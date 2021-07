Més poetes catalans (41): Llorenç Vidal i Vidal

Llorenç Vidal Vidal va nàixer a Santanyí el 1936. És poeta, pedagog i pacifista, fundador l’any 1964 del Dia Escolar de la No-violència i la Pau (DENIP). El seu missatge espiritual, universalista i pacifista, dispers a totes les seves obres, es concentra fonamentalment al Petit llibre d’un solitari així com a nombrosos dels seus poemes.Mestre d’escola per la Normal de Palma, estudiant de lul·lisme a la Maioricensis Schola Lullistica, seguí les ensenyances dels Drs. Francesc Sureda i Blanes i Michele Federico Sciacca; llicenciat i doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona; i inspector d’educació a Cadis, Ceuta i Balears i actualment resident a Andalusia.

* Cronològicament enquadrat a la segona promoció de poetes insulars de postguerra, que comprèn els autors posteriors a l’antologia de Sanchis Guarner i que començaren a publicar a partir de 1956, any de la publicació del número 1 dels quaderns literaris Ponent.

* En la seua trajectòria poètica en Llorenç Vidal, que va començar amb una poesia de base esteticista, surrealista, onírica i existencial als seus dos primers aplecs (El cant de la balalaika i 5 meditacions existencials), prengué un profund accent social a l’Insania Terrae i evolucionà cap a perspectives universalistes, espiritualistes i místiques a la seva producció posterior (Talaiot del vent, Estels filants, Florilegi de poemes a Santanyí, Petits poemes, Poemes esparsos, La rosa de los vientos i Destellos espirituales) fins a l’actualitat, tot això esquitxat amb notes de religiositat popular, matisat regionalisme cultural i històric, interculturalitat i multicolor riquesa orientalista. La recentment publicada 2012: Antologia Poètica permet una visió global d’aquesta evolució literària.

* La seua obra fonamental, el Dia Escolar de la No-violència i la Pau (DENIP), de creixent difusió internacional i practicat anualment per milers i milers d’estudiants en centres educatius de tot el món (i per milions des de la seva fundació en 1964).

* El desembre de 2013 l’Ajuntament de Santanyí va proposar la seua candidatura per al Premi Nobel de la Pau.

* La seua obra literària Poesia, Haikai, Haiku D’esperit innovador, cultivador del haikai o haiku i del zajal, entre altres gèneres literaris, és autor dels poemaris:

* El cant de la balalaika (1958) 5 meditacions existencials (1959) Insania Terrae (1962) Talaiot del vent (1965 i 1972, augmentada) Primeres Poesies (2019)Estels filants (1991 / 2018) Florilegi de poemes a Santanyí (Pregó de les Festes de Sant Jaume) (1994) Petits poemes (1999 / 2019) Poemes esparsos (2012) La rosa de los vientos (2012 / 2020) Destellos Espirituales (2012 / 2019)2012: Antologia Poètica (2012)

Prosa poètica i aforismes

* Petit llibre d’un solitari (1968, 1974 i altres), considerada la més important obra mística, universalista i pacifista de la literatura mallorquina i balear contemporània. El joven buscador de la paz (1982, la versió mallorquina El jove cercador de la pau ha restat inèdita). Reflexiones & Silencios

Assaig

* Creador dels quaderns literaris Ponent (1956-1983), és també autor de llibres i treballs educatius i pacifistes:

* Petita Ortografia Mallorquina (1958, publicada en la segona edició sota en nom de Petita Ortografia Balear, 1959)

BREU ANTOLOGIA POÈTICA

ÈXTASI

Cambra d’estudi.

Orfeu entre els meus braços:

Crepuscle a l’ànima.

LLUNYANIA INTERIOR

M’he fet paraula,

profunda llunyania:

pau-nit, alosa.

ESPERANÇA

I esper que un dia

tot un camp de ginesta

dins mi floresqui.

VENÈCIA

Per l’Adriàtic

un quart creixent s’esborra:

raigs de bellesa.

RECORDANT BLAVET

El cel lluïa

dins els seus ulls la gràcia

d’un blau puríssim.

CAPRI

Capri: amb estelles

d’antics amors teixires

el teu paisatge.

MATÍ

Marea baixa,

filtres de llum diürna,

placidesa íntima.

COLOM-ZEN-COLOM

Esguard atlàntic,

colom que el sol remunta.

Cel d’horabaixa.