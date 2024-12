Dijous 11 de desembre, la Biblioteca Manuel Pérez Bonfill de Campredó va acollir un emotiu acte d’homenatge a l’Àngel Guimerà, en commemoració del centenari del seu traspàs. Guimerà és reconegut com un dels més grans dramaturgs catalans de tots els temps, i capdavanter de la Renaixença. L’acte, finançat pel Servei de Biblioteques de Catalunya, va destacar per la magnífica interpretació dels tarragonins Encarna Laínez, acompanyada al piano per Bernat Mateu, que va captivar tots els assistents.

Àngel Guimerà, tot i néixer a Santa Cruz Tenerife, es va criar al Vendrell i va fer del català l’essència de la seua vida. És especialment recordat per obres icòniques com Terra baixa i Mar i cel. Terra baixa és una poderosa reflexió sobre la lluita entre el bé i el mal, i la recerca de la llibertat individual. La seua influència va ser crucial per a la potenciació del català, ja que va demostrar que la nostra llengua podia ser un vehicle per a grans obres literàries. Ha esdevingut una de les obres més populars i representades del cèlebre autor, interpretada per diverses companyies de teatre al llarg dels anys com Teatre Lliure (Fabià Puigserver va posar en escena una versió memorable l’any 1990), Companyia amateur dirigida per Àngel Llàcer, així com FFF, que va presentar-ne una versió especial el 2022.

Quant a Mar i cel, amb la seua combinació de romanç i tragèdia, va captivar el públic i va consolidar la posició de Guimerà com a mestre del drama. El gran professor parlava sempre amb admiració de la feina realitzada per la companyia Dagoll dagom.

La commemoració a la Biblioteca Manuel Pérez Bonfill va tenir un significat especial, ja que Manuel Pérez Bonfill, com a destacat escriptor i pedagog, solia parlar a les seues classes sobre les grans obres de Guimerà. Ell era un “xiquet de la guerra” i professor de llengua i cultura castellanes perquè era fill d’un temps. No obstant això, declarava que la seua gran passió era la llengua i la cultura catalanes. A les classes de literatura sovint se saltava el currículum per parlar de grans personatges de poesia i dramatúrgia com Guimerà.

Tot s’uneix com la salsa allioli que lliga els seus ingredients amb paciència i habilitat, com a exemple aquesta connexió de dos autors d’èpoques molts diferents però que uneixen aspectes diversos de la nostra cultura i llengua. El teatre ha estat essencial per a la normalització del català en moltes èpoques, incloent-hi l’actualitat. Les obres de Guimerà són exemples clars de com el teatre pot ser una eina poderosa per a la preservació i la promoció de la nostra llengua, les dirigides pel nostre professor de sempre igualment

L’acte d’homenatge a Guimerà no només va ser un tribut a un dramaturg excepcional, sinó també un recordatori de la importància del teatre en la nostra societat. Honorant les personalitats que han contribuït a la nostra cultura, ens honorem a nosaltres mateixos. La Generalitat de Catalunya ha de seguir apostant per anys de commemoració dels grans autors per lluitar contra l’oblit i promoure les activitats en català als nostres centres llibrescs. Això és vital per garantir feina per a rapsodes i músics, essencials en la nostra cultura. La passió de Guimerà per la llengua catalana continua viva, i la seua obra segueix inspirant noves generacions de dramaturgs i amants del teatre. La seua influència va ser crucial per a la difusió de la llengua i la cultura catalanes, i les seues obres van ser representades arreu, contribuint significativament a la seua preservació i promoció.

La celebració va concloure amb paraules d’agraïment i reflexió sobre la importància de mantenir viva la flama de la cultura i el teatre catalans.