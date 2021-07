Més Poetes Catalanes (40): Anna Gual

Anna Gual va nàixer a Vilafranca del Penedès el 1986. És poeta.

* Ha publicat diversos poemaris, entre els quals destaquen la trilogia Arrel Trinitat, formada per Molsa, El Tubercle i Altres semideus, i Ameba, volum amb el qual va aconseguir el Premi Cadaqués a Rosa Leveroni.

Poesia

2008: Implosions. 2013: L’ésser solar. 2015: Símbol 47. 2016: Molsa. 2016: El Tubercle.2019: Altres semideus. 2020: Ameba.

Premis i reconeixements

* 2012: Premi al millor blog escrit en català per “No caic, em tiro” 2013: Premi Pare Colom de poesia per L’ésser solar 2016: Premi Bernat Vidal i Tomàs de poesia per Molsa 2016: Premi Senyoriu d’Ausiàs March per El Tubercle 2019: Premi Cadaqués a Rosa Leveroni per Ameba

BREU ANTOLOGIA POÈTICA

Re-re-re-besàvia

Altres semideus (LaBreu Edicions, Barcelona 2019)

El dret a rendir-nos no és un dret,

deuries dir a algú que se m’assemblava.

És un error semàntic.

És un engany de magma.

Tots els segles són el mateix segle.

Només canvien els colors i les formes.

Els costums.

Els bacteris.

Tu sempre has habitat tots els temps.

Sempre m’has viscut a dins.

Viva i morta, a la vegada.

Amb l’ànim de qui empeny,

descalça,

un carruatge.

Sordmuda de juraments

Altres semideus (LaBreu Edicions, Barcelona 2019)

Tinc textos que no poden entrar

a cap orella humana. Tinc una clau

que obre un vers que t’esberlaria

les parets. Tinc una saliva cansada

de no usar-se que m’empeny a escriure

per comunicar-me. Tinc un tro

que em xoca a dins, que crea llibres

no publicables.

Seguiré esperant.

Arribarà el moment que parli.

El sender del privilegi

Altres semideus (LaBreu Edicions, Barcelona 2019)

És el soroll dels animals

el que ens excita.

És el so de les bèsties

el que ens diu: tira endavant.

Troncs travessats a la matriu

i una esllavissada de tresors

navegant pels ovaris,

recorrent els anells cartilaginosos.

Dins del túnel hi ha la llum

que vosaltres voldreu emetre,

dones-llanterna.

Renec

Altres semideus (LaBreu Edicions, Barcelona 2019)

Jo no volia un mapa.

Jo volia un matxet per obrir-me pas

a la selva, seguint l’inconscient.

Quan diuen massa tard,

vols dir que potser no exageren?

He trobat un petit ganivet

i crec que podré tallar les plantes

que se’m fiquen als ulls,

les que m’obstrueixen la voluntat,

les que exalten les contradiccions.

Sí,

jo no volia un mapa.

Jo volia un Déu dins de cadascú.

L’hivernar de l’ós

El tubercle (3i4 Edicions, València 2016)

Em vaig enamorar

del cordó umbilical.

Em donava els requeriments,

me’ls oferia a la boca.

Ara visc en l’enyor perpetu

de totes les vides

a què m’hauria pogut amarrar

amb aquell conducte

de carn i visions.

La meva mare

encara no sap

de les pintures rupestres

que li vaig dibuixar

a la paret uterina.

Dendrocronologia

El tubercle (3i4 Edicions, València 2016)

Escolta, el vermell no és de ningú.

La llum se l’atribueix però no és seu,

com tampoc ho és l’hort

on es congrien les energies.

Per què vols operar-te

si ja t’estima l’home de les penombres?

Tu busca una poesia

que pugui ser desxifrada

com un coneixement científic,

com un missatge

pels que vindran

d’aquí a tres segles.

No t’estressis.

La podridura no ha après

a donar la mà.

Ara bé,

un gos mort té la silueta d’una persona.

Prats

El tubercle (3i4 Edicions, València 2016)

L’arbre que fa pedres

se sent marginat

pels arbres fruiters.

Educar

en la puntualitat

de germinar.

De germinar el que sigui.

Ruderal

Molsa (AdiA Edicions, Mallorca 2016)

Reneix la menudesa

de l’ínfim.

Reposa al costat de la carretera,

a la riba del bloqueig mental.

Quina determinació,

la de la petita planta que creix a la cuneta,

incomodant el ciment que l’escanya.

Rupestre fins al moll de l’os,

em desvisc per intimar

amb aquesta planta,

per animar-la a no decaure,

per copiar-li el gest guanyador.

Unes semblances

inventades.

Un impuls vegetal que ja és meu.

Esborro però m’ho quedo

Molsa (AdiA Edicions, Mallorca 2016)

Escriure com un animal.

Escriure com l’animal.

Escriure animalment.

Escriure l’animal.

Escriure l’ànima animal.

Escriure’m l’ànima.

Reescriure’t

des de l’ungla

que forada.

El crostó violent

Molsa (AdiA Edicions, Mallorca 2016)

Han travessat el bosc frondós.

Han volgut entrar

al moment embrionari.

Volen més formes verbals

de les que existeixen.

Volen un tros de carn

germinal

dins dels ulls.

Els avis són avis des que neixen.

I no moren mai.

Només s’amaguen.