Més Poetes Catalanes (62): Pura Peris

Puri Peris García va nàixer a València el 1964. És escriptora, poeta i política ecologista. Forma part de Els Verds del País Valencià. És professora de Dret Financer en la Facultat de Dret de la Universitat de València, havent publicat diversos llibres sobre la matèria. Al novembre de 2019 va ser nomenada subdirectora de Gestió de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha), entitat pública empresarial adscrita a la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la Generalitat Valenciana fins setembre de 2020 que passa a ocupar el càrrec de directora general d’Emergència Habitacional, Funció Social de l’Habitatge i Observatori de l’Hàbitat i Segregació Urbana depenent de la mateixa Conselleria.

* És escriptora de relats i poesia, el seu primer poemari va ser publicat l’any 2014. Ha rebut diversos premis com ara el premi local “Escrits a la tardor” de l’Ajuntament de l’Eliana l’any 2003 per El viatge i el 2006 per El laberint d’Ariadna.

Poesia

* Tasts de vida (2014) Alè de lluna (2015) Els deus no abandonen Toni (2015) (Obra col·lectiva en homenatge a Antoni Ferrer) A frec de pell (2018)

Relats

El viatge (2003) El somni (2004) La nit de Sant Joan (2005) El laberint d’Ariadna (2006) La lluvia (2014) El océano (2015)

BREU ANTOLOGIA POÈTICA