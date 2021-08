Més Poetes Catalanes (64): Josepa Contijoch

Josepa Contijoch i Pratdesaba va nàixer a Manlleu el 1940. És escriptora catalana. Filla d’una família d’impressors i llibreters. Després estudia filologia a la Universitat de Barcelona.

* Entre 1963 i 1967 va formar part del grup literari Cau Faluga de Manlleu, format per Josep Gallardo, Joan Josep Guillén, Elies Mas, Jacint Sala, Josep Serra, Joan Contijoch.

* Des de l’any de la seua creació (1992, per iniciativa de Montserrat Abelló i Maria-Mercè Marçal) forma part del Comitè d’Escriptores del Centre Català del PEN Club; és de l’equip fundador del col·lectiu Quark Poesia de la UAB.

* Les seues primeres obres de poesia són dels anys 60 i les escriu en castellà, serà uns anys més tard quan comença a publicar en català: Quadern de vacances (una lectura d’El segon sexe) (1983; Premi Miquel Martí i Pol de poesia de Comissions Obreres el 1981), Ales intactes (1996; Premi de Poesia Salvador Espriu 1994), Les lentes il·lusions (2001; Premi Màrius Torres 2000) i Congesta (2007). També conrea la narrativa. Així ha escrit novel·les com Potala (1986), La dona liquada (1990) o Els dies infinits (2001); i narrativa infantil. També conrea els gèneres de crítica literària o assaig, amb llibres com Les vacants (2005), i és traductora del francès.

* El 2013 va guanyar el premi Crexells de narrativa atorgat per l’Ateneu Barcelonès.

Obres Poesia

En castellà

* De la soledad primera (1964) Aquello que he visto (1965) Tombstone blues (1967)

En català

* La corda de l’arpa i el coll de l’artista, premi Marisa Picó d’Alcoi, 1972. Romangué inèdit fins a la seva recreació / refundició i publicació al volum Ales intactes, del 1996. Orient/Express, accèssit al premi Ciutat de Tarragona, 1980. Romangué inèdit fins a la seva recreació / refundició i publicació al volum Ales intactes, del 1996. Quadern de vacances (una lectura d’El segon sexe) ( 1983) Tractat de somnis, accèssit al premi de poesia Miquel Martí i Pol de Roda de Ter, 1989. Romangué inèdit fins a la seva recreació / refundició i publicació al volum Ales intactes, del 1996. Ales intactes ( 1996) Les lentes il·lusions (2001, Premi Màrius Torres) Congesta (2007) Ganiveta. Antologia poètica 1964-2011 (2012) Baix continu ( 2014)

Antologada com a poeta a… Europa és una dona / Europe Is a Woman, a cura d’Anna Aguilar Amat ( 2007) Eròtiques i despentinades. Un recorregut de cent anys per la poesia catalana amb veu de dona, amb il·lustracions de Maria Montes. Dàctil Poesia 26. (2008) Les vaques magres. Bouesia 2007 ( 2008)

Novel·la

* Potala ( 1986) No em dic Raquel (1989) La dona liquada (1990) Rímmel ( 1994) Amor congelat (1997) Tòrrida tardor (1997) Els dies infinits (2001) Sense alè ( 2012), Premi Ciutat de Barcelona de Literatura en llengua catalana 2012.

Narrativa infantil i juvenil

La marieta i el pi (Barcelona: Combel, col·lecció El cavall volador, sèrie Pas, 2002)

La marieta i la neu (Barcelona: Combel, col·lecció El cavall volador, sèrie Pas, 2002)

La marieta i la festa major (Barcelona: Combel, col·lecció El cavall volador, sèrie Pas, 2002)

La marieta i la nit (Barcelona: Combel, col·lecció El cavall volador, sèrie Pas, 2002)

Teatre

* Contaminació, lectura dramatitzada a l’SGAE el 2009