Josep Frank i la represa de les relacions culturals entre Catalunya i l’Alguer

1. Un intel·lectual de la primera Renaixença algueresa
La figura de Josep Frank (l’Alguer, 1830-1900) ocupa un lloc singular en la història de les relacions entre Catalunya i l’Alguer. No és un autor de gran obra publicada, ni un escriptor professional en el sentit modern del terme. La seua importància és, sobretot, cultural, lingüística i mitjancera. Frank va ser un d’aquells intel·lectuals que, en un moment en què la consciència de la catalanitat algueresa començava a reaparèixer en els ambients erudits, va convertir una realitat local —la supervivència del català a l’Alguer— en una qüestió d’interès per a la cultura catalana de la Renaixença.
La seua trajectòria1 explica bé aquesta funció de pont. Va ser professor de grec, matemàtiques i sard al liceu de l’Alguer, bibliotecari del col·legi de la ciutat entre 1856 i 1860 i posteriorment director de l’Institut Reial de Bosa. Era, a més, un home de formació excepcionalment àmplia i poliglota. El seu perfil no és el d’un poeta dedicat exclusivament a la literatura, sinó el d’un home de cultura, interessat per les llengües, la història i la transmissió del saber.
La seua rellevància augmenta perquè va viure en un moment de transformació profunda de la cultura catalana. A Catalunya, la Renaixença havia convertit la recuperació de la llengua i de la literatura catalanes en un projecte cultural amb una dimensió cada vegada més nacional. En aquest context, el descobriment que a l’Alguer —una ciutat de Sardenya— encara es parlava una varietat de català va adquirir una força simbòlica extraordinària. L’Alguer apareixia, als ulls dels intel·lectuals catalans, com una mena de comunitat catalana separada per la història però conservada per la llengua.
Aquesta descoberta no va ser sobtada ni va dependre d’una sola persona. El procés va ser gradual i va implicar diversos intermediaris. Entre aquests, cal destacar Ignazio Pillito,2 arxiver de Càller, que el 1864 va participar en els Jocs Florals de Barcelona i va donar notícia del català que encara es parlava a l’Alguer. La seua intervenció va despertar l’interès de Manuel Milà i Fontanals, una de les figures centrals de la Renaixença catalana.
El nom de Pillito és important perquè representa una primera via de contacte entre el món cultural català i la realitat lingüística sarda. Tanmateix, el pas decisiu cap a un contacte més directe amb l’Alguer va produir-se quan Francesc Martorell i Peña,3 després d’haver visitat la ciutat el 1868, va conèixer Josep Frank i va transmetre a Catalunya la notícia de la supervivència de la llengua catalana algueresa. És en aquest punt que Josep Frank deixa de ser simplement un intel·lectual local i es converteix en una figura de connexió.
Un escriptor amateur?
La paraula «amateur» pot ser útil, però cal precisar-la. Josep Frank no és un professional de la literatura com ho seran altres autors posteriors. La seua activitat principal és la d’un intel·lectual, professor, bibliotecari i home de llengües. La literatura és una part de la seua activitat cultural, no necessàriament el centre de la seva vida professional.
Això explica alguns trets del poema que analitzarem a continuació. No hi trobem la voluntat d’un poeta que treballa obsessivament una norma literària estabilitzada. Hi trobem, en canvi, una escriptura que sembla sorgir d’una combinació de: competència oral algueresa, memòria de la llengua catalana antiga, contacte amb models literaris catalans, influència de la literatura italiana, tradició religiosa i sentimental, convencions ortogràfiques vuitcentistes.
Això produeix una llengua híbrida en el millor sentit del terme: una parla algueresa que intenta fer-se literatura en un espai de contacte. La qüestió no és si Frank «escriu bé» segons la norma actual, la qüestió és molt més interessant: Com escriu un alguerès del segle XIX quan intenta convertir la seva llengua en poesia literària? La resposta la trobem en aquest poema.
2. Manuel Milà i Fontanals: la descoberta erudita de l’Alguer
La relació amb Manuel Milà i Fontanals (1818-1884) és fonamental per entendre el lloc de Josep Frank en la Renaixença. Era filòleg, historiador de la literatura i una de les grans autoritats intel·lectuals del moviment de recuperació de la cultura catalana. El seu interès per l’Alguer no era merament anecdòtic. El fet que una comunitat catalana hagués sobreviscut durant segles en territori sard tenia una importància extraordinària per a la història de la llengua.
El 1869, la publicació Lo Gay Saber va publicar el poema de Josep Frank Vetlla en lo Camp-Sant sobre la tomba de ma filla, al mateix número4 en què apareixia l’article de Milà i Fontanals «La llengua catalana a Sardenya». Aquest fet és d’una gran importància simbòlica: el poema d’un alguerès i l’estudi d’un dels principals filòlegs catalans apareixien junts en el mateix espai editorial. La publicació funcionava, per tant, en dos nivells:
– Milà i Fontanals demostrava que l’alguerès tenia interès lingüístic i històric.
– Josep Frank demostrava que aquella llengua encara podia ser vehicle d’expressió literària.
Aquest fet és essencial. L’Alguer no apareixia només com una curiositat dialectal o com una relíquia lingüística. A través de Frank, apareixia també com una comunitat amb capacitat de produir literatura. La relació entre Frank i Milà s’ha d’entendre, doncs, dins d’una xarxa epistolar i intel·lectual més àmplia. Els estudis sobre la represa de les relacions catalanoalguereses assenyalen precisament els contactes entre Josep Frank, Francesc Martorell i Manuel Milà i Fontanals com un dels moments que preparen la posterior intervenció d’Eduard Toda.
3. Ignazio Pillito i la primera notícia moderna del català de Sardenya
La figura d’Ignazio Pillito ocupa un lloc anterior en aquesta història. Era arxiver de Càller5 i tenia accés a la documentació històrica de Sardenya. La seua participació en els Jocs Florals de Barcelona de 1864 va tenir un efecte inesperat: va donar a conèixer als cercles catalans la persistència del català a l’Alguer. Ell mateix explicava que la llengua que emprava en aquella ocasió no era la seua habitual, sinó una llengua apresa a partir de la documentació que estudiava, i afirmava que el català encara era parlat a l’Alguer.
Així, Pillito representa sobretot la fase documental i erudita de la descoberta. Amb Frank, en canvi, aquesta realitat esdevé personal i literària. Pillito permet als catalans saber que el català alguerès existeix; Frank permet escoltar-lo en forma de poema. Aquesta diferència és fonamental. La llengua deixa de ser una dada d’arxiu i es converteix en veu humana.
4. Toda: del descobriment a l’acció cultural
Si Milà i Fontanals va representar la legitimació filològica i Frank la veu algueresa, Eduard Toda i Güell (1855-1941)6 va ser qui va convertir aquesta relació en un projecte de contacte cultural més sostingut. Diplomàtic, viatger, bibliòfil i erudit, va mantenir una relació epistolar amb Josep Frank entre 1869 i 1870. Aquesta correspondència és considerada un dels punts de partida del modern retrobament cultural entre Catalunya i l’Alguer. El que fa especialment significativa aquesta correspondència és que no es limita a una curiositat sentimental per una «illa catalana». Hi ha un interès per: la llengua algueresa, la literatura, la història, les tradicions, els documents, la cultura popular, la relació entre la memòria local i la cultura catalana.
Amb Toda, l’Alguer comença a ser objecte d’una investigació cultural més sistemàtica. Aquesta línia conduiria finalment al viatge de Toda a l’Alguer el 1887, un moment decisiu en la història del retrobament catalanoalguerès. Posteriorment, el moviment cultural alguerès desembocaria en la fundació, el 1906, de l’Agrupació Catalanista de Sardenya — La Palmavera.
Josep Frank, però, no va arribar a veure aquesta fundació. Va morir el 1900. Tanmateix, la seua influència va ser decisiva: els membres de la generació posterior, entre els quals hi ha figures com Joan Palomba, van recuperar la llengua i la literatura alguereses en un ambient que ja havia estat preparat per Frank i reforçat per Toda. En aquest sentit, Josep Frank és un precursor. No va fundar l’associació, però va contribuir a crear les condicions intel·lectuals perquè fos possible.
5. «Vetlla en lo Camp-Sant sobre la tomba de ma filla»: una elegia íntima
1. —À l’cel, oh blanca lluna,
diurna, à l’cel que fas?
Forse la raça humana
t’agrada contemplar?
Si és així, tu sola
templa la mia dolor y ma consola!
—Derrere de la montanya
ta veig la tarde eixir;
ma plor al·lora en calma,
en tuas dolças ta mir:
ma torna la mia ruïna
cuant veig colgar ta fi de la marina!
2. —No ta cobrir de núvols,
oh amiga mia, el cel,
ni emprenguis ta carrera,
no siguis tanta cruel:
ab quietut resclara
la tomba de ma filla ab tua llum clara!
3. —Un poc curt encara
concedi a aqueix cor
que pugui aliviar-se
ab llàgrimas y plor:
que plori un rato, espera,
la nina de ’ls meus ulls y la humera!
4. —Oh Rosa mia vermella,
oh meu blanc hermellí,
per què així, minyoneta,
per què morir-te així?
Ara que més donosa
creixivas cada dia y carinyosa!
5. —Complias dos anys apenas,
oh enveja de ’l vehí!
La tua cara era bella
com l’alba de ’l matí.
Si à ’l món fossis viscuda,
lo somni de ’ls amants foras siguda.
6. —Per tota la mia vida
serà ’l ton dolç recort!
A ’l meu cor afligit,
de aliviu y de conhort,
servirà de dolçesa
a ma melancolia y à ma tristesa!
7. —Oh tu, massa ditxosa,
que ’l port has aguantat
y ’ls perills de aqueix món
tan pronta has escapat!
Que à dona és perillosa
navegar eixa mar tan borrascosa!
8. —Ja que tan jovencella
’L destí ta vulgué finar,
ni pots de qui t’amava
ser l’alegria y l’empar,
del Senyor del cel consol
prega à la mamma tua y dormi sens dol!
9. —Cuant vivías ta dava
tot mi y lo meu cor;
la mare tua mes darta
no pot ara que plorar!
Y no podent més tant,
jo donaré l’amor, lo plor y ’l cant!
10. —Oh musa mia graciosa,
templa ’l cant à dolor;
canta ab veu llastimosa
lo cant de l’aflició.
D’avuy més altre cant
no alçaràs que no sia dol y complant!
11. —Com trista tortorella
que plora à ’l sol colgant,
per ’ls valls y las alturas
tothora s’va lamentant:
tal jo la nit y ’l dia
ploraré la finada prenda mia!
12. —Ja ’l ventitxol s’aixeca,
que ’m diu que l’alba apar,
y veig colgar la lluna
en mitj de ’l mar.
Adios, ànima mia,
fins à tant que à ponent se mori ’l dia!
13. —Dins de aqueixa tomba
dormi, meu bell tresor,
en mitj de los perfums
de ’l jasmin y de la flor;
que jo, de tant en tant,
vindré à portar-te rosas, plor y cant!
5.1 Una lectura lingüística de Vetlla en lo Camp-Sant: Josep Frank, escriptor alguerès i la llengua escrita des de la perifèria
El poema de Josep Frank és un document lingüístic molt valuós, però cal llegir-lo amb prudència. És un text escrit segons les convencions ortogràfiques del segle XIX, i per tant no podem deduir directament com pronunciava cada paraula l’autor.
Això és important perquè cal distingir tres nivells: La llengua que Josep Frank parlava, la llengua literària que volia escriure, la grafia amb què intenta representar-la.
Aquests tres nivells no coincideixen necessàriament. El poema, per tant, no és simplement «català escrit amb accent alguerès». És el resultat d’una situació molt més complexa: un parlant nadiu d’una varietat catalana insular, amb una cultura multilingüe —català alguerès, sard, italià i probablement altres llengües—, que escriu en un moment en què l’alguerès encara no disposava d’una norma ortogràfica pròpia consolidada i en què la seua relació amb la cultura literària catalana continental començava a restablir-se.
L’alguerès és una varietat catalana històricament aïllada del conjunt del domini lingüístic, sotmesa al contacte amb el sard i, posteriorment, amb l’italià. Aquesta situació ha afavorit la conservació d’arcaismes, la incorporació de sardismes i italianismes i l’aparició d’evolucions pròpies.
5.2 El vocalisme: la diferència fonètica més important
El català de l’Alguer presenta un sistema vocàlic particular. El vocalisme tònic alguerès conserva set vocals i no té exactament el mateix comportament que el català oriental continental. En particular, la vocal neutra no hi té el mateix paper que en gran part del català oriental. Això és important perquè Josep Frank és un parlant alguerès. El lector català actual pot veure una paraula escrita i imaginar-ne la pronunciació segons el català central. Però això pot portar a errors.
Per exemple, les formes: «mia», «tua» «filia» no s’han de llegir necessàriament segons la pronunciació catalana estàndard actual. En l’alguerès, el contacte entre vocals altes pot presentar solucions diferents de les del català continental. L’estudi modern del vocalisme alguerès mostra, per exemple, comportaments específics dels contactes entre /i/ i /u/, amb tendència a diftongs creixents en determinats contextos. Per tant, una paraula escrita «filia» no és només una qüestió ortogràfica. És una finestra possible sobre una pronunciació algueresa diferent de la catalana actual. Cal, però, prudència: no podem reconstruir la pronunciació exacta de Josep Frank només a partir del poema.
5.3 «Ixir»: un arcaisme que també és alguerès
Un dels mots més interessants és: ixir en lloc de l’actual sortir. L’alguerès conserva nombrosos arcaismes lèxics que han desaparegut o han quedat restringits en altres varietats catalanes. L’exemple d’ixir és especialment significatiu: el mot forma part del patrimoni català antic i continua viu en alguerès.
En el poema trobem: «Ma veig la tarde ixir o, segons la lectura del text: «Et veig la tarda eixir». Aquesta forma ens mostra una característica fonamental de l’alguerès: la seva distància respecte del català continental no implica una simple «deformació» del català, sinó també la conservació de formes antigues.
Això és essencial. L’alguerès no és només català modificat pel sard o l’italià. És també, en part, català antic conservat i evolucionat autònomament.
5.4. «Carinyosa»: una creació especialment reveladora
El poema diu: «creixivas cada dia y carinyosa» La forma carinyosa és molt interessant. El català general actual té carinyós, però la forma algueresa carinyar és documentada com una creació pròpia amb el sentit d’estimar. L’alguerès ha desenvolupat formes lèxiques pròpies a partir de materials catalans, com passa en moltes llengües en situació de contacte i d’aïllament.
Això ens mostra una cosa important: el text no és només una còpia d’un català literari importat de Catalunya. Hi ha formes que tenen una vida pròpia dins l’alguerès. En aquest sentit, carinyosa és més interessant que un simple arcaisme: mostra una llengua que continua creant.
5.5. «Minyoneta»: la memòria d’un lèxic antic
La paraula «minyoneta» té una forta ressonància catalana antiga i tradicional. És una forma afectiva, diminutiva i íntima. En el context del poema, no és simplement «nena». És una paraula que condensa tendresa. El pare no diu només:
«Per què morir així?» sinó: «Per què així, minyoneta?»
La forma lèxica contribueix directament al sentit emocional. Això ens recorda que el lèxic dialectal no és un inventari de curiositats. Les paraules tenen una càrrega afectiva. La llengua de Josep Frank és especialment interessant perquè el seu alguerès no apareix com una llengua folklòrica o pintoresca. Apareix com una llengua capaç de dir: «Oh Rosa mia vermella» i també: «la nina de ’ls meus ulls». És a dir, una llengua íntima.
5.6. «Nina»: una paraula familiar i afectiva
La filla és anomenada: «la nina de ’ls meus ulls» La paraula nina té una llarga tradició en català i continua sent molt viva en diverses varietats. En el poema, però, adquireix una intensitat especial perquè es tracta d’una criatura de només dos anys. El poema oscil·la entre formes: filla, nina, Rosa, minyoneta, tresor. Aquesta variació no és accidental. Cada nom representa una relació diferent:
Forma Relació
filla relació familiar
nina tendresa
minyoneta afecte i petitesa
Rosa bellesa
tresor valor absolut
El poema transforma la xiqueta en una sèrie de noms afectius. La lingüística aquí es converteix en psicologia del dol.
5.7. «Dols», «dolsesa», «dolor»: el camp semàntic del sofriment
El poema està construït al voltant d’una xarxa de paraules relacionades amb el dolor: dolor, dol, plor, tristesa, melancolia, aflicció, conhort, consol. Aquesta xarxa és important perquè el poema no utilitza una sola paraula per descriure el sofriment, sinó que té diferents estats.
El dolor és la ferida. El plor és la seva manifestació física. La tristesa és la seva permanència. La melancolia és la seva interiorització. El dol és la seva dimensió ritual. El consol és allò que el pare busca però no acaba d’assolir.
Aquesta precisió lèxica mostra que, malgrat el seu caràcter d’autor no professional, Frank té una consciència literària clara del vocabulari emocional.
5.8. El contacte amb l’italià: present, però no dominant
El poema no és un text italià catalanitzat. Aquesta és una observació important. Malgrat que Josep Frank vivia en un context italià, el text conserva una estructura fonamentalment catalana. La sintaxi és catalana. El lèxic central és català. La morfologia és catalana. La construcció del poema és catalana. Això indica que el català alguerès continua sent la llengua estructural del text.
Tanmateix, el contacte amb l’italià pot haver influït en: determinades formes lèxiques, la tradició literària, la consciència de la llengua, la manera de representar gràficament alguns sons, i en determinades solucions morfològiques.
Emperò el factor més important sembla ser el contacte global, no pas una simple substitució de paraules. L’alguerès és una parla catalana que viu dins un ecosistema lingüístic sard i italià.
5.9. El sard: una influència menys visible però fonamental
El sard és especialment important perquè és la llengua històrica de l’entorn insular. L’alguerès ha estat en contacte amb el sard durant segles. Aquest contacte pot afectar la fonètica, el ritme, les estructures de contacte consonàntic, el lèxic, determinats hàbits articulatoris.
La recerca moderna mostra que el sard pot haver tingut un paper en la modificació de la qualitat de les vocals alguereses. Ara bé, el poema escrit no ens permet identificar directament tots aquests trets. Això és un punt metodològic essencial: un tret de la llengua parlada no sempre deixa una marca en l’ortografia.
Per això no podem convertir el poema en una transcripció fonètica retrospectiva. El text és més útil per estudiar lèxic, morfologia, sintaxi, grafia, consciència lingüística. Per estudiar la fonètica de Frank pròpiament dita necessitaríem enregistraments, testimonis o comparació amb descripcions contemporànies.
5.10. Ortografia: un sistema no normatiu
La grafia de Frank és també un document de la situació lingüística del seu temps. Trobem:
y per a la conjunció, á, ’l, ’ls, ma, ta, tua, mia, filia, dols. Aquesta grafia no correspon a la normativa fabriana, que encara no existia. Per tant, no podem jutjar-la segons l’ortografia actual. La pregunta correcta és: Quins models ortogràfics tenia disponibles Josep Frank?
Probablement diversos: tradició ortogràfica catalana anterior, ortografia italiana, convencions editorials del segle XIX, models de la Renaixença, usos locals.
Això explica que la seva escriptura pugui semblar irregular. Tanmateix, aquesta irregularitat no implica necessàriament una manca de competència. És la situació normal d’una llengua que encara no té una norma moderna unificada.
5.11 La puntuació i la sintaxi: una llengua molt oral
Un tret molt interessant del poema és la seua construcció dialogada. El poema està ple de: — El pare parla amb: la lluna; el cel; la tarda; la musa; la filla.
Això produeix una sintaxi molt pròxima a l’oralitat. No és una poesia purament descriptiva. És una poesia de veu. El poema sembla escrit per ser recitat. Això explica: les exclamacions; les preguntes; les invocacions; les repeticions; els imperatius. Per exemple:«No et cobreixis de núvols», «No siguis tan cruel», «Concedeix encara…», «Dormi, meu bell tresor». Aquesta llengua no descriu només el dolor, parla amb el dolor.
5.12. La sintaxi del català alguerès escrit
La sintaxi general del poema és clarament catalana. Hi trobem: ordre subjecte-verb habitual; pronoms febles; construccions preposicionals; subordinació; comparacions; vocatius.
Per exemple: «Com trista tortorella / que plora…» La construcció és perfectament reconeixible dins la tradició catalana. Això és molt important perquè mostra que la diferència dialectal no destrueix la unitat estructural de la llengua. L’alguerès pot presentar diferències fonètiques i lèxiques considerables i, alhora, continuar sent clarament català en la seua sintaxi fonamental.
5.13 El paper de la poesia en una llengua sense norma pròpia
Aquest és probablement el punt més important. Josep Frank escriu en una llengua que, al segle XIX, no disposa d’una institució normativa moderna comparable a la que posteriorment desenvoluparan la Renaixença i l’Institut d’Estudis Catalans. Però això no vol dir que l’alguerès sigui una parla «sense gramàtica». Tota llengua parlada té gramàtica. El que manca és una norma escrita unificada i institucionalitzada.
Això obliga Frank a prendre decisions constantment: com s’escriu una paraula?, quina forma és més literària?, cal acostar-se al català de Catalunya?, cal conservar la pronúncia local?, cal seguir models italians?, cal recuperar formes antigues?
El poema és el resultat d’aquestes decisions. Per això té un valor lingüístic tan gran. És un text situat en el moment en què l’alguerès comença a passar de la llengua parlada a la llengua literàriament visible.
6, Anàlisi del poema
El poema Vetlla en lo Camp-Sant sobre la tomba de ma filla és probablement el text que millor permet entendre la doble naturalesa de Josep Frank. D’una banda, és un poema d’una extraordinària intimitat: un pare plora la mort de la seua filla petita. De l’altra, és també un document històric i lingüístic de primer ordre: una mostra de com un intel·lectual alguerès del segle XIX utilitzava la llengua catalana local per donar forma literària a una experiència personal.
El poema és una elegia, però no és una elegia estàtica. És una composició construïda com un diàleg entre el dolor humà i el món natural. El pare parla amb: la lluna, el cel, la tarda, el vent, la nit, la musa, la mort, la filla enterrada. Això converteix el cementiri en un espai de comunicació. La mort ha separat el pare de la filla, però el poema intenta reconstruir una relació amb ella a través de la paraula.
6.1 La lluna: primera interlocutora del dolor
El poema comença amb una invocació a la lluna:
«Oh blanca lluna,
diürna, al cel, què fas?
Potser la raça humana
t’agrada contemplar?»
La lluna és presentada com una presència que observa els humans des de dalt. El poeta li pregunta si contempla la humanitat i si és capaç de comprendre el sofriment humà. Aquesta pregunta introdueix una tensió fonamental del poema: el món natural continua funcionant mentre l’ésser humà pateix.
La lluna surt i es pon. La tarda arriba. El vent s’aixeca. L’alba s’acosta. La natura continua el seu cicle. Per al pare, en canvi, el temps s’ha aturat. La mort de la filla ha creat un trencament entre el temps exterior i el temps interior. El món continua, però la vida del pare ha quedat fixada en un instant de pèrdua. Aquesta és una de les idees més poderoses del poema: la natura és cíclica; el dol, lineal i irreversible.
6.2 El paisatge com a espill de la tristesa
La presència del mar i de la lluna no és decorativa. El paisatge alguerès és un dels grans protagonistes del poema. El mar apareix com una superfície canviant, associada a la llum, la distància i la separació. La lluna, la tarda i el mar formen un escenari de gran força visual. El pare mira l’horitzó i contempla com el món natural desapareix lentament. Emperò, la posta del sol no significa només el final del dia. Es converteix en una imatge de la mort.
El poema estableix una sèrie d’equivalències: la posta del sol = la fi; la nit = la separació; la lluna = la memòria; el mar = la distància; el cementiri = el lloc de la permanència. El paisatge mediterrani és, així, un paisatge de dol.
6.3 La filla: la mort d’una infància interrompuda
Un dels elements més colpidors del poema és l’edat de la xiqueta: «Complias dos anys apenas». La mort esdevé especialment tràgica perquè interromp una vida que tot just començava. La filla no és presentada com una figura abstracta. És una criatura concreta, vista a través dels records del pare:
«La tua cara era bella
com l’alba del matí.»
La comparació amb l’alba és molt significativa. L’alba simbolitza: la joventut; el començament; la promesa; la bellesa; la vida que encara ha de créixer. Amb tot, la xiqueta mor abans d’arribar a aquesta plenitud. El poema construeix, així, una contradicció tràgica: la xiqueta és comparada amb l’alba, però la seua vida s’acaba abans que el dia comenci. La imatge de l’alba conté, per tant, una promesa frustrada.
6.4 Rosa, blanc i vermell: el llenguatge de la fragilitat
Un dels passatges més emotius és: «Oh Rosa mia vermella, oh meu blanc hermellí…»
La filla és associada a les flors i als colors. La rosa vermella pot representar: la vida; la bellesa; l’amor; la sang; la fragilitat. El blanc, en canvi, s’associa amb: la innocència; la puresa; la infantesa; la mort.
La xiqueta apareix entre aquests dos pols: és alhora una criatura plena de vida i una figura ja convertida en record. El poema no descriu la mort de manera brutal. La transforma en una imatge floral. Aquesta suavització és característica de l’elegia: el poeta intenta protegir la imatge de la filla fins i tot després de la mort.
6.5 El pare i la mare: el dol compartit
Un dels aspectes més interessants del poema és que el dolor no és només individual. El pare es dirigeix també a la mare: «Prega a la mamma tua i dormi sens dol!»
I més endavant: «La mare tua […] no pot ara que plorar!»
Això introdueix una segona dimensió del dol. La filla no és només la criatura del pare. És també la filla de la mare. El poema construeix una família dividida per la mort: la filla és a la tomba; la mare plora; el pare canta. Aquesta última diferència és important. El pare no pot recuperar la filla físicament. Només pot conservar-la mitjançant el llenguatge. D’aquí ve el vers final:
«Vindré a portar-te roses, plor i cant!»
Les tres paraules resumeixen tota la funció del poema: roses: el record material; plor: el dolor; cant: la transformació artística del dolor. El pare no pot tornar a donar vida a la filla. Però pot continuar oferint-li amor.
6.6 El cementiri: no un lloc de silenci, sinó de diàleg
El títol ja conté una imatge essencial: Vetlla en lo Camp-Sant sobre la tomba de ma filla. La paraula «vetlla» és fonamental.
Vetllar significa estar despert, vigilar, acompanyar. El pare no abandona la filla després de la mort. Continua visitant-la. El cementiri, per tant, no és un lloc de separació absoluta. És un espai de trobada. La tomba funciona com una frontera entre dos mons: el món dels vius i el món dels morts.
El pare està físicament al costat de la tomba, però emocionalment intenta travessar aquesta frontera, per això parla amb la filla. El poema és, en darrera instància, una conversa impossible. La filla no pot respondre, però el pare continua parlant perquè parlar és l’única forma que li queda de mantenir-la present.
6.7 La mort com a escapada dels perills del món
El poema introdueix també una idea religiosa i moral: «Que ’ls perills de aqueix món tan pronta has escapat!»
La mort de la xiqueta és una tragèdia, però el pare intenta trobar-hi una forma de consol. La xiqueta ha estat protegida dels perills de la vida. Aquest és un dels mecanismes tradicionals del dol religiós: convertir la mort prematura en una forma d’alliberament. Tanmateix, el poema no aconsegueix mai que aquest consol anul·li el dolor. La tensió és permanent: racionalment, la mort pot ser presentada com una alliberació; emocionalment, el pare continua destruït.
Aquesta contradicció dona profunditat al poema. El pare pot dir que la filla és «ditxosa», però continua plorant-la. La religió ofereix una explicació; la poesia expressa la ferida.
6.8 La musa: convertir el dolor en literatura
Un dels moments més importants és la invocació a la musa:
«Oh musa mia graciosa,
tempra ’l cant à dolor,
canta ab veu llastimosa
lo cant de l’aflició.»
Aquí el poema reflexiona sobre ell mateix. El poeta sap que està escrivint. Sap que el dolor s’ha convertit en cant. La musa ja no és simplement la inspiració de la poesia amorosa o heroica. Ara és una figura que ha d’acompanyar el dol. El poeta li demana que modifiqui el cant. No vol una poesia alegre. No vol un cant triomfal. Vol una veu adequada a la tristesa. Aquest passatge conté una autèntica poètica de l’elegia: la forma del poema ha de correspondre al dolor que expressa. La poesia no elimina el sofriment, però li dona una forma. Donar forma al dolor és una manera de fer-lo suportable.
6.9 La tórtora i el cant de la pèrdua
La comparació amb la tórtora és especialment significativa: «Com trista tortorella que plora a ’l sol colgant…»
La tórtora és una figura tradicional del lament amorós i de la solitud. El poeta es compara amb un animal que repeteix el seu cant de manera persistent. Aquesta repetició és la mateixa estructura del dol. El dol no avança de manera recta. Torna una vegada i una altra al mateix record, per això el poeta diu: «Tal jo la nit y ’l dia ploraré la finada prenda mia!»
La nit i el dia representen la totalitat del temps. No hi ha cap moment en què el dolor desaparegui completament. El pare no promet que oblidarà. Promet exactament el contrari: continuarà recordant.
6.10 El temps: la natura avança, el dol roman
Cap al final, el vent anuncia l’alba: «Ja ’l ventitxol s’aixeca, que ’m diu que l’alba apar…»
El món torna a començar. Arriba un nou dia, però la filla continua morta. Aquesta és una de les estructures més profundes del poema: la natura es renova, però la mort no es pot desfer. L’alba, que abans apareixia com una imatge de la bellesa de la nena, ara anuncia el final de la vetlla. El pare ha passat la nit al cementiri. La llum torna. Però ell no ha recuperat la seua filla. La matinada, en lloc de portar esperança, porta el moment de l’adéu.
6.11 El final: roses, plor i cant
L’última estrofa és una de les més belles:
«Dins de aqueixa tomba
dormi, meu bell tresor,
en mitj de los perfums
de ’l jasmin y de la flor;
que jo, de tant en tant,
vindré à portar-te rosas, plor y cant!»
El poema acaba amb una promesa. El pare tornarà. No una sola vegada. «De tant en tant» significa que la relació amb la filla continuarà en el temps. El pare visitarà la tomba i hi portarà tres coses:
Roses que representen l’ofrena, la bellesa i la memòria.
Plor que representa el dolor que no ha desaparegut.
Cant que representa la poesia.
Aquest darrer element és decisiu. La filla ha mort, però el poema existeix. La mort no pot destruir completament la memòria mentre hi hagi una veu que recordi. Per això el poema és alhora: una elegia; una pregària; una conversa; un ritual de memòria; un acte de llengua.
7. Josep Frank: entre la intimitat i la història
La importància de Josep Frank no prové només de la qualitat literària estricta dels seus poemes. De fet, alguns estudiosos han assenyalat que la seua poesia és la d’un versificador amateur, i que utilitza formes i estructures influïdes per la tradició italiana. Però aquesta possible limitació literària no disminueix la seva importància històrica.
Al contrari, el valor de Frank es troba precisament en la seua posició. És un home que escriu des de l’Alguer i que, a través de la seua llengua, entra en contacte amb la cultura catalana de la Renaixença.
El seu poema no és només un text sobre la mort d’una xiqueta. És també un testimoni de la supervivència d’una llengua. Quan Lo Gay Saber publica el seu poema el 1869, els lectors catalans descobreixen que el català no només existeix als territoris habitualment associats amb la llengua. També es parla i s’escriu a l’Alguer. I aquesta llengua pot expressar: el dolor d’un pare; la bellesa d’una filla; la religió; la natura; la memòria; la literatura. Aquesta és la seua gran força simbòlica.
Conclusió: una figura de frontera
Josep Frank va viure en una frontera. No només una frontera geogràfica entre Sardenya i Catalunya, sinó també entre: la llengua parlada i la llengua literària; la memòria local i la consciència nacional; la cultura popular i l’erudició; la vida privada i la història col·lectiva.
La seua correspondència amb Milà i Fontanals, els contactes relacionats amb Ignazio Pillito, la seua relació amb Francesc Martorell i, sobretot, l’intercanvi amb Eduard Toda van contribuir a reobrir un camí que durant molt de temps havia estat interromput.
La història posterior —el viatge de Toda, la recuperació cultural de l’Alguer i la fundació de La Palmavera el 1906— no es pot entendre sense aquests primers contactes. I, enmig d’aquesta història de llengües, arxius, viatges i correspondències, hi ha un poema íntim.
Un pare davant la tomba de la seua filla. Una lluna que passa. Un mar que continua. Una nit que s’acaba i una promesa: «Vindré a portar-te roses, plor i cant.»
Aquesta frase resumeix també la figura de Josep Frank. Les roses són la memòria de l’Alguer. El plor, la consciència d’una cultura que havia estat separada de Catalunya. El cant, la llengua que, malgrat la distància i els segles, encara podia tornar a ser escoltada.
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