convocat per l’Institut d’Estudis Eivissencs per l’obra …I a l’arena de la platja vermella, una llàgrima de plàstic.

* El 1990 realitzà la seua primera lectura poètica, que es publicà posteriorment a Quadern de viatges i d’hiverns.

* És membre del col·lectiu Sa Moderna;

* Ha presentat actuacions com “100 Salvat-Papasseit” (lectura coral amb pintura en viu); “Mirar la mar” (excursió guiada en autobús per mirar la mar des de tres cadires situades en tres indrets diferents de la costa eivissenca per, en tornar, mirar una marina pintada en estil abstracte); “Le voyeur obsedé”, conjunt de diferents actuacions i instal·lacions a la Sala de Cultura de Sa Nostra.

* Fa incursions en el travel-art com “Eivissa-Goa faxspress”, exposada a la galeria Carl van der Voort (1998); “Inner circle” (poemes amb GPS i so, Sa Nostra, 1999).

* Entre les seues publicacions destaquen Poemes a la por a la nova degeneració poètica, els poemaris Papers d’estiu (col·lectiu artístic Sa Moderna) i El laberint (esbós cartogràfic) (2000) i el poemari postals Bharat Drac.

* A començament del s. XXI treballa en el seu propi bloc informàtic. [IBM]