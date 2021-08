La cuina del pom (7): caragols en baldana de carn

“Qui menja caragols per Sant Joan, té diners tot l’any“, conta el refranyer català. Aquest és un plat típic de la revetlla del solstici d’estiu. És molt fàcil de fer. Si els caragols són de l’horta, molt millor, cas que no en tingueu l’oportunitat els podeu comprar.

INGREDIENTS

Per a 6 persones:

1 quilo de caragols purgats

200 grams de baldana de carn (botifarra blanca o negra)

1 tomata madura

1 ceba

1 rama de romer (branca de romaní)

1 fulla de llorer

1 primentó (pebrot) verd

Un polsim de sal

Pebre negre

Un polsim de pebre roig

herbes aromàtiques (si s’escau)

150 ml ml d’oli d’oliva

1 got de vi blanc

1 got d’aigua

2 dents d’alls

Colorant (si s’escau)

En un recipient, poseu una mica d’oli i sofregiu la ceba trinxada i el primentó ben menut. Quan ja estiga daurada, afegiu-hi la tomata ratllada, els alls trinxats, i deixeu-ho sofregir durant uns minutets a foc lent. Mentrestant, talleu la baldana de carn (botifarra blanca o negra), afegiu-la a la paella i salteu-ho tot junt durant un parell de minuts. Podeu reservar-la, llavors l’haureu d’afegir al final com a decoració. Seguidament, afegiu les herbes, el romer, el llorer, el vi, l’aigua, el pebre roig i el pebre negre. Reduïu-lo i deixeu-ho coure durant uns tres minuts. Afegiu els cargols ben nets. Han de coure uns deu minuts.

Hauria d’acompanyar-se d’un bon vi negre de la Terra Alta: un Bàrbara Forés, Fill del temps criança o l’Abrunet negre.