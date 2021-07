Més poetes catalans (39): Pere Gomila Bassa

Pere Gomila Bassa va nàixer a Alaior el 1954. Fill del poeta i periodista Arcadi Gomila, Pere Gomila va ser autodidacta, participà en la Transició i els primers anys de la democràcia conreant una estètica plural i col·lectiva.

* També participà en una segona aventura humana, Traginada, per retrobar les arrels de la música popular menorquina, tot tocant amb instruments moderns.

* Publicà el seu primer poemari el 1978, Regió afòtica, com una metàfora prolongada de l’amor, un amor triple de l’amant, la terra i l’illa, amb una llengua cisellada.

* Dos anys més tard, Pere Gomila es dedicà a l’escriptura de tanques associades amb fotografies dintre d’un “llibre-capsa” ideat per Víctor Compta i publicat dins de la revista Druïda ara introbable, si bé el reedità l’Institut Menorquí d’Estudis sense les fotografies, el 2000.

* Així mateix, conreà l’altra forma breu japonesa, l’haiku, per il·lustrar els quadres de Marcel Villier Ribas dins Arquitectura i paisatge de Menorca.

* El 1984, publicà Cristalls on donà una imatge sinestèsica del món tot jugant amb anàfores i isolexismes.

* El 1992, Els colors de l’edat, poemari de la maduresa, sintetitzà, fins a depurar-los, sentiments i records amb una llengua dúctil i concisa.

* Des de 2004, és un dels organitzadors del festival Illanvers, el qual prolonga l’experiència d’Es Mussols cap al tercer mil·lenari.

* L’abril de 2011, Pere Gomila és invitat d’honor de “Poésie dans la ville”, un festival organitzat pel balneari francès de Valras-Plage, com a prova de què la seva llengua rica i clara sap salvar les fronteres de la seva illa i, fins i tot, dels països catalans.

Obra

* Regió afòtica, 1978. Cristalls, 1984. Els colors de l’edat,1992. Tannkas 1980; 2000.

VILLIER RIBAS, Marcel, Arquitectura i paisatge de Menorca, 2006 (pels haikus).

BREU ANTOLOGIA POÈTICA

Sonets de combat.

T’han despullat amb urpes predadores,

t’han esborrat senderes i verals,

t’enfosquiren la llum d’altes aurores,

monstre bicèfal et mostra els ullals.

Com venceràs les ombres traïdores

que envolten el teu nom de lents punyals?

Com antigues malures castradores

sufocaràs amb rauxes genitals?

Ara que et volen pou de desmemòries,

sembrada en el fibló de vents inics,

seca en l’oblit de la pols i dels erms,

contra el indignes, contra llurs cabòries,

alça un escut amb els teus mots més rics

que allunyi mal i dol i fosca i verms.

Mentre cercàvem bolets, la boira

Mentre avançàvem, capcots i tot frisosos, marina endins d’un terreny desconegut i ombrívol com enfony cavernós, entre esgarrinxades de pell als matolls sinuosos, adelerats de perfums boletaires que eren només absència, fatiga en temps advers -prou que ho diuen els savis i ho neguen negociants sense escrúpols-, em vaig perdre, pensívol de versos que em rondaven en un ball de les fúries, allunyat dels companys, en una poca clariana, vora una sitja carbonera encara en ús mentre tot ho cobria una boira que bategava espessa sobre la fullaraca seca i trista com un burcany antic. M’arribaven els ecos de les veus que em cridaven, però no em podia moure i em prengué un fort sopor com després d’un gran àpat pujat de vapors espirituosos. Em prengueren els braços d’un malson amb pluja de diaris groguíssims farcits de propaganda i tendenciosos i la riota clara dels guanyadors sense mèrit, de polítics obtusos amb directius malgirbades que regalaven vots en fires de tardor, de corredors de fons que no arribaven mai, de sísifs incansables de l’etern recomençar, de semences perdudes en sobtats salobrars. Tot neguitós suava i tremia en la boirassa quan vaig veure atansar-se, amb venerable barba, el gravador Pere Pons enarborant unes planxes de ferro amb colors de Florença que relluïen portentoses en el seu món inèdit, mentre sonaven en incertes llunyanies melodies bachianes, bàlsam eteri per al cor confós, i una olor de saó desconeguda esbandia la broma. De sobte vaig veure, amb aires de tornada, els meus companys que aixecaven els braços. No vam trobar bolets.