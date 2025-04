Les Jornades del Patrimoni: un homenatge a la memòria històrica

https://www.facebook.com/share/v/1BFWafWQKb/

Els propers dies 2 i 3 de maig, Campredó acollirà de nou les Jornades del Patrimoni, un certamen centrat en la recuperació i difusió de la memòria històrica del conflicte bèl·lic de 1936-1939. Les activitats principals es desenvoluparan a redós de dos espais emblemàtics: el búnquer de la línia defensiva de l’exèrcit republicà al tram final de l’Ebre, restaurat recentment, i la Torre templera de Font de Quinto, una estructura que va tindre un paper estratègic fonamental durant aquella malaurats anys.

Les jornades inclouran una variada programació, destacant-hi:

– La inauguració del búnquer republicà, que oferirà una experiència única de connexió amb el passat.

– Una conferència a càrrec de l’historiador Oriol Junqueras, qui analitzarà el paper de la Batalla de l’Ebre i les Brigades Internacionals en el context bèl·lic.

– La presentació de la novel·la Aprendre a esquivar les bales de Xavier Coral, presentador del telenotícies de TV3, que aportarà una visió literària a aquests esdeveniments històrics.

– Visites guiades a la Torre de Font de Quinto, amb especial atenció al projecte d’interpretació brigadista, que inclou els grafits històrics, la bandera brigadista i la placa commemorativa que va instaurar el darrer brigadista, Josep Almudéver.

Aquest esdeveniment també serà una oportunitat per reflexionar sobre la importància de preservar la memòria col·lectiva a través de la literatura i el patrimoni històric, com ho exemplifica la recent presentació del llibre Cartes de l’exili, obra de Ferran Esqueré, que recull les experiències de l’exili del campredonenc Eduardo Rey Rodríguez.

La Torre de Font de Quinto: guardiana de la història

La Torre de Font de Quinto, construïda inicialment com a torre de guaita durant l’edat mitjana, va jugar un paper clau durant el Pas de l’Ebre. La seua situació privilegiada prop del riu la va convertir en un punt estratègic per supervisar els moviments de les tropes i defensar el territori republicà. En l’actualitat, aquesta torre simbolitza la resistència i el sacrifici d’aquells que van lluitar en un dels episodis més decisius de la Guerra de 1936-1939.

El projecte d’interpretació brigadista a la torre inclou elements com els grafits realitzats pels soldats de la XIV Brigada Internacional, també coneguda com La Marselleise o La Commune de Paris. Aquesta unitat, integrada per soldats francesos i belgues, és un exemple de la solidaritat internacional que es va bolcar a la causa republicana i de la llibertat.

Campredó també preserva el record de les Brigades Internacionals amb un carrer dedicat a l’Armand Robert, un soldat que simbolitza tots els combatents caiguts durant el pas de l’Ebre. Aquesta figura és una mostra del reconeixement de la població local cap als esforços i sacrificis dels voluntaris internacionals.

Campredó esdevé, així, un exemple de com la memòria històrica no només es preserva, sinó que es viu i es comparteix, creant ponts entre el passat i el present, amb la mirada posada en el futur. Aquestes jornades, plenes d’activitats i reflexió, són una invitació a aprofundir en una part essencial de la nostra història col·lectiva.