La cuina del pom (9): fideus a la cassola

Les receptes en fideus són de les més tradicionals de la cuina catalana. Tanmateix, durant els darrers anys, aquests plats han caigut malauradament bastant en desús. Avui us explico una recepta molt fàcil, que pot portar ingredients diversos. Jo poso llonganissa i costella de tossino, altres afegeixen xorís de diferents tipus.

Ingredients per a 5 persones:

600 g de costella ja tallada

1/4 de llonganissa

1 ceba

1 tomata madura

Un got de vi

1/2 de fideus del número 2

Brou de verdures

Sal

Julivert

2 dents d’all

Pebre roig

Pebre negre

Colorant

Oli

Elaboració:

Afegeix oli a una cassola i sofregeix la costella. Salpebra-la. Quan comence a daurar-se, afegeix la llonganissa tallada a trossets no molt menuts. Mentrestant vés trossejant la ceba. Afegeix la tomata i que es vagi coent tot plegat. En el mateix oli farem un sofregit amb la ceba, la tomaca i el vi ranci: Quan cregues que ja està tot prou daurat, afegeix el got de vi. Deixa-ho tot a foc lent durant uns deu minuts. Durant aquest temps el brou ha d’estar bullint. Afegeix la picada d’all i julivert, i tira de seguida els fideus. Barreja-ho tot. Després tira el brou i fes-ho cuinar durant uns deu minuts, no cal al foc màxim. Deixa reposar uns minuts. Han de quedar sucosets, ni secs ni caldosos.

Acompanyeu el plat d’un bon vi negre de la Terra Alta. Un Cop de mà és molt adequat