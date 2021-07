Més Poetes Catalanes (52): Maria Rovira i Lastra

Maria Rovira i Lastra va nàixer a Barcelona el 1990, més coneguda com a Oye Sherman, és una humorista, escriptora i guionista.Va cursar un grau en comunicació audiovisual (itinerari de guió) a la Universitat Pompeu Fabra, que inclogué estada a la Università degli Studi Roma Tre

* Va mostrar interès per l’escriptura i la poesia des de petita, escrivint els seus propis poemes des dels nou anys.

*^Ha participat en diferents programes radiofònics, com la tertúlia de l’Estat de Gràcia, de Catalunya Ràdio, o L’irradiador, un programa de literatura d’iCat FM, on condueix la seva secció Sherman & Co. * Pel que fa a la televisió, va formar part de la nit dels Òscars, un programa d’humor i d’actualitat emès a TV3, on conduïa una secció per a la qual protagonitzava diferents vídeos sarcàstics.

* Molt activa a les xarxes socials, especialment Twitter i Youtube, el seu videoblog “Es busca Oye Sherman”, protagonitzat i dirigit per ella mateixa i Ariel F. Verba, va guanyar el premi VOC de l’any 2017 a la millor websèrie, i el Premi Pantalles 2018, dins dels premis de la revista digital Núvol a joves creadors.

* També realitza amb freqüència monòlegs de temàtica feminista, sovint en col·laboració amb l’humorista Ana Polo.

* En el terreny literari ha publicat poemes a Fred de pomes dolces, un recull dels guanyadors dels Premis Ciutat d’Olot de l’any 2010 en la categoria de poesia.

* També participa en el col·lectiu literari Gilles de Rai.