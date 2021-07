La cuina del Pom (3): caragols a la llauna

Caragols a la llauna (cargols a la llauna o cargolada) és un plat ben senzill en què els caragols es cuinen al foc (preferentment a la brasa) o bé al forn amb una safata o llauna. Se serveixen acompanyats d’allioli o de salsa vinagreta. És un plat típic de les comarques del Segrià, la Noguera, el Pla d’Urgell i les Garrigues, on organitzen des del 1980 l’Aplec del Caragol de Lleida i Pirineu.

En el marc de la gastronomia catalana hi ha moltes altres maneres de menjar caragols, cuinat sols o acompanyant altres carns diverses. En molts indrets dels Països Catalans (L’Horta, el Rosselló, Menorca, l’Empordà) també es pot trobar la caragolada, que s’acompanya amb una salsa picant.

Els tipus més reconeguts i apreciats en gastronomia són el caragol bover, el caragol cristià, la vaqueta, el caragol de Borgonya, el cargol punxenc, etc. A les Terres de l’Ebre, s’usen culinàriament els jueus.

Se’ls diu que no són ni carn ni peix, hi ha qui no els vol ni veure perquè són banyuts i bavosos i s’arrosseguen pel terra. Tanmateix, una delicatessen culinària, un goig per als sentits.

INGREDIENTS

1 kg de caragols

1 gra d’all

sal grossa

pebre roig

pebre negre

un got de conyac

un got d’oli d’oliva

allioli, vinagreta o picada amb all i tomata

S’ha d’escalfar el forn en anterioritat a 270ºC. Es munta un llit de sal a la llauna. S’han de col·locar els cargols damunt del llit de cara amunt d’un en un, prèviament se suquen una miqueta a la sal. S’han de trossejar els alls i posar els trossets menudets a redós dels cargols. També s’afegeix el pebre roig i el pebre negre. S’han de fornejar durant uns cinc minuts aproximadament. Llavors es treuen i, si s’escau, es tornen a salpebrar o posar una miqueta d’oli. Se’ls flameja amb una mica de conyac. Es tornen a posar al forn, s’abaixa la temperatura i es fornegen uns 10 minuts més, fins que hàgim comprovat que ja estan al punt.

A continuació, s’han de fer les salses. La primera serà una picada amb all, tomata pelada, oli, vinagre, sal i pebre. Us ha de quedar tot ben lligat. La segona, una vinagreta amb vinagre, oli, sal, pebre negre i pebre dolç. I l’última salsa, un allioli.

Un Clot d’encís de la DO Terra Alta, vi rosat esdevé l’acompanyament ideal.