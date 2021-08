La cuina del pom (8): calamaret en picada

Senzilla i deliciosa recepta de calamars a la planxa amb una picada d’oli, all i julivert. És la demostració que moltes vegades no necessites hores per cuinar un bon plat, amb uns pocs minuts tens una delicatessen. El calamaret a la planxa és un plat molt nutritiu i saludable, ja que porta molt poques calories. Tanmateix, proporciona proteïnes, vitamines, calci, ferro i sodi. És perfecte per a sopar o per a servir com a entrants durant el dinar. A més, és totalment compatible amb dietes per a aprimar o mantindre la línia.

ELABORACIÓ

INGREDIENTS

1/2 quilo de calamaret

dos dents d’all

oli

julivert

sal

pebre roig i pebre negre (si s’escau)

Neteja els calamars separant els tentacles i retirant allò que haja a l’interior. Avui he fet calamars molt menuts, n’hi ha de més grans i potser van millor. Posa a escalfar la planxa amb una miqueta d’oli i un poquet de sal. Pica els alls el més menuts que puguis mentre es dauren els calamars. Mescla els alls amb el julivert i l’oli per a enllestir la picada, d’aquesta forma l’oli agafarà el gust de la resta d’ingredients.

Dona la volta als calamarets i salpebra’ls si s’escau. És important remarcar que el temps de cocció és molt curt, en uns 4-5 minuts per cada costat, depenent del volum, n’hi ha prou.

S’acompanya d’un bon vi blanc de la Terra Alta, un Clot d’encís o La cisqueta va bé.