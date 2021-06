Més poetes catalanes (34): Anna M. Fontanals i Veà

Anna M. Fontanals Veà va néixer a l’Hospitalet el 1934. Escriu poesia des dels 18 anys.

* Com a poeta ha obtingut més de cinquanta guardons en diferents certàmens.

* Als Jocs Florals de la Tardor de l’any 2007 va aconseguir el títol de Mestre en Gai Saber.

* És jurat literari en diversos concursos.

* Ha publicat sis llibres de poemes, així com treballs en diverses revistes i en algunes antologies.

* Els seus primers llibres editats són: El meu poble i jo, el 1991, i Silenci escrit, el 1994 que ha estat estudiat a la Universitat d’Amsterdam, on valoraren els diferents metres emprats per l’autora.

* Col·labora cada any en els recitals de nadales de l’Ateneu Barcelonès i amb l’antologia que s’hi publica.

* És mestre en Gai Saber i membre del grup literari de “Poesia Viva” de Barcelona i component del Seminari d’Investigació Poètica.

BREU ANTOLOGIA POÈTICA

Arrels de l’ànima

Els somnis són espais de vida

que passen fugissers per la pantalla

del nostre temps viscut.

Són el miratge d’uns instants

que es desfant com l’escuma

de les onades i les brases

dels fogalls.

Esguard dels bells paisatges,

arrels de l’ànima,que deixen

d’existir quan trenques el son!

El xiscle de les aigües

No sents el so de les onades?

No veus l’escuma blanca i els estels

brostant de l’arbre de l’infinit?

No notes com s’esberlen, entre esculls,

mil veus de llunyania?

No sents el xiscle de les aigües

i el gust de sal en els teus llavis?

no sents la pell tibant sobre la galta?

Mentre el vaixell llaura camins

amb solcs de nit cercant la llum,

a l’horitzó blanc d’aquest mar

navega el verd de l’esperança!

Estenc la xarxa

Estic dintre un vaixell

on navega la meva poesia

nit i dia en un mar de sentiments,

i, seguin les onades,

descabdello el fil blau de les paraules.

Per teixir-me el poema

estenc la xarxa enllà i pesco lletres.

I, presa dins la malla,

sento la llibertat de ser poeta.

Tot recordant

Retorno al meu passat:

amb vestit blau cel,

i davant de la cintura

una estrella brillant i blanca,

trenes llargues de negres

cabells, i un cor fràgil i tendre

de tan sols divuit anys.

Tot recordant…

M’he trobat dins la casa

de llambordes antigues,

la llar de foc encesa,

amb guspires color taronja i blaves.

S’ha fos la tarda, sota el cel

d’un blau marí, i tan sols jo,

mirant el foc encès i aquell caliu

que em recremava l’ànima…

El vent s’ha endut les cendres

i tots els meus records d’una glopada!

Les teves absències

Tancaré la finestra

perquè l’ombra febrosa del vespral

no em mastegui els records.

I m’obriré de bat a bat el pit

per vessar dins la nit claror de dia.

Però la llum sols broda el teu esguard…

La meva solitud

viu teixida només

a les teves absències!