La cuina del pom (6): paella mixta

La paella s’ha convertit en el plat principal de la gastronomia catalana. És originària de la marjal de l’Albufera, a la comarca de la Ribera del Xúquer. Es menja en qualsevol ocasió, especialment quan s’ajunten colles d’amics o famílies, dissabtes, diumenges o en festes tradicionals. Tradicionalment es coneixia com a arròs a la paella, paella d’arròs, arrossada o arròs en paella a la valenciana. La paella (recipient) s’anomena sovint paelló, en alguns indrets es diu «arròs en paelló».

La paella era una menja simple que es feia amb les quatre coses que es tenien a mà, a més de l’arròs: una miqueta de carn de conill, pollastre o fins i tot ànec, verdura (bajoques, fesols o garrofons i tomata), oli, aigua, safrà, i sal. Amb el temps ha anat sofisticant-se i entrant en els restaurants, molts dels quals la tracten com a bé turístic rendible, sobretot si du marisc: llamàntol, gambes, llagosta, etc. La seua internacionalització ha provocat la creació de plats anomenats paelles que poc tenen a veure amb l’original valencià. Les paelles mixtes són les que combinen en el mateix plat ingredients de carn, verdura, peix i marisc. No són ben vistes per alguns que consideren que la paella hauria de ser només de carn i verdures o només de peix i marisc.

INGREDIENTS I ELABORACIÓ

1/2 quilo d’arròs.

1/4 de costella de tossino.

200 grams de gamba roja o llagostí.

Una sípia o diversos calamarets.

100 grams de bajoques (mongetes verdes)

Un grapat de caragols

1/4 de Musclos.

200 grams de petxinetes (cloïsses)

1 primentó (pebrot) verd.

Una dent d’all.

Una tomata madura

Colorant

Sal, pebre negre, pebre roig dolç i oli d’oliva.

Preparació:

En un paelló amb una mica d’oli es fregeixen unes quantes gambes roges. Volta i volta, i reserveu. Afegiu una mica més d’oli, salpebreu la costella i fregiu-la, i tireu les bajoques perquè se sofregeixen bé. Quan estiga daurada afegiu la sípia tallada a quadrats menuts o el calamar a anelles. Remeneu tot bé i deixeu uns 5 minuts. Afegiu el primentó verd tallat ben menut, una dent d’all i una mica de julivert, tot ben trinxat. Deixeu 10 minuts a foc lent. Afegir el colorant i remeneu.

Ratlleu la tomata, poseu una mica de sal, pebre negre i una cullerada de pebre roig. Podeu posar els caragols i les petxinetes a hores d’ara.

Deixeu fer aquest sofregit 10 minuts a foc suau. Obriu els musclos al vapor (poseu en un pot amb una miqueta d’aigua). Quan estiguen oberts retireu-los.

Al paelló afegiu un grapat d’arròs per persona (jo poso 500 grams, si sobra, a la nit, passat per la paella està boníssim), remeneu una mica i afegiu el doble d’aigua calenta i la picada. També podeu usar el brou que han deixat els musclos al vapor.

Deixeu coure 15 minuts, poseu els musclos i les gambes, i deixeu-ho reposar uns 5 minuts.