Més Poetes Catalans (45): Antoni Planells i Costa

Antoni Planells Costa va nàixer a Jesús (Eivissa) el 1956). És poeta i traductor.

* Poc abans dels tres anys, la família es traslladà a Llucmajor (Mallorca). Estudià a l’escola de Sant Miquel, als Teatins, a la Facultat de Filosofia i Lletres de Palma, i anys després a la Universitat de Barcelona, on es llicencià en Antropologia. Orientalista, professor de formació professional i d’educació primària, des del 1992 treballa d’editor a Barcelona

* Com a poeta ha editat el llibre Missatge de Manament, un recull de poemes que en paraules de l’escriptor i crític literari Josep Anton Vidal s’articulen en la relació essencial entre un jo i un tu en el marc d’un esperit de civilitat i humanització, una relació i impuls que ens porta a l’altre i ens permet fer-nos a nosaltres, un jo i un tu necessitats de l’amor com a mitjà ineludible de relacionar-se en el marc d’una mateixa ànima universal, amb el convenciment que la vida no és de ningú sinó de tots. Malgrat el rigor formal del poemari, sovint l’alè poètic de l’autor l’esberla per comunicar-nos millor allò què vol dir, sempre, però, amb un gran sentit del ritme.

* Com a traductor ha traduït el llibre Roteiro da viagem de Vasco da Gama de l’autor Alvaro Velho Meridià 76, que és la crònica de “descobriment” que va marcar l’evolució històrica de Portugal i que va traspassar l’hegemonia del Mediterrani a l’Oceà Atlàntic, hegemonia que explica bona part de l’Edat Moderna del Vell Continent.