La petjada verdagueriana vora l’Ebre (2)

Fent un salt considerable en el temps, per tal de trobar el lligam de Verdaguer amb les Terres de l’Ebre, hem de fer un breu repàs sobre la Renaixença del català literari a les nostres comarques que va comptar amb unes peculiaritats força diferents respecte a les de la Catalunya Vella. Va arribar molt tardana, durant el darrer quart del segle XIX. El desenvolupament d’aquest transcendental esdeveniment literari que va fer reviure la llengua vernacla a les comarques de l’Ebre no va coincidir en el temps amb l’històric moviment que va coronar tan brillantment des de Barcelona estant Mossèn Jacint Verdaguer, ni va tenir gaire a veure amb el corrent estètic que els seus impulsors propugnaven. De fet entenem que la Renaixença, entesa unilateralment com al moviment romàntic que va fer desvetllar plenament la consciència de catalanitat, que va esclatar en les zones urbanes de la Catalunya Vella, va tenir moltes dificultats de transmissió vora l’Ebre, ja que, quant a presència pública i literària, estaven fortament marcades pel predomini aclaparador que exercia un grup d’intel·lectuals i d’historiadors molt lligats al clericalisme conservador i fanàticament espanyolista, que es movia al voltant de la línia ideològica que dissenyava el totpoderós polític tortosí Teodor González1.

Es va caracteritzar, en canvi, per la presència d’un clergat catalanista militant de notable qualitat literària (Joaquim Garcia Girona, Joan Baptista Manyà,Tomàs Bellpuig) i d’homes de lletres de tarannà conservador com Francesc Mestre i Noé2, que idolatrava Verdaguer. La premsa va exercir un paper crucial en la difusió de la seua obra. L’esclat de la guerra civil de 1936-1939 va tirar en orris la revifalla en l’ús de la llengua catalana arreu dels Països Catalans.

El primer símptoma destacat d’intent de recuperació del català va ser la celebració d’un certamen poètic el setembre de 1878 a Tortosa, organitzat per l’Acadèmia de la Joventut Catòlica, en el qual varen ser premiats alguns treballs presentats en llengua catalana d’un nivell acceptable. Aquest mateix any 1878 coincideix, com a fet ben remarcable, amb la consolidació definitiva del moviment renaixentista a la capital catalana, que va suposar la publicació de l’obra màxima de tota la Renaixença: L’Atlàntida, de Mossèn Cinto Verdaguer.

Tanmateix, va haver-hi dos aportacions ebrenques ben significatives. Primerament, la publicació el 1877, per part del pare jesuïta Fidel Fita3, del manuscrit de «Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa», l’obra renaixentista més important en llengua catalana, que contenia frases antològiques en defensa de la llengua catalana i del paper a jugar per la Corona d’Aragó. Seguidament, va haver-hi dos erudits que varen dedicar el seu temps a l’estudi del «Constitudinae Dertosae» (Llibre dels Costums de Tortosa), el primer codi de lleis medieval escrit en llengua catalana, així com a la defensa del dret civil català: Ramon Foguet4 i Benvolgut Oliver5.

L’any 1882 va organitzar-se un emotiu homenatge per tal de commemorar el III Centenari del traspàs de Santa Teresa de Jesús, la poeta d’Àvila i destacadíssima figura del misticisme i del Segle d’Or castellà. Aquest acte va celebrar-se a la Congregació de Sant Lluís el darrer diumenge d’octubre. Quant a la presència de la llengua catalana, el rotatiu «El Semanario de Tortosa» va incloure una famosa poesia de Mossèn Cinto Verdaguer titulada «La mort de Santa Teresa», i una composició escrita en dialecte tortosí, «A les Teresines de Tortosa», del poeta local J. Ferreres. Cal destacar la lectura d’un bellíssim poema del llavors jove poeta tortosí Lluís Lluís i Dolç, que portava com a títol «A Santa Teresa», la qual denota tota mena de sentiments patriòtics i de defensa a ultrança de la llengua nativa d’arrel clarament verdagueriana.

Vull cantar-te Santa meva,/ en la llengua catalana,/ que les coses que es diuen/ en la llengua de la pàtria,/ són més tendres i més dolces/ i surten de dins de l’ànima,/ que de la pàtria la llengua,/ és la llengua que el cor parla.

Conjuntament, l’altre pioner poeta verdaguerià tortosí va ser Josep Felip Vergez i Peira (Tortosa, 1844-Madrid, 1919). Va començar a conrear la poesia usant el significatiu pseudònim de l’Escolà de Vallfogona. Va ser un assidu col·laborador de l’històric rotatiu La Muntanya de Montserrat, que va ser dirigit per l’eminent Víctor Balaguer. Justament, l’any en què Balaguer va ser el president dels Jocs Florals de Barcelona, el 1868, va convidar a la festa el poeta occità Frederic Mistral (Premi Nobel de Literatura) i altres literats provençals, francesos, castellans i els valencians W. Querol i T. Llorente. Josep F. Vergez també va ser-hi convidat quan tenia només 24 anys. Va haver d’emigrar a Cuba per motius familiars. Des de l’Havana va seguir conreant la llengua catalana amb poemes de caire joc-floralesc i d’arrel verdagueriana. Vergez sembla voler donar un missatge ben expressiu i intens amb els seus versos patriòtics, producte de l’enyor a sentir el caliu de la terra en aquest poema publicat a «La Llumanera» de Nova York:

A la claror que don la llumanera/ s’esbargiren les ombres del meu cor/ com l’alè de dolça primavera/ es fon la neu i brota falaguera/ d’aromes rica, encisada flor./ Confesso mon pecat, la nuvolada/ del negre oblit ja l’ànima cobria/ i n’era per ma lira menyspreada/ la llengua d’Ausiàs March, l’anomenada/Hermosa parla d’en Vicenç Garcia./ Mes dintre el cor – com la vestal romana/ la sacra flama – en amorós caliu/ guardava jo ma llengua catalana,/ l’aucell migrat a terra llunyadana/ sols pot cantar lo que aprengué en son niu./ Ben haja ton afany la llumanera/ penyora n’és de màgica victòria,/ del progrés laietà noble senyera/ escolta lo que et diu la pàtria entera,/ pus parla català, Déu li don glòria.

Al juliol de 1887 va visitar Tortosa, on se li havia preparat un homenatge6 a la seua de l’Acadèmia de la Joventut Catòlica, que s’encarregava de l’enlairament del fet literari. El definiren com a persona reputada i veritable geni. Acabava de tornar del viatge a Terra Santa, havia lliurat la versió definitiva del poema «Lo somni de sant Joan», i havia aplegat diverses proses periodístiques al llibre «Excursions i viatges».

La caiguda en desgràcia de Mossèn Cinto poc després també va omplir moltes fulles dels nombrosos rotatius tortosins de la dècada de 1890. Es transcrivien parts extenses dels seus escrits «En defensa pròpia», es remarcava la seua qualitat com a literat, així com es publicitaven algunes de les seues poesies. Una de ben referent a la ciutat de l’Ebre és l’himne a Sant Lluís7, per la importància que tenia el col·legi que portava el seu nom, seu del Seminari Diocesà:

Lliri de puresa/ castíssim Lluís/ lliri de puresa,/ flor del Paradís./ ¡Que dolça es ta essència/ que formós es ton cor,/ vessant ignocenta/ com la rosa olor! Sou lliri puríssim/ que, al nàixer un matí,/ la mà de l’Altíssim/ portà a son jardí./ Sou fill de Maria,/ de Cristo germà/, dolcíssima guia/ que el cel nos donà./ Aqueix lliri vostre/ plantau-lo en los cors,/ Oh! feu lo cor nostre/ verger d’eixes flors./ Oh Verge Maria, eix lliri sagrat/ vostra llum l’obria,/ sol de Montserrat.

Amb tot, destacarem la publicació8 de «La Fossa», ja absent el Mossèn, pel que suposa quant a reivindicació del seu paper poètic i condemna dels fets que varen enterbolir els seus darrers anys.

Ja fa quatre anys que a mos peus/ sempre estan cava que cava/ forjant de dia i de nit/ per obrir-me la fossana./ Me l’obren per caritat/ al veure que no tinc casa,/ que no tinc casa ni res,/ res d’aquest món sinó l’arpa./ Vosaltres me feu lo llit,/ mes la son no és arribada;/ tinc cançons per refilar/ al bon Jesús i a la pàtria./ Les sento sortir del niu,/ deixeu-me cantar encara;/ no doneu pressa a la mort,/ no oferiu blat a la dalla./ Los que amb pena i fatig/ anau obrint ma fossana,/ no la enfondiu gaire més,/ que per mi seria ampla;/ i tot obrint-la per mi/ podríeu caure-hi vosaltres.

En motiu del seu traspàs, des del setmanari catalanista «La Veu de Tortosa», dirigit pel polifacètic intel·lectual Francesc Mestre i Noé9, se li va dedicar tot un número10 en el qual van incloure’s un apunt biogràfic, una crítica literària, un parell de poemes seus i una crònica del seu soterrament. Era el sacerdot-literat, venerat per la seua catalanitat intrínseca i pel fet de ser considerat com al versador de la mare naturalesa. Ara podem recrear-nos en els bells versos següents:

Poeta i llaurador soc

i faig la feina tan neta

que llauro com a poeta

i escric com a llaurador.

Unes setmanes després, al mateix rotatiu va publicar-se un extens i emotiu poema, signat com a Enriqueta Paler i Trullol, pseudònim d’Enriqueta Ferrús11, que forma part de l’ampli repertori d’elogis versats envers la seua figura. N’incloem només unes estrofes.

Quin dia més trist, quin dia

tothom resta mut corprès

l’enamorat de Maria,

ha emmudit per sempre més.

Pobra Catalunya plora,

plora al gentil trobador,

que ab sa lira encisadora

t’ha aixecat monuments d’or.

Superb Montseny, majestuosos

Canigó i Montserrat,

ploreu tots, ploreu confosos

a qui tant us ha cantat.

Ploreu lletres catalanes,

al geni fecund i ardit,

per qui superbes i ufanes

ab tant d’esclat heu florit.

Honorem la gran figura

del bard suprem que hem perdut,

de les glòries la més pura

que Catalunya ha tingut.

No podem passar per alt el fet que l’anomenés bard, ja que ens enllaça de nou amb el d’Strattford, mite vergesià per excel·lència. Els bards, en la història antiga d’Europa, eren les persones encarregades de transmetre les històries, les llegendes i els poemes de forma oral a més de cantar la història dels seus pobles en llargs poemes. La seua feina era normalment ambulant, explicant les seues històries a públics ben diversos, amb l’objectiu que no es perdessin; eren autèntics magatzems d’història comunitària, transmissors de notícies, missatgers i fins i tot ambaixadors entre diferents pobles.