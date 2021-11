La petjada verdagueriana vora l’Ebre (1)

A Gerard Vergés (Tortosa, 7 de març de 1931 – 23 d’abril de 2014) se’l considera com el gran patriarca de les lletres ebrenques contemporànies, així com un dels poetes catalans més destacats de la segona dècada de la centúria passada i principis de l’actual. No va ser autor d’una obra prolífica, però el seu savoir faire particular el portava a l’elaboració d’una poètica d’una finesa lírica i d’una elegància versadora inusitada. Amb «L’ombra rogenca de la lloba», premi Carles Riba de 1981, va entrar amb força al panorama literari català, fet que va tindre continuïtat amb altres guardons de notable pes com el Josep Pla de 1985 per «Tretze biografies imperfectes», el Josep Vallverdú d’assaig de 1990 per «Eros i art», i el Critica Serra d’or de 1994 per la traducció de «Tots els sonets de Shakespeare». Amb tot, era un pou de ciència que enraonava amb coneixement de causa sobre temes tan diversos com: la botànica, medicina, la biologia, el teatre, la pintura, la música o l’arquitectura, amb la poesia com la cirereta més alta del pastís.

Una visita familiar molt esperada, durant les vacances laborals de Nadal de 2019, a la casa-museu de Mossèn Cinto Verdaguer al seu poble natal de Folgueroles (Osona), va portar-nos en un tres i no-res a refrescar l’opinió controvertida que en tenia Gerard Vergés. Ens és difícil trobar una expressió adequada (seria exagerat situar-la entre l’amor i l’odi); potser millor dir: entre la deferència i el desgrat. Per una part, el reivindicava com a l’artífex de la consolidació de la llengua literària moderna, pel fet que va crear un estil propi molt característic que combinava elegantment elements populars i cultes. L’univers verdaguerià va captivar-lo, molt especialment per la composició dels dos poemes èpics estel·lars: «L’Atlàntida» i el «Canigó». El considerava el gran poeta èpic de la literatura catalana. Per contrast, li sabia molt greu que justament la seua fama havia vingut per una lírica molt més innocent i de menys vàlua, amb algunes composicions sense suc ni bruc que s’havien transmès via oral.

Per casualitats pròpies del món lletrat, un fet literari puntual exerceix com a pont d’unió entre tots dos: l’etiquetatge quasi en exclusiva com a «poetes» en atribuir-los alta mestria versadora, fet que ha comportat que s’haja deixat en un segon pla la producció narrativa respectiva. Vergés és autor d’una poètica enquadrada en la literatura culta, que ha merescut tota mena de reconeixements del món acadèmic. El Mossèn a través dels versos més emotius connecta amb l’ànima de les capes obreres, «L’emigrant» o «Virolai» han passat a ser patrimoni popular. Tot dona a pensar que en el seu període hi havia la necessitat imperiosa d’enquadrar un autor excels en un gènere determinat: Jacint Verdaguer-poesia, Narcís Oller-novel·la, Àngel Guimerà-teatre, Valentí Almirall, assaig polític. Entrat el segle actual, no sembla que hagin variat tant les etiquetes empobridores.

La historiografia literària ha donat rellevància al fet que Verdaguer va renovar els gèneres populars (cançons, rondalles i llegendes), escrivint-ne noves versions en prosa i en vers. Aquesta combinació perfecta de literatura culta enllaçada a la tradició popular resultava ben meritòria. De fet, uns quants dels seus poemes s’han convertit en cançons de franca popularitat per la seua gran sensibilitat.

A part d’aquesta sentida reivindicació generalitzada de Verdaguer com a autor notabilíssim, ha estat ben significativa l’estreta relació sentimental que han tingut al llarg del temps alguns destacats escriptors de les comarques de l’Ebre i del Maestrat amb la figura del «poeta de Catalunya», la qual pels motius que siguin no ha estat gaire analitzada per la crítica literària.

Tanmateix, aquest títol honorífic amb què el coronava el totpoderós bisbe Morgades al monestir de Santa Maria de Ripoll l’any 1886, el portava directament a substituir un altre poeta d’arrel familiar tortosina, així com molt popular entre la ciutadania catalana: en Francesc Vicent Garcia “Rector de Vallfogona”1, al qual la tradició popular des de la dissetena centúria li havia atorgat aquesta distinció. En aquest cas Vergés el considerava com un poeta fulgurant, d’una habilitat envejable, que hauria brillat fins i tot en un barroc català estrellat.