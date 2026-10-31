LES CONVERSES POLÈMIQUES DE FORMENTOR, GRAVES I RIBA, EL MESTRE DE VERGÈS

De la controvèrsia poètica de 1959 a l’herència de Carles Riba en Gerard Vergés, una reflexió sobre la llengua literària, la paraula quotidiana i la dignitat de la cultura catalana.
El maig de 1959, l’hotel Formentor, a Pollença, es va convertir en un dels escenaris més singulars de la literatura de postguerra. Camilo José Cela hi havia convocat escriptors i poetes de procedències diverses per conversar sobre l’ofici literari, en unes jornades que van reunir figures com Carles Riba, Robert Graves, Joan Fuster, J. V. Foix, Blai Bonet, Marià Villangómez, Josep Maria Llompart, Blas de Otero i Gabriel Celaya. Mallorca esdevenia, durant uns dies, un punt de trobada entre llengües, tradicions i concepcions diferents de la poesia. En aquell estat sotmès a la dictadura, el simple fet de reunir veus tan diverses ja tenia una significació especial.
Tanmateix, Formentor no va ser únicament una celebració de la literatura. També va ser un escenari de controvèrsies, vanitats i enfrontaments intel·lectuals. Entre els episodis que han perdurat en la memòria hi ha el polèmic diàleg entre Carles Riba i Robert Graves, dos escriptors que compartien un coneixement profund del món clàssic, però que s’hi acostaven des de perspectives molt diferents. A redós d’aquell enfrontament, una altra discussió va posar damunt la taula una qüestió fonamental: quin llenguatge pot entrar en un poema? La paraula culta, elaborada i sotmesa a una tradició literària, o també la parla viva de la gent, amb les seues expressions quotidianes i les seues imperfeccions?
La pregunta ens porta molt més enllà de Formentor. Ens obliga a pensar què entenem per literatura catalana i quin paper hi han tingut els grans mestres de la llengua.
Graves i Riba: dos temperaments davant els clàssics
Robert Graves, escriptor anglès establert a Deià des de 1929, era un poeta de projecció internacional, narrador d’èxit i estudiós heterodox de la mitologia. La seua interpretació dels mites antics, especialment a The White Goddess, havia desenvolupat una visió personal de la relació entre poesia, religió i imaginari arcaic. Graves tenia una extraordinària capacitat per establir connexions sorprenents, però les seues hipòtesis no sempre coincidien amb els criteris de la filologia acadèmica.
Carles Riba, en canvi, representava una de les expressions més exigents de l’humanisme català. Poeta, traductor i hel·lenista, havia fet del diàleg amb la tradició clàssica una part essencial de la seua obra. La seua relació amb Homer no era la d’un lector que busca en els antics una font d’inspiració personal, sinó la d’un creador que treballa pacientment per fer possible que la llengua catalana dialogue amb els grans textos de la cultura europea.
A Formentor, Graves va qüestionar amb vehemència Virgili, i la discussió va adquirir una intensitat inesperada. Segons el record de Josep Maria Castellet, els dos escriptors van acabar llançant-se citacions d’Homer i Virgili en les llengües originals, grec i llatí, com si les paraules antigues s’haguessen convertit en armes d’un duel intel·lectual. Els assistents van quedar impressionats per la vehemència de Riba, un home habitualment contingut que, quan es tractava de defensar les seues conviccions, podia mostrar un temperament apassionat.
La controvèrsia ha estat recordada sovint com una mena de victòria de Graves sobre Riba, perquè l’escriptor anglès posseïa una personalitat expansiva i una gran capacitat escènica. Amb tot, no disposem d’una transcripció completa del debat que permeta proclamar un vencedor. El testimoni de Castellet suggereix, precisament, que la impressió causada per Graves no s’havia de confondre necessàriament amb la solidesa dels arguments.
Joan Fuster, que també havia assistit a les Converses, va oferir una interpretació encara més contundent. En una entrevista posterior, va descriure Graves com un anglès que s’havia instal·lat en un país aliè amb una mentalitat pròpia d’una cultura dominant. Segons Fuster, l’escriptor britànic s’hauria comportat com si els intel·lectuals locals haguessen d’acceptar una posició subordinada davant seu, però Riba li va oposar massa resistència perquè aquella representació pogués funcionar.
És una lectura severa, que cal atribuir a Fuster i no convertir en una veritat indiscutible sobre les intencions de Graves. Ara bé, té una força simbòlica evident. Riba no era un intel·lectual disposat a acceptar que la seua cultura ocupés una posició secundària davant una figura internacional. En aquella discussió hi havia dos escriptors, dos personalitats i dos maneres d’entendre el món antic. A la vegada, hi podem veure la dignitat d’una literatura que, malgrat la repressió franquista, no necessitava demanar permís per dialogar amb la gran tradició europea.
La paraula del carrer també pot ser poesia?
Una altra controvèrsia de les Converses de Formentor ens acosta a una qüestió encara més actual. En una sessió dedicada al coneixement poètic, Carles Riba va qualificar de «tonteria» la utilització del llenguatge del carrer en la poesia. La formulació va provocar la resposta immediata de Blas de Otero, que va preguntar per què havia de ser una tonteria servir-se de la parla quotidiana. Gabriel Celaya també va defensar que la missió del poeta consistia a prendre aquell llenguatge i transformar-lo en poesia.
Cal distingir aquesta discussió sobre el llenguatge poètic del debat entre Riba i Graves sobre els clàssics: van ser controvèrsies diferents, encara que totes dos reflectien la diversitat de concepcions literàries que van coincidir a Formentor.
La posició de Riba s’ha de situar en el seu context. Era un escriptor per a qui la llengua no constituïa un simple instrument de comunicació, sinó una matèria que exigia coneixement, responsabilitat i elaboració artística. La poesia havia de treballar les paraules, explorar-ne les possibilitats i construir una expressió capaç de transmetre una experiència que el llenguatge ordinari no sempre podia comunicar per si sol.
Tanmateix, seria un error interpretar aquella intervenció com una negació absoluta del valor de la parla popular. La qüestió de fons era el procés de transformació que experimenta la llengua quan entra en un poema. Riba desconfiava de la idea que la simple reproducció del llenguatge quotidià pogués garantir, per ella mateixa, un resultat poètic. Blas de Otero i Celaya, en canvi, insistien que la poesia havia d’obrir-se a la realitat social i a la manera com parlava la gent.
La discussió reflectia, en part, el moment històric. Una nova generació de poetes reivindicava una literatura capaç de parlar del món contemporani, de les desigualtats i de les experiències col·lectives. El llenguatge del carrer podia acostar el poema al lector i allunyar-lo d’una concepció excessivament aristocràtica de la literatura.
No es tractava, però, d’una oposició senzilla entre una poesia culta i una altra de popular. El llenguatge quotidià també necessita una elaboració artística, de la mateixa manera que una llengua literària depurada no ha de perdre el contacte amb la realitat viva. La qüestió decisiva no és si un mot és culte o col·loquial, sinó què fa el poeta amb aquell mot, quin sentit li dona i com el converteix en una peça irreemplaçable del poema.
En definitiva, ni la llengua del carrer és poesia automàticament ni la paraula culta garanteix, per si mateixa, la qualitat literària.
Què és, llavors, la literatura catalana?
Aquesta discussió adquireix una dimensió particular quan la traslladem a la nostra literatura. En la Catalunya de postguerra, la llengua catalana no era simplement una llengua que hagués de trobar nous camins estètics: era també una llengua sotmesa a restriccions, expulsada de nombrosos espais públics i obligada a reconstruir les seues institucions culturals. Per això, la responsabilitat lingüística que representava Riba anava més enllà de l’estil personal. Calia demostrar que el català podia ser una llengua literària moderna, apta per expressar les experiències més complexes i per dialogar amb Homer, Èsquil, Dante o els poetes contemporanis. No n’hi havia prou amb preservar una llengua familiar o convertir-la en símbol sentimental d’una identitat col·lectiva. Calia fer-la créixer, treballar-la i posar a prova totes les seues possibilitats.
Aquesta tasca havia tingut antecedents decisius en autors com Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Carner, però Riba va dur l’exigència lingüística a una de les seues expressions més elevades. La seua obra mostra que una llengua no necessita renunciar a la seua personalitat per assolir una dimensió universal. Ben al contrari: és a través de la precisió i de l’exploració de les seues possibilitats pròpies que pot arribar a expressar experiències compartides per persones de qualsevol cultura.
La literatura catalana, per tant, no es defineix per la reproducció d’una única manera de parlar ni per l’adhesió a una estètica determinada. La seua riquesa prové precisament de la capacitat d’acollir registres diferents: la llengua popular, la reflexió intel·lectual, la ironia, l’experimentació formal, la memòria i la invenció. El que uneix aquestes expressions és la decisió d’escriure en català i de fer-ne una llengua de creació.
Aquesta qüestió també obliga a distingir entre la normalització lingüística i la qualitat literària. La primera necessita una llengua compartida, transmissible i present en tots els àmbits; la segona exigeix que cada escriptor trobe la forma més adequada per expressar allò que vol dir. La literatura pot eixamplar els límits de la llengua, però no ha de confondre l’experimentació amb la simple negligència. La llengua normativa pot proporcionar un marc comú, però no ha de convertir-se en una cotilla que impedisca la creativitat.
Riba va defensar amb una exigència extraordinària la capacitat expressiva del català. La lliçó que en podem extreure no és que tots els escriptors hagen d’escriure com ell, sinó que ningú no hauria de renunciar a les possibilitats de la llengua abans d’haver-les explorat.
Gerard Vergés: la lliçó del mestre
Aquesta herència va tindre una significació especial per a Gerard Vergés, el gran poeta tortosí. La relació de Vergés amb Carles Riba no va ser només la d’un lector admirat davant una obra excepcional. El contacte personal amb el poeta barceloní, quan Vergés tenia vint-i-sis anys, va representar un moment decisiu en la seua trajectòria literària. Riba li va fer prendre consciència de les possibilitats de la llengua catalana i de la responsabilitat que comportava escriure-hi.
Vergés havia tingut uns inicis literaris en castellà, condicionats pel context cultural del franquisme. Després de la trobada amb Riba, va orientar definitivament la seua creació cap al català. Aquella decisió no va ser una simple tria instrumental: va implicar el descobriment d’una tradició, d’una comunitat literària i d’una manera d’entendre l’ofici d’escriptor.
La influència de Riba es pot reconèixer en l’exigència formal, en el rigor verbal i en la voluntat de fer de la llengua una matèria de creació. Tot i això, Vergés no va ser un imitador. Va construir una veu pròpia, culta i alhora plena de naturalitat, capaç d’acostar referències literàries de gran complexitat a una expressió de notable claredat.
La seua poesia mostra que l’elaboració lingüística no està renyida amb la proximitat. Vergés podia desplegar un món cultural ric, ple de referències clàssiques i modernes, sense perdre el contacte amb les emocions i les experiències recognoscibles. En ell, la cultura no es convertia en una exhibició de coneixements, sinó en una manera de mirar el món.
El poema «Els meus poetes estimats» expressa aquesta fidelitat amb una imatge ben significativa: Riba i Pere Quart ocupen una «fornícula de l’ànima» del poeta, amb un «pom fidel de flors boscanes». La metàfora no parla d’una obediència intel·lectual, sinó d’una admiració que ha passat a formar part de la identitat del creador.
La paradoxa és fecunda. Riba havia estat qüestionat a Formentor per la seua reserva davant la incorporació del llenguatge del carrer al poema. Vergés, hereu de la seua exigència, va demostrar que una poesia culta podia ser també transparent, viva i pròxima. No necessitava imitar la conversa quotidiana per semblar natural, perquè havia treballat la llengua fins a trobar una expressió pròpia.
En aquest sentit, la influència de Riba en Vergés no s’ha d’entendre com la transmissió d’una recepta estilística. El mestre li va mostrar l’ambició que podia tindre la llengua catalana; el deixeble va convertir aquella ambició en una obra personal, vinculada al seu paisatge, a la seua experiència i a la seua particular manera d’entendre la literatura.
Una llengua, moltes maneres de ser poeta
Les Converses de Formentor ens recorden que la literatura avança a través del diàleg i del conflicte. Graves va defensar una interpretació heterodoxa dels clàssics i va topar amb el rigor humanístic de Riba. Blas de Otero i Gabriel Celaya van reivindicar el llenguatge del carrer davant les reserves del poeta català. Joan Fuster, per la seua banda, va interpretar el xoc entre Graves i Riba com una escena que també revelava les desigualtats entre cultures.
No cal donar la raó absoluta a cap dels participants per reconèixer la fecunditat d’aquelles discussions. La literatura necessita tradició, però també renovació; exigeix domini de la llengua, però també llibertat per transformar-la. El poeta no és un simple notari de la parla quotidiana ni un guardià que impedeix l’entrada de qualsevol paraula que no responga a un model establert.
Potser la lliçó més important de Formentor és que la qualitat literària no depèn d’una oposició entre llengua culta i llengua popular, sinó de la capacitat de l’escriptor per convertir les paraules en una experiència estètica. En el cas català, aquesta recerca ha tingut una dimensió addicional: demostrar que la llengua del país era plenament apta per a la creació literària i que no necessitava renunciar a la seua personalitat per ser universal.
Carles Riba va defensar aquesta ambició amb una exigència que va influir en generacions posteriors. Gerard Vergés en va ser un hereu singular: no perquè escrivís igual que el mestre, sinó perquè va assumir que la llengua catalana mereixia el màxim respecte i, alhora, la màxima llibertat creativa.
Formentor va ser, llavors, molt més que una trobada de poetes. Va ser un espai on es van fer visibles les tensions que recorren qualsevol literatura viva: entre tradició i modernitat, entre rigor i espontaneïtat, entre la paraula heretada i la paraula que encara s’ha de descobrir. Perquè una llengua esdevé plenament literària no quan renuncia a les seues formes de parlar, sinó quan és capaç de convertir-les totes en possibilitats d’art.
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