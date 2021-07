L’amor mariner, de Roc Llop i Convalia (2)

L’AMOR MARINER! ¡EL AMOR MARINERO!

Lema: “L’amor és vida i la vida és amor”

COM ÉS!

Té la galta camosina,

i el rostre de ben mirar;

i un niu de goig a la sina

i els llavis per a besar.

Els ulls de mar li verdegen,

amb foscors de carenà;

la sedosa cabellera

té la morenor del pa

i un goig d’amor que s’endinsa,

fent-te el cor tot tremolar.

Marinera, marinera,

si et deixessis estimar!

1

-Mira la mar si es fa gran!

Tan gran que no troba fites,

de Pol a Pol eixamplant.

Barques de llevant, petites,

aneu les veles inflant!

II

Als nostres peus, quin abim !

Mirant el fons insondable!

– Res no hi ha de comparable

-com és l’abim dels teus ulls.

– Amor, d’amor, sense esculls!

– Si hi caigués torna’m al cim

– per després tornar-hi a caure.

III

Mira quin ventall de pi,

per ventar l’amor tardana,

amb el seu brancatge fi!

Deixa d’ésser la germana

i torna’t l’amiga avui.

IV

Mira la llenca del mar,

com ens crida fetillera,

amb somriure blau de llar.

Ni una ona la desespera,

i s’adorm de goig al tard.

V

Torna’t més fresc oratjol,

que l’amor infla la vela.

Gavina del cor en vol,

fes-li de faró i estela.

Fes-te en la vela un bressol!

VI

Infla la vela del cor,

per fer camins d’aventura,

forçant el goig i la sort,

que la barca té fretura

i sent enyorança al port.

VII

– Pren embranzida com l’au,

– fins on doni l’anhelada;

– si el dia morent decau

– per la nit agosarada,

– nit farem dins de la nau.

VIII

No dormis cor, si la pensa,

viu en estat de tensió;

posa les mans al timó

que l’ona salta propensa

i jo perdo direcció…

IX

Pel llom salat de la mar,

llisquem l’amor, bella amada;

la barca ens farà de llar,

de cobricel l’estelada,

i el bes d’esperó sagrat.

X

Bressolats pel flanc de l’ona,

gaudim l’oratge d’amor…

Ton pit em faci d’espona

i em bressis amb la il·lusió

que l’amor compartit d´ona…

XI

Deixa els rems per reposar,

que els braços prenguin alena,

que ara és l’hora d’estimar;

que si el vent, la barca mena,

a mal port no la durà.

XII

Calma el delitar del cor,

per una llarga besada;

que si no s’albira el port

i està la mar “rabejada”,

mon braç et serà suport.

XIII

On es troba l’horitzó

i el pol de la nostra vida?

Cel amunt va la il·lusió

amb l’anhel “vara florida”

per senyera una cançó.

XIV

-Mariner gira el timó,

i torna la nau a terra.

Hi ha tempesta a l’horitzó

la sang és tempesta i guerra,

i el cor, ja no és faró.

XV

La platja repòs de mel

i la llar emblanquinada,

el blau del mar i del cel,

ens rimaran la tonada

pel goig que no tindrà vel.

XVI

Amaguem dins de la llar,

tot l’encís de la tornada,

i reposem de la Mar,

tot l’esforç de la remada…

deixem l’ona reposada!…

XVII i final

-Ai Marinera del cor!

Ma marinera estimada!

Ara que ja som a port

i dins de la llar somniada,

deixant del mar el record.

Fem florir el nostre amor,

amb la pau enriolada.

La vida feta cançó.

El nostre “amor mariner”

florirà com un roser!

Roc Llop

Fragments al llibre “Poemes de llum i de tenebra”, acabat a París al gener de 1990. Lema: “El amor es vida y la vida es amor”.

¡CÓMO ÉS!

Su mejilla carmesina

tiene el color de la flor;

el placer su pecho anida…

Su boca rosa florida,

para ser beso de amor.

Sus ojos: ¡qué maravilla!

Son verde y oscuro mar;

La cabellera extendida

Es como seda escogida,

Luciendo cual oro al sol.

Toda ella encendido hogar,

Para albergar corazones,

-como exquisitas flores-

Con perfume de azahar…

¡Hecha y pulida en crisol!

El amor llega encendido,

Y derecho al corazón,

Con el encanto sentido

Como lírica canción.

Marinera, marinera,

Quiéreme y déjate amar!

I

-¡Mira la extensión del Mar,

como se agranda y aleja;

su magnitud le aconseja

hasta los Polos llegar!

¡Barcos que cruzáis sus olas!…

¡Viento deja de soplar!….

II

-A nuestros pies: ¡oh qué abismo!

su fondo es insondable…

– Nada igual ni comparable,

como lo son tus dos ojos,

mezcla de flores y abrojos…

¡El amor brota en sí mismo!…

III

-El abanico del pino,

abanica amor lejano…

-No seas más cual hermana

(hermosa flor en ventana)

y sé novia en mi destino…

¡No me tengas por hermano!…

IV

-Mira del Mar la llanura!…

¡Cómo nos llama su embrujo.

Con una sonrisa pura,

sin viento fuerte que rujo

La tempestad azulada,

con blancura de ola airada…

V

-Viento, vuélvete frescura,

hasta el horizonte puro;

no sea el oleaje muro,

en nuestro amor aventura.

Gaviota de vuelo oscuro

sé faro, estrella y cuna,

bajo el claro de la Luna.

VI

Hincha del corazón la vela,

Y haz caminos en su altura,

Forzando placer y suerte…

Lanza la barca de frente

Hacia el mar –mano segura-,

Que en el puerto se desvela

Quieta: es el ansia que la apura…

VII

Emprende el vuelo cual ave,

con ímpetu en el anhelo:

que si la noche su velo

extiende, tenue y suave,

dormiremos en la nave,

seguros y sin desvelo.

VIII

No te duermas corazón,

si el pensamiento se inquieta;

pon la mano en el timón

que si la ola está quieta,

no hay lugar ni es razón,

que pierdas la dirección.

IX

Por la llanura del mar,

boguemos feliz amada.

Nos hará la barca hogar

bajo la noche estrellada.

La caricia deseada,

fuego de encendido lar.

X

Mecidos por el oleaje,

el fuego ardiendo de amor:

Sea tu pecho mi gaje

donde beba su licor;

y tenme en tu esclavaje,

tierno, fiel y acogedor.

XI

Deja reposar los brazos

para que tomen aliento.

Es la hora y el momento

de amar, de estrechar los lazos,

que si el barco guía el viento

no lo llevará a mal puerto.

XII

Del corazón la inquietud,

calma con un tierno beso;

que si estoy de tu amor preso

y el mar es todo quietud,

no hay temor de solitud

ni del viento en el regreso.

XIII

¿Dónde queda el horizonte,

y el polo de nuestra vida?

La ilusión anda perdida…

lejos la playa y el monte;

El sol, en el ocaso se esconde

y el anhelo sin salida.

XIV

Marinero coge el timón

y vuelve la nave a tierra…

Hay guerra en el corazón,

tempestad en la razón,

y el oleaje está en guerra,

y hace el viento el remolón…

XV

La playa, retorno ansiado.

El hogar, blanco y florido.

El azul de mar y cielo,

reflejándose sin velo,

-gemelos de amor sentido-

en su inmensidad sin grado…

XVI

Escondamos el amor,

en el hogar placentero;

y gocemos el primero

florecer embriagador.

Tu marinera, yo marinero,

como florece una flor.

XVII y final

¡Marinera de la vida,

Marinera del querer!

Hecha flor, hecha mujer

en hermoso florecer.

Nuestra vida una canción

lírica de amor sentida,

con ritmo en el corazón,

para que sea vivida.

¡Y nuestro amor marinero,

brillando como un lucero!

Roque Llop

La traducción es del autor. (Fragmentos en el libro en catalán “Poemes de Llum i Tenebra” (Poemas de Luz y Tiniebla) Terminado en Vitry-sur-Seine (France), al enero de 1990

Bibliografia:

– LLOP i CONVALIA, Roc (1967): Poemes de llum i de tenebra. París, autoedició.

– SAEZ Josep i SUBIRATS Emigdi (2009): Roc Llop i Convalia, l’exili d’un poeta miravetà, CERE.