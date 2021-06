Més poetes catalans (29): Roger Costa-Pau Bea

Roger Costa-Pau Bea va nàixer a Barcelona el 1966. És poeta, crític literari, assagista i dramaturg. És activador de recitals, cicles de poesia, generador d’espais de debats i de diàleg en el terreny de la literatura (de la poesia, en especial) i de l’art. Actualment s’ocupa de la direcció literària i la gerència de l’editorial Llibres del Segle.

Llibres publicats

* El 2002, va publicar a València el primer llibre de poemes, Perquè res no ha estat maleït ( 2002), el qual va merèixer el primer Premi de Creació Poètica de Paiporta.

* Ha estat col·laborador habitual de les pàgines de crítica literària de l’Avui, i ho és des de fa uns anys de les pàgines d’opinió d’El Punt Avui i d’algunes revistes d’art i de literatura com ara Papers d’Art, Revista de Girona, Contagi i Caràcters.

* Des del 2003, és curador del Festival de Poesia de Girona i de les Jornades Ara Poesia de la Casa de Cultura, i coordinador, també des del 2003 i fins a l’any 2007, del cicle Poesia al Cànter, que organitzaven conjuntament el Museu d’Art, els Amics del Museu d’Art i el centre cultural La Mercè.

* L’any 2004 va arribar el segon llibre, En el llarg fendir en la nit.

* Més tard, el 2007, va aparèixer el volum I ser d’on no sóc.

* L’any 2009 va publicar I en qui, l’ofec? (XLII Premi de Poesia Joan Teixidor, 2008).

* Actualment, codirigeix des de Girona, amb Rosa Maria Font i Lluís Lucero, la col·lecció Poesia al Cànter de CCG Edicions.

* Com a últims treballs sobre poesia, cal destacar la confecció del llibre Una eterna claredat (antologia poètica de Just Casero), editat per CCG Edicions l’any 2009, i el mateix any, també, la confecció, junt amb Jordi Roca, d’una Antologia poètica de Maria Perpinyà, que va publicar la Diputació de Girona dins la Col·lecció Josep Pla.

* Com a dramaturg, va estrenar Miols o música d’ambre (2011) dins els Diàlegs a 4 bandes, cicle de peces dramàtiques breus organitzat per Platadedrama (Plataforma de Dramatúrgia de les Comarques Gironines).

* Actualment és director literari de Llibres del Segle. Cavada pell (2013), amb ressenya d’Eva Vàzquez a l’Avui Cultura, i a la revista electrònica Núvol per Carles Camps Mundó.

BREU ANTOLOGIA POÈTICA

sagnosa i fonda

la llum que l’heura augura

silent en l’amunt

i el darrer diu,

i en qui als ulls l’ofec

―reprès l’ullal en daga―

ingràvida mar?

Diu el poeta en l’últim poema del llibre,

hi hagué més temps de caure avall i de més foc

i volíem el càntic i el verd malva de les aigües abraçants…

… si negra a l’avenc

la sembra i tota l’ombra

de no saber-te

i en qui al cos l’ofec

―fulgent en el bleix la sal―

sinuosa mar?