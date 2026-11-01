La literatura catalana té una llengua, no un passaport

Hi ha una qüestió que convindria tindre clara quan parlem de literatura catalana: què és exactament allò que la defineix? La llengua en què està escrita o el lloc on viu l’autor? La seua procedència geogràfica? La nacionalitat que figura al document d’identitat? La resposta em sembla prou evident: la literatura catalana és la que s’escriu en català. La resta de criteris poden servir per parlar de procedències, trajectòries personals o contextos culturals, però no haurien de desplaçar el criteri lingüístic.
Un autor de l’Alguer que escriu en català fa literatura catalana. També en fa un escriptor de Perpinyà, d’Andorra, de València, de Mallorca, de la Franja o de qualsevol altre indret del món. No importa si té passaport italià, francès, andorrà o espanyol. La llengua de creació és allò que situa la seua obra dins la literatura catalana. La literatura no demana el carnet d’identitat a qui escriu; reconeix la llengua en què l’autor ha decidit expressar-se.
Podem entendre-ho millor si mirem altres realitats europees. A Suïssa conviuen diverses llengües literàries: hi ha autors suïssos que escriuen en alemany, d’altres en francès i d’altres en italià. Les seues obres s’inscriuen, respectivament, en les tradicions literàries alemanya, francesa i italiana. Són autors suïssos, evidentment, i formen part de la cultura del seu país, però la llengua de les seues obres determina la tradició literària a què pertanyen. Ningú no hauria de confondre la literatura d’un estat amb una única literatura definida per la nacionalitat dels seus escriptors.
La mateixa lògica ens ajuda a entendre el cas de Matthew Tree. Nascut a Londres el 1958, va aprendre català de manera autodidacta i es va establir a Barcelona el 1984. Va començar a publicar en català i ha construït una part fonamental de la seua trajectòria literària en aquesta llengua. Novel·les com Fora de lloc i Privilegiat, o el recull de contes Ella ve quan vol, formen part de la literatura catalana. Això no és cap concessió ni cap gest d’integració: és una constatació lingüística. Tree és un escriptor nascut a Anglaterra que fa literatura catalana perquè escriu en català.
El cas invers també és ben il·lustratiu. Robert Graves va viure durant molts anys a Mallorca, concretament a Deià, on va trobar un paisatge i un entorn que van marcar profundament la seua vida i la seua obra. Tanmateix, Graves escrivia en anglès. Per tant, és un escriptor anglès que va viure a Mallorca i que va formar part de la història cultural de l’illa, però la seua obra no és literatura catalana. No n’hi ha prou d’escriure des de Mallorca, de descriure’n els paisatges o de convertir-la en escenari literari per passar a formar part de la literatura escrita en català.
Hi ha, a més, una qüestió que fa encara més interessant el cas de Graves. La seua relació amb la llengua catalana va estar marcada per una certa incomprensió. Va arribar a descriure el mallorquí com una llengua diferent del català i li va atribuir característiques que els especialistes han considerat errònies. En alguns textos va arribar a definir-lo com una mena de barreja d’italià i francès o com un dialecte més groller del castellà. També s’ha publicat el testimoni que, després de la mort del dictador, va rebutjar participar en una campanya per restituir l’oficialitat del català a les Illes, al·legant que no volia intervenir en els afers locals.
No es tracta de negar la importància de Robert Graves, ni la seua vinculació amb Mallorca, ni el valor de la seua obra. Es tracta, simplement, de situar-la correctament. La seua és literatura anglesa escrita en un indret de parla catalana. De la mateixa manera que una novel·la escrita en castellà per un autor català és literatura en castellà, encara que el seu autor haja nascut a Tortosa, a Eivissa o a València. Podem parlar de literatura feta a Catalunya, de literatura d’autors catalans o de literatura vinculada al país, però no hauríem de confondre aquestes categories amb la literatura catalana pròpiament dita.
Ho puc explicar també a partir de la meua pròpia experiència. Soc un autor català que, a més de publicar en català, he escrit dos novel·les en anglès, Alys, Gareth’s Daughter i A Tale of Two Lives, i un poemari, Footprints on Earth, també en anglès. Són tres obres meues, nascudes de la meua creativitat i de la meua trajectòria personal, però no són literatura catalana. Són obres escrites en anglès per un autor català. No em sembla que això reste res a la meua identitat ni al meu vincle amb la cultura del país. Ben al contrari: demostra que un escriptor pot moure’s entre llengües i tradicions literàries sense que calga barrejar-les.
La qüestió, llavors, no és de passaports ni de fronteres, sinó de llengua. En un moment en què la llengua catalana necessita espais de reconeixement i normalitat, potser convé evitar que el concepte de literatura catalana esdevinga tan elàstic que acabe perdent el seu significat. La cultura catalana és molt més àmplia que la seua literatura, i està bé que siga així. Hi ha creadors de procedències diverses que hi contribueixen, autors que escriuen en altres llengües i obres que parlen del nostre país des de mirades diferents. Tot això enriqueix la nostra cultura.
La literatura catalana no és la que s’escriu dins d’unes fronteres ni la que signen persones amb una determinada nacionalitat. És la que s’escriu en català. La llengua no és un detall accessori de la literatura: n’és la matèria primera, la veu i la llar.
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