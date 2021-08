Més Poetes Catalanes (62): Odile Arqué

Odile Arqué va nàixer a Badalona el 1960. És llicenciada en Filologia Catalana i, per entendre el batec subterrani d’altres llengües, també tradueix.

* Té publicats Expiatòria (1984), Epístola en Sol M (premi Antoni Isern 1984) (1986), La vida en punt (2012).

* Ha estat inclosa i traduïda en reculls poètics de mena diversa.

* Ha realitzar traduccions i correccions de guions cinematogràfics i de poesia.

* D’entre els espectacles literaris en què ha treballat, destaquen: Això, Lerma, no és una pel·lícula, de producció pròpia i amb Toni Saigi Chupi al piano (2009); del 2014 al 2017, la participació en l’espectacle poètic Com elles. Antologia de poetes occidentals del s. XX. Des del 2016, Una paraula grega, en què ret homenatge a Jaume Vidal Alcover, amb música original d’Eduard Iniesta i execució de Chiara Giani a la guitarra. Des del 2018 No crec en tu, composició textual de Víctor Sunyol sobre el Cant Espiritual de Palau i Fabre amb els ressons dels cants d’Ausiàs March i Joan Maragall, al costat de Josep Maria Balanyà al piano.

BREU ANTOLOGIA POÈTICA

https://vimeo.com/353589010