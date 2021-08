La cuina del Pom (5): fideuà

La fideuà és un plat típic originari de la ciutat de Gandia. A hores d’ara és molt comú en la gastronomia de tot el País Valencià i de les Terres de l’Ebre. Està feta a base de suc de peix complementada amb marisc al gust del consumidor i uns fideus que poden ser de número divers, des del zero fins als més gruixuts. Es cuina, com la paella, en una paella ampla i plana.

Per a 8 persones:

500 grams de fideus

150 grams de petxinetes (cloïsses)

1 sépia bruta o 300 grams de calamaret

15 gambes o llagostins. (també es poden usar galeres o escamarlans)

1 ceba grossa

150 grams de tomata

200 grams de musclos

1 tomata madura

Herbes aromàtiques

Picada d’all i julivert

Pebre roig

1/4 primentó roig (pebrot vermell)

Oli

sal (si s’escau)

Fumet de peix

Rentem i preparem tot el peix. Les petxinetes, cloïsses, les hem de posar en aigua i sal durant 30 minuts per purgar-les d’arena. Després de netejar la sèpia o el calamaret, es talla a trossos menuts. Es netegen els musclos. Començarem la cocció per saltar la meitat de les gambes roges o llagostins. Escalfem una paella gran amb un bon raig d’oli, i les daurem per totes dos bandes. Reservem les gambes.

En el mateix oli de gambes, saltem la sípia durant 3 o 4 minuts, per les dos bandes.

En el mateix oli, saltem la resta del marisc. Si cal afegim més oli i farem el sofregit. Primer la ceba trossejada. La deixem daurem lentament. Que agafi color marronós i s’absorbeixi tota l’aigua. Mentrestant, ratllem la tomata i afegim un polsim de pebre roig. Quan la ceba agafi bon color hi afegirem el primentó roig. Només hi posarem una tercera part del primentó, ben picadet. Un cop tinguem el primentó daurat…hi afegirem la picada d’all i julivert, i quan agafi color abans no es cremi hi aboquem la tomata ratllada. Ho remenarem bé i deixarem que s’evapori l’aigua del tomàquet. La idea es fer un sofregidet ben concentrat, però vigileu que no es cremi.

En aquest punt a mi m’agrada fer una reducció de vi blanc, però la podeu ometre si voleu. Tireu-hi 1/2 copa de vi i deixeu-ho reduir durant uns minutets.

Calcularem una tassa de fideus del núm dos per cada persona més una de regal al final. Els sofregirem amb tots els ingredients anteriors fins que agafin color. No cal salar si el fumet ja en porta. Es pot tirar el fumet escalfat o fred. Es cou en uns cinc minuts un cop ja bull. Es decora el recipient (paella) per tal que quedi estèticament bonica.

A l’hivern nosaltres també hi posem carxofa a trossos, que sempre dona molt bon gust. Aquest plat porta a discrepàncies acèrrimes quant als ingredients a usar i la forma de cocció. És deliciós, malgrat les disputes si realment cuinem “fideuà”.