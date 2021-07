Més Poetes Catalanes (56): Anna Fenoy

Anna Fenoy va nàixer a Igualada. Resideix a Els Hostalets de Pierola, d’on és vicepresidenta del Casal Català. Acabant la Llicenciatura d’Humanitats a la UPF i estudiant Comunicació Audiovisual a la UOC.

* Després d’haver estat vocal de diversos projectes -entre ells Atxiiís- i d’haver estat col·laboradora en televisió i ràdio (XTVL i Com Ràdio), decideix traslladar-se a Londres.

BREU ANTOLOGIA POÈTICA

No vas pensar-ho dos cops

No vas pensar-ho dos cops:

Calia lluitar per l’eterna pàtria

i era necessari esgarrapar i repartir

pètals negres pels carrers de Barcelona.

El roig de la sang s’escampava estèticament

Sobre les llambordes dels carrers tenyits

del gris de la melangia que havia esclatat.

Vas guanyar una batalla, un honor

d’una societat objectivament equivocada:

però tu, no ho sabies.

La victòria havia omès la teva enyorança

vers la família que tant de temps

havia estat esperant- te en la Masia

que tots junts havíeu aixecat amb rialles,

joguines, perfums i plats de ceràmica.

El teu trajecte havia acabat

i vas decidir marxar de Barcelona

per tornar ple de joia a una casa

on ara, només les ombres hi ballaven,

doncs aquells que esperaven havien marxat:

però tu, no ho sabies.

Llegeix

Llegeix…

….. continua llegint….

Deixa que la teva crítica esgarrapi els teus instints.

Busques quelcom que delati el teu interès

Busques la meva simpatia i a la vegada la meva contradicció.

Llegeix…

….. continua llegint….

Busca aquella calor, flama viva, que cremi les penes.

Busca l’amor idíl·lic, la mort, la ràbia captada en una foto, un instant;

Busques paraules que pintin una imatge que es va enganxar en les parets del teu record.

Llegeix…

….. continua llegint….

Escolta aquells mots muts, sorollosos, que s’entrellacen en llàgrimes agudes

Deixa que entri en el teu cor, o que el teu cor entri a mi.

No permetis que cada frase sigui apàtica: deixa’m punxar-te pel interès.

Llegeix…

….continua llegint….

Fes que el final capturi la teva intriga.

Pateix amnea cada cop que la teva ment es dissolgui en allò ignorat.

Cau en el deliri del desengany inesperat.

Llegeix…

….continua llegint….

………. potser vols escolar la fi??…..

…………….para, no llegeixis….. calla….. i ………….. escolta’t!