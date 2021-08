La cuina del pom (10): gaspatxo

El gaspatxo és una sopa freda elaborada amb ingredients crus, tradicional d’Andalusia i de Portugal. La paraula “gaspatxo” significa originalment “barreja”. És molt refrescant com a plat estival. És lleuger i fàcil de fer i té unes quantes versions, segons els gustos particulars i les comarques o regions on es faci. Porta els mateixos ingredients que una amanida, però triturats en forma de crema. Una vegada que s’elabora, es guarda en la nevera i es pren fred, ja sigui com a entrant, primer plat o com a tapa. En una de les versions es pot usar meló de moro (síndria).

PER A 4 PERSONES

5 tomates madures

1 cogombre

grans d’all

1 ceba

1 primentó (pebrot) verd

oli d’oliva

vinagre

Dos gots d’aigua freda

sal

sucre

Crostonets de pa

PREPARACIÓ

Comencem a fer el gaspatxo pelant i tallant la tomata, la ceba, els alls i el cogombre. Ho barregem. Tallem a trossets menuts també el pebrot. Posem en un bol de triturar, l’oli d’oliva verge i el vinagre. Hi afegim un polsim de sal i de sucre, després, aigua freda. Jo ho faig en una gaspatxera, un aparell com una liquadora.

Ho triturem tot. Per a la guarnició es pot passar pel colador, jo no ho faig. I ja podrem tastar el gaspatxo! Es pot posar en un bol a part els crostonets de pa, de primentó molt menut o de ceba molt menuda també. Serviu el gaspatxo en un bol, amb els daus de tomàquet i cogombre i els trossets de pa torrat en uns bols al costat.