La petjada verdagueriana vora l’Ebre (4)

Hem de fer un salt considerable en el temps. En un esdeveniment més acadèmic, el 2011, un dels grans crítics especialistes en el poeta eclesiàstic, Llorenç Soldevila1 impartia la conferència “Sebastià Juan Arbó, biògraf de Verdaguer”, a les VII Jornades d’intercanvi cultural celebrades a les Terres de l’Ebre.

Posteriorment, el 2015 el literat flixanco Andreu Carranza s’aproxima a la gran figura poètica de la Renaixença en la novel·la “El poeta del poble”, obra guanyadora de l’emblemàtic premi Sant Joan. En el transcurs de la narració anem vivint els quefers del poeta en els seus viatges apassionants per Cuba, Terra Santa o el Vaticà, així com el seu dolorós trencament amb la controvertida família del Marquès de Comillas.

Hem de fer esment del notable treball verdaguerià de l’investigador literari suís Curt Wittlin (Reinach, Basilea 1951 – Tortosa 2019). El qui va ser un dels grans estudiosos de la literatura catalana medieval, sobretot del frare franciscà Francesc Eiximenis2, resident a les Terres de l’Ebre durant els darrers 15 anys de la seua vida, va interessar-se altament per la figura de Mossèn Cinto, fruit de la seua aguerrida passió excursionista. Va encarregar-se de l’edició de dos llibres molt remarcables: “De l’Aneto al Canigó” i “De la Madaleta al Canigó“, en un dels quals recull els quaderns d’excursió de Mossèn Cinto dels anys 1882 i 1883.

Last but not least, la directora de la Fundació Verdaguer, Jordina Boix, va impartir la conferència «Biografies i biografisme de Verdaguer», en el marc de les XV Lletres ebrenques que se celebren a la biblioteca Sebastià Juan Arbó d’Amposta. Un acte molt lluït, que va servir per tornar a agermanar aquests dos enormes literats de les lletres nostrades per mig del recull biogràfic que des de GEMINIS van defensar aferrissadament.

Del que estem segurs és que Vergés gaudiria de la traducció a l’anglès del poemari èpic que narra el naixement del país, i n’analitzaria degudament la seua capacitat d’adaptació de versos i rima. El californià Ronald Puppo3 que ja havia publicat «Selected poems of Verdaguer», va aconseguir una autèntica obra mestra amb «Mount Canigó, a tale of Catalonia». En el pròleg introductori reivindica la finalitat inherent en la narrativa èpica, enriquida per les abundants referències històriques i per les llegendes fantasioses que sorgeixen a redós dels Pirineus.

Poc després de la seua mort van anar veient la llum un llarg nombre de reculls pòstums, viu reflex d’interès acadèmic, editorial i potser ciutadà: Al cel i Corpus Christi (1903), Eucarístiques (1904), Discursos i Rondalles (1905), Folklore, Colom/Tenerife i Els jardins de Salomó (1907), Els pobres/Els sants i Perles del «Llibre d’Amic e amat» (1908), Santa Maria del Pi (1909), Què diuen els ocells? (1933), Escrits inèdits (1958-1978), Epistolari (1959-1993) i Brins d’Espígol (1981). Va ser un autor veritablement prolífic, a diferència del poeta tortosí, i l’interès per la seua obra i figura no ha perdut pistonada, ni molt menys. Amb tot, tenen un altre punt d’unió a tindre en compte, a despit de les seues diferents concepcions poètiques. Verdaguer va traduir del llatí al català la Vulgata del Càntic dels Càntics (1907), una obra que ha merescut diversos apropaments crítics per part de Vergés. La darrera estrofa del Càntic que va traduir el Mossèn és :

Jo cantaré si vols,

mes ja ho faré a la Glòria,

ensenya’m el camí

pels puigs de les aromes,

corre com un isart,

com una cerva, vola.

De ben segur que Vergés remarcaria que «ensenya’m el camí» no està al text original ni a l’hebreu. I encara més segur que gaudiria com un camell de la lectura de l’anàlisi acuradíssima que d’aquesta traducció va fer-ne en Segimon Serrallonga.

L’autor d’infinitat de deliciosos versos vora el Ter i el Llobregat, amb tots els seus afluents i subafluents, que va dotar la serralada del Canigó de tot un contingut de reivindicació nacional, ha rebut el seu reconeixement vora l’Ebre i les serralades de Maestrat-Caro-Montsià-Priorat-Montsant, mitjançant els gèneres literaris més diversos.

Coda final

Mossèn Cinto com a poeta de la Renaixença i forjador del català literari, va idealitzar en el seu univers lletrat les comarques de la Catalunya vella, identificant-les amb la catalanitat en la seua globalitat. Aquest fet ha marcat històricament, i no de manera positiva, el caliu catalanista d’alguns territoris allunyats del centre verdaguerià. Amb tot, la seua destacadíssima figura va traspassar barreres i va gaudir d’uns vincles personals prou considerables amb la resta de territoris catalanòfons, tot i no ser-hi el gran emblema. S’han anat publicant alguns estudis d’interès al respecte, però cap en relació amb les comarques centrals dels Països Catalans. Sobre la Catalunya del nord4, la terra del Canigó, se’l relaciona amb l’aspecte de les dos renaixences (la culta i la popular) i molt específicament en la personalitat excèntrica d’Albert Saisset5 L’Andorra de Mossèn Cinto compta amb ruta senderista, estàtua a Ordino, i tota mena de llegendes al seu redós. La relació amb Menorca, illa que mai no va trepitjar, també ha merescut algun detallat estudi6. La influència verdagueriana sobre els pioners membres de l’Escola mallorquina, i la gran figura illenca de la Renaixença, Mn. Miquel Costa Llobera, ha estat explicitada en estudis diversos. La seua estreta relació amb el patrici valencià Teodor Llorente, i la passió verdagueriana de Joaquim Garcia Girona, l’enllaça suficientment amb el País Valencià. El poema que li dedicà l’Antoni Adami7 donava fe de la influència del capellà en els incipients membres de La Palmavera, la primera renaixença algueresa. Vora l’Ebre, la raïl verdagueriana no va ser molt profunda, però s’ha anat arrelant al llarg del temps, amb episodis de notable rellevància i amb vinculació directa a grans noms de les lletres ebrenques com: Mn Tomàs Bellpuig, Francesc Mestre i Noé, Mn Joaquim Garcia Girona, Joan Cid i Mulet, Sebastià Juan Arbó, Mn Joan Baptista Manyà ,Andreu Carranza i, malgrat ombres i clarors, amb el gran Gerard Vergés.