Més Poetes Catalanes (72): Montserrat Butxaca

Montserrat Butxaca va nàixer a Puig-reig, Berguedà, el 1962. És poeta. És Vicepresidenta de l’Associació Literària Local, Pensaments i Paraules.

Llibres publicats

*1999 – Els oracles del silenci 2002 – Quan visquis als ulls de Penèlope 2008 – Cartografia d’un naufragi 2010 – Dunes de safrà 2011 – Versos de sal 2013 – Angle de deriva 2015 – La casa de la vida – 2018 – Jardins d’hivern

Premis literaris

* 1997 – Premi Caterina Albert i Paradís per Els oracles del silenci 2002 – Narcís Saguer de poesia de Vallgorguina per Quan visquis als ulls de Penèlope 2007 – Francesc Català de poesia de Perpinyà per Cartografia d’un naufragi 2009 – Jocs Florals de Torroja del Priorat per Els paradisos imperfectes 2010 – Premi de poesia Pare Colom, d’Inca per Dunes de safrà 2010 – Ciutat de Tarragona Ramon Comas i Maduell de poesia per Versos de sal 2011 – Francesc Martí Queixalós 2012 – Flor Natural als Jocs Florals de Calella 2013 – Viola als Jocs Florals de Calella 2013 – Bernat Vidal i Tomàs de Santanyí per Angle de deriva 2014 – Jordi Pàmias per La casa de la vida 2014 – Englantina als Jocs Florals de Calella 2017 – Jacint Verdaguer de poesia per Jardins d’hivern 2020 – Premi Betúlia de Poesia – Memorial Carme Guasch Mestre en Gai Saber pels Jocs Florals de Calella, 201

BREU ANTOLOGIA POÈTICA

”Ha volgut la nit encendre fanals

al teu port, i deslligar les onades

perquè vegis com es bat el silenci

contra els esculls esmolats de l’enyor.”

MAR DE SOLITUDS

Perdudes, les ones, i antigues ja

no recorden el solc

de l’adéu, ni la brisa infla amb insomnis

les vels del retorn.

Sis mil cels nous, s’estellen

desolats als ulls glaucs de les gavines

(desert de verds i blaus

en incommensurable solitud).

Els records són al ventre

dels peixos, versos ferits a les xarxes

pels pescadors d’oblits.

Les petjades d’Ulisses

s’empassen, cada albada, infinites

el sol de la badia.

Del poemari Quan visquis als ulls de Penèlope

ON TOTS ELS VAIXELLS

S’ANOMENEN SOLEDAT

Cap clau pot obrir la nit

del desamor, les llanternes

dels records són llunes fosques

que clivellen falsos panys

a la mirada, i alteren

la cartografia apresa

de memòria, pels nàufrags,

que foren, altra hora, falsos

navegants de les paraules.

Tant se val si descobreixes

els secrets del laberint,

els carrers amb nom de vent

menen a un port desolat,

on el temps amarra oblits

i treu verdet l’aigua en calma.

Al mar llunyà i tenebrós,

on van a morir les velles

sirenes, tots els vaixells

s’anomenen soledat.

Del poemari Versos de sal

HIVERNACLE

No diré com n’és de buit

l’hivernacle de les flors,

els adjectius són plantats

en terra erma, i han colgat

el rec per on es filtraven

els teus dits de pluja neta

fins l’arrel.

Quin vent hostil

n’ha manllevat les finestres

com el corb els ulls d’un mort?

No hi ha llàgrimes al cel

d’altres jardins, sinó pol·len

que duu llavor dels teus lliris.

Sota tones de deixalles

l’olla convertida en test

imprevist, és xopa i sagna

rius d’òxid, terra endins.

Del poemari Versos de sal

PERVERSIONS

Silencis de portes que es tanquen

de fonts que s’assequen, d’ocells

que no sobreviuran l’estiu.

Silencis que parlen de set,

d’exòtics jardins que es mustiguen,

de dunes que avencen com ones

perverses, sobre el mapa absurd,

on exiliaren els cecs

la memòria dels camins.

Silencis que es poden llegir

a les fosques i de través,

sobre la pell fosforescent

de tots els cadàvers onírics

que s’acomoden en l’insomni.

Silencis de tristos amants

cordats a les potes d’un banc

al cementiri e la boira,

de parracs que foren mordassa

i manlleva un vent foraster

que diu: –no callis més i atura’t,

descobreix-te davant la lluna

d’un aparador, posa’t rostre

a la mirada…dóna’t Nom.

Del poemari Dunes de safrà

ATZAR

Amb fil de seda ordeixen les mans

sanefes d’estranya simetria,

com un presagi de llum a l’ombra

espessa de rústecs canemassos.

Així en d’altres mans, tindrà l’atzar

el present d’un esguard sense excuses,

la ventura de perdre’s brancatges

endins, d’un jardí entre boires, o

vagar pels meandres de l’enigma,

i interrogar el blanc nu del llenç, on

tot és dit i tot resta per dir.

Del poemari Angle de deriva

CAMINS DE SORRA

Les cases núbies no tenen sostre,

déus foscos ploren estels

pels passadissos, i la nit pon ous

de lluna per omplir els nius

saquejats dels cocodrils.

Les cases núbies no tenen sól,

les dones escombren l’arena, a l’alba,

i la deixen uniforme

com un papir a punt per ser escrit.

També nosaltres agranem els ulls

després de les llàgrimes i provem

de llegir en l’iris els solcs

excavats per l’enyor, com fan els nubis

a la sorra amb els camins

sense retorn que hi deixen les serps.

Del poemari La casa de la vida

CLEPSIDRA

Del geni veneren els savis l’hora

del dubte, la incertesa que es pot beure

l’aigua d’una clepsidra.

No oblidis que has vist vessar-se per l’erm

la set i la ignorància.

El cec guarda a les mans oceans d’aigua.

Del poemari La casa de la vida