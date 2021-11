La petjada verdagueriana vora l’Ebre (3)

Remarquem, doncs, el fet que a redós del nou segle, coincidint amb el seu decés al juny de 1902, la figura de Verdaguer va influenciar notablement els quefers d’alguns eclesiàstics catalanistes de la nostra Ilercavònia, que varen entendre la poesia com a un mitjà ideal per a exercir certa influència social. Entre aquests versadors verdaguerians destacarem, per raons òbvies, la figura clau de Mn. Joaquim Garcia Girona (Benassal, Alt Maestrat 1867 – Baeza, Jaén 1928): ordenat sacerdot a Tortosa i vinculat a “La Veu de Tortosa” (1899-1903), el primer rotatiu en llengua catalana de la ciutat. L’any 1920 va publicar un extens poemari amb el nom de «Seidia» (guanyador dels Jocs Florals de Lo Rat Penat de València de 1919), la gran epopeia de la reconquesta del poble valencià a través de les fortificacions d’Ares, Morella, Peníscola i Borriana. El malaguanyat historiador Pere-Enric Barreda2 va descobrir que hi havia un manuscrit anterior de 1908, del qual s’acaba d’imprimir una edició crítica de notable valor històric. Només podia ser escrit en la llengua del Maestrat, la catalana, el qual consta de 6251 versos dividits entre 13 cants, carregats de fonts històriques i de simbologia, i un epíleg al més viu estil verdaguerià. La intenció del poeta, que va beure de la font verdagueriana, era ben explícita: volia que la seua terreta del Maestrat tingués el seu petit Canigó. Pretenia fer reviure l’amor dels valencians per la seua història, llengua i tradicions, per la qual cosa va tornar a apostar per la unitat de la llengua catalana:

No hai titubejat ni gota en afillar-me vocables de la parla dels catalans, perquè tinc la convicció íntima de que, siga lo que es vullga de les modalitats de la llengua de nostre gran Rei (Jaume I) dins els que foren sos dominis, tenen totes elles un fons comú, i és llei obligatòria a tots els conreadors de les mateixes realçar-les a la grandiosa unitat lingüística i literària que m’encalçaren en el segle d’or de nostres lletres.

Ja en la inestable època republicana, el polifacètic literat i intel·lectual catalanista Joan Cid i Mulet (Jesús, 1907 – Ciutat de Mèxic, 1982) li va dedicar un vibrant poema, que va incloure al recull “Roses blanques” (1934), que acaba amb uns versos d’un enorme impacte:

I, encar que malaurat un jorn morires

deixant-ne Catalunya sens joia ni consol;

no moriràs, no, que tes radiants guspires

amb nosaltres viuran amb resplendors de sol…!

Uns dels versos més recordats de Verdaguer, els quals han estat musicats reiteradament, són òbviament: Dolça Catalunya pàtria del meu cor, quan de tu s’allunya, d’enyorança es mor. El literat jesusenc ens els poetitza també amb mestratge:

Fugires un mal jorn d’aquesta nostra terra,

la terra catalana que tu amares tant,

i un crit d’angoixa, dels plans i de la serra

n’eixí planívol amb tons de tètric cant.

La petjada de Mossèn Cinto la trobem fàcilment en la notòria poètica de Salvador Estrem i Fa (Falset 1893 – 1936), conegut per la seua abrandada trajectòria periodística com a “El poeta del Priorat”. De formació cristiana i conservadora, la catalanitat va ser el motor de la seua obra literària. Els ecos del poeta osonenc són ben presents en els seus poemes dedicats a la llengua catalana, la vida de pagès, Catalunya, Escornalbou, o Muntanyes del Priorat, mitjançant els quals prova de mitificar les serralades i els monestirs comarcals per tal de dotar-los d’una alta dimensió literària seguint el mestratge del mossèn il·lustrat.

L’any 1952, en el cinquantè aniversari del seu traspàs, Sebastià Juan Arbó3 treia a la llum la que és considerada com una de les millors biografies del gran poeta de la Renaixença, «La vida tràgica de Jacint Verdaguer». El mèrit del novel·lista rapitenc rau precisament en el fet que va saber aconseguir un retrat acurat del personatge mitjançant la tècnica de la biografia novel·lada. Ens apropa d’una manera molt descriptiva tot un seguit de vivències del personatge, del qual anem coneixent moments íntims en els quals exterioritza tota mena de sentiments.

En el marc de l’exaltació de la figura de Verdaguer cinc dècades després del seu traspàs, Vergés i Jesús Massip varen donar la publicitat requerida a aquest recull biogràfic a les pàgines de l’òrgan cultural de la seua propietat, GEMINIS (1952-1961). Els movia un doble interès: entronitzar el gran poeta osonenc i enlairar la fama de l’únic autor ebrenc que despuntava en aquell moment des de Barcelona estant. L’altra gran veu de la remor de l’Ebre, l’Artur Bladé i Desumvila4, sofria les conseqüències del llarg exili exterior des de Mèxic estant. Com a exemple, varen sortir al pas de les greus crítiques que des d’alguns rotatius5 barcelonins es varen escriure contra la controvertida biografia arboniana. S’escrivia com es podia, Doña censura triava la llengua, Manuel Pérez Bonfill6 dixit:

Quizá es hora de que pensemos que los hombres, por encima de las demás cosas, somos eso: «hombres», aún por encima de santos. Con nuestro costal de bueno y de malo. Y que Verdaguer no es la estatua del monumento barcelonés ni la romántica estampa que algunos tienen de él “para mayor gloria de las letras catalanas”. No, Verdaguer es un hombre con pasiones y todo, y con errores. La oscuridad sirve precisamente para contrastar la luz, y aunque a veces sea un poco exagerada la técnica del claroscuro, no por ello deja de brillar lo luminoso. Creemos que esto . Y no olvidamos que Arbó, para su honor, es más escritor que historiador, sin que la verdad esencial quede en nada alterada por el novelista y en mucho embellecida.

Ja entrada aquesta centúria, l’any 2002 va ser declarat com l’any Verdaguer per part de la Generalitat de dalt per tal de commemorar el centenari de la seua mort. Curiosament coincidia amb el centenari del naixement d’Arbó, un dels seus biògrafs més destacats. Des de la Fundació Mossèn Manyà, amb seu a Tortosa, no van voler mantindre-s’hi al marge i per l’ocasió van editar el llibre «Verdaguer i Manyà, vides paral·leles», a càrrec de Mn. Joaquim Blanc, Mn. Joan Martínez i Pere Poy. Van incorporar-hi textos de diversos intel·lectuals ebrencs entre els quals: Manuel Pérez Bonfill, Zoraida Burgos7 i Gerard Vergés. Aquest llibre esdevé un altre lligam molt significatiu, ja que uneix el mossèn de Folgueroles al canonge ebrenc de més renom i indubtablement de més alt nivell intel·lectual.

Joan Baptista Manyà i Alcoverro (Gandesa, 1884 – Tortosa 1976) va esdevindre el patriarca intel·lectual vora l’Ebre, una persona admirada i respectada que va sofrir en pròpia pell la persecució implacable de la cúpula eclesiàstica de la Diòcesi de Tortosa ja des dels anys 1920, que recelaven de la seua catalanitat. La consciència catalana de Tortosa, d’acord amb la definició de Manuel Pérez Bonfill, autor també de la frase: «mai no he tingut ningú tan proper des de la discrepància». El bisbe de les esquerres com se’l va conèixer entre alguns cercles intel·lectuals, va deixar una fonda petjada ideològica en comptar amb desenes de deixebles que varen transmetre la seua passió lletrada.

Vergés reconeixia el mèrit de Mn. Garcia Girona en no sembrar en terra erma ja que havia tingut seguidors de la categoria del poeta Tomàs Bellpuig o del gran Manyà. Com quasi la totalitat dels artistes i literats tortosins de la seua generació, es considerava el seu més humil dels deixebles. Sempre va veure’l com tot un pou de saviesa, admirava els seus coneixements i escoltava atentament les seues argumentacions filosòfiques i teològiques. En destacava molt especialment el seu compromís amb la llengua vernacla, que li va causar l’ostracisme eclesiàstic amb la seua expulsió del seminari de Tortosa l’any 1921, en una història rocambolesca que ens faria omplir fulls plens de ràbia i plor.

El Dr. Manyà parlava i escrivia un català proper i correctíssim, capaç de constituir un model de llengua a utilitzar. De la nostra llengua, en feu ús insistent, contra vent i marea, contra escolans i jerarques. I val a dir amb claredat que aquesta seua fidelitat li costà llàgrimes de sang.

Al mateix temps, el canonge va ser indubtablement un ponent del fet poètic8, gènere que demostrava tindre ben apamat:

Essència de la poesia? L’expressa amb precisió estricta la seva definició general: és l’expressió de la bellesa per mitjà de la paraula. Accidents? Les formes diverses que adopta l’expressió, poètica, segons les èpoques i els països, segons les variants de la paraula i de la consciència individual. Perquè la poesia i l’art en general, expressa la bellesa tal com la sent l’artista dintre la consciència pròpia. I com la consciència és un factor tan variable sota influències variadíssimes, l’expressió poètica es mou dintre un marc d’amplituds il·limitades. La pretensió de limitar-lo a unes formes particulars d’època, d’escola, de moda, per excel·lents i clàssiques que siguin, és un pecat contra l’essència mateixa de la poesia, un atemptat contra els seus drets substancials.

No podíem deixar d’incloure alguna mostra poètica seua, ja que era un ardent versador, bon coneixedor de la mètrica catalana. Bona part d’aquesta poesia la definiríem com a meditació d’un intel·lectual creient, fervorós defensor de la cristiandat i de la catalanitat.

Escolta, fill d’home, la paraula

que t’alliçona de saviesa eterna:

com el camí del sol vers el crepuscle,

així s’escurça el de la seua vida.

Al teu voltant gira silenciosa

i artera va atansant-se l’esquelètica

figura de la mort. El dring metàl·lic

de la dalla que tranda

com un ai tremolenc per l’aire vibra:

manca només el cop i la vida teua

s’esvairà dintre el no-res etern.

Diluïda en la nit misteriosa

que les vides s’engull i les centúries

en la sina enigmàtica i insaciable

d’una buidor infinita.

Quant a Mn Tomàs Bellpuig va gaudir d’una gran popularitat donat que va guanyar diverses edicions dels Jocs Florals de Tortosa. Va ser un excel·lent poeta, narrador i teòric literari, com bé podem comprovar amb obres de la qualitat de: “L’art d’escriure bé” i la novel·la “Or ales brases“, en el pròleg de la qual deixa evident la seva ideologia i la seva preocupació per la unitat de la llengua catalana:

I els que creiem fermament que quan arribi l’hora benaurada de retrobar-nos i de reconèixer-nos i d’abraçar-nos com a germans a l’escó de la llar pairal, proclamarem unànimement la unanimitat de l’idioma escrit, i els futurs Corelles i Marchs de València s’expressaran en igual forma literària que els Llulls de les Balears, que els Muntaners de Peralada i que els Jaumes de Catalunya, de València, de Mallorca i d’Aragó.

Són innumerables les poesies plenes de fervor patriòtic, que enlairava la necessitat d’usar la llengua catalana en la pregària i en tots els àmbits de la vida quotidiana:

No volem a Déu parlar-li/ com si fos un foraster,/ que Déu, que ens ha dat la llengua,/ en cap terra és estranger./ com parlem amb nostres pares,/ parlarem amb lo del cel,/ i en la llengua tortosina/ la doctrina aprendrem.