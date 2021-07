La cuina del Pom (2): espaguetis a la marinera

Els espaguetis són un dels plats preferits dels adolescents i dels xiquets. Es poden cuinar seguint moltes receptes amb ingredients i formats totalment diversos. Sens dubte és un dels plats més demanats tant als restaurants catalans com d’arreu de l’Europa occidental. Una definició casolana del producte seria: una peça de farina en forma de fideu, més llarg i més gruixut.

La paraula prové de l’italià spaghetto, que és el diminutiu de spago (“cordó”), en plural: spaghetti.

Tot i que són típics de la cuina italiana, segons la tradició són originaris de la Xina i varen ser introduïts al país per Marco Polo o els àrabs, segons les versions. Formen part de tot l’entramat de la pasta transalpina.

Es cuinen fent-los bullir en aigua salada fins que s’ablaneixen, cosa que pot trigar d’uns 7 a 10 minuts aproximadament, depenent del gruix de la pasta. Segons el temps de cocció es poden preparar “al dente” o tous. Es preparen molt sovint de forma senzilla, amb mantega i parmesà, o acompanyats amb salsa de tomata. Però també de forma més elaborada amb verdures, carns, peixos, bolets, etc. Algunes de les variants més comunes de preparar els espaguetis segon els condiments que portin són a la “bolonyesa”, a la “puttanesca”, a la “napolitana”, a la “carbonara”, al “aglio, olio e peperoncino” i amb beixamel.

LA MEUA RECEPTA

INGREDIENTS

600 grams d’espaguetis

1 tomata

1/2 ceba

6 llagostins

1 dent d’all

1/4 de musclos

1/4 de petxinetes (escopinyes)

!/4 de calamaret

2 cullerades d’oli d’oliva.

1 una miqueta de vi

sal

Un polsim de pebre roig

Un polsim de pebre negre

Com a toc d’inici, es bull aigua en una cassola i s’afegeix una mica de sal. S’introdueixen els espagueti un cop ja està bullint. Després d’uns minuts, depenent si els vols “al dente” o “ben fets”, es posen en un colador dintre de l’aigüera. Mentrestant, has d’anar trossejant (o triturant) la ceba, l’all i la tomata degudament A la mateixa cassola, s’escalfa l’oli per començar a fer el sofregit. Es deixen daurar els llagostins, i es reserven (molt important). Llavors, s’afegeix la ceba, la tomata i l’all, tot ben trossejat o triturat. De seguida, posarem el calamaret, i abaixarem el foc. Després d’uns minutets afegirem els musclos i les petxinetes, amb la crosta. També espolsarem una mica de pebre roig i de negre pel damunt, si s’escau una miqueta de sal. Afegirem els llagostins que havíem reservat. Es poden usar galeres, gambes, escamarlans, qualsevol d’aquestes espècies. En uns deu minuts ha d’estar tot llest.

És una delícia de plat, amb la combinació perfecta de marisc i pasta, degudament salpebrat.

L’acompanyarem d’un bon vi blanc de la DO Terra Alta, qualsevol criança de garnatxa blanca. No us deixarà indiferents!