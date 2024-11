Jornades commemoratives del desè aniversari del traspàs de Gerard Vergés a la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa

Coincidint amb el desè aniversari del traspàs de Gerard Vergés, un dels poetes catalans més importants del darrer quart del segle vint i principi del segle vint-i-u, la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa ha organitzat unes jornades commemoratives per retre homenatge a la seua figura i obra. Aquestes jornades, que s’estan portant a terme els dies 8, 9, 15 i 16 de novembre, formen part de les habituals Jornades del Patrimoni Literari que l’esmentada biblioteca organitza anualment.

El programa d’activitats inclou diverses propostes que busquen aprofundir en la seua obra i difondre el seu llegat entre els amants de la literatura. Un dels moments destacats serà el club de lectura, on els participants podran debatre i reflexionar sobre l’obra Eros i Art, compartint impressions i descobrint les múltiples facetes de la seua poesia i prosa. Aquesta activitat pretén fomentar el diàleg i l’apreciació de la seua obra entre els lectors.

Una altra activitat destacada ha estat la “Ruta Vergés”, una passejada literària per Tortosa que permetrà als participants explorar els llocs més significatius vinculats a la vida i obra de l’escriptor. La ruta ofereix una experiència immersiva que combina la descoberta del patrimoni local amb la lectura de fragments de les seues obres, proporcionant una nova perspectiva sobre la seva contribució a la literatura catalana.

Vergés, conegut per la seua capacitat per combinar una profunda erudició amb una sensibilitat poètica única, ha deixat un llegat que transcendeix generacions. Les seues obres, plenes de referències culturals i històriques, segueixen inspirant lectors i escriptors. La seua poesia, caracteritzada per una llengua rica i un estil elegant, ha estat reconeguda i premiada en nombroses ocasions.

El plat fort de les jornades commemoratives inclouen exposicions, recitals poètics i taules rodones on es debatran els aspectes més rellevants de la seua trajectòria literària. Aquestes activitats no només commemoren el desè aniversari de la seva mort, sinó que també serveixen com a tribut a la seua contribució a la literatura catalana i a la cultura en general.

A més, les activitats estan dissenyades per ser accessibles a tots els públics, des de xiquets fins a adults, amb l’objectiu de fomentar una major comprensió i apreciació de la vida i obra de Gerard Vergés. Aquesta celebració no només commemora el desè aniversari del seu traspàs, sinó que també serveix com a recordatori de la importància de preservar i difondre el llegat dels nostres escriptors més il·lustres.

L’equip de la Biblioteca Marcel·lí Domingo i els organitzadors de les jornades expressen la seua gratitud per la participació del públic i esperen que aquestes activitats enriqueixin la comprensió de la vida i l’obra de Gerard Vergés. A més, esperen que aquest esdeveniment serveixi per inspirar noves generacions de lectors i escriptors.

Aquestes jornades no només seran un homenatge a Gerard Vergés, sinó també una oportunitat per redescobrir i apreciar el valor de la seua obra en el context de la literatura catalana contemporània.

Divendres 15 de novembre:

18:00h | ‘Gerard Vergés, una mirada artística fascinant’

A càrrec de Cinta Sabaté, escultora i pintora

19:00h | ‘Gerard Vergés i la música’

A càrrec de Joan Magrané, compositor

20:00h | ‘Recomanar Vergés i a Vergés’

A càrrec de Marina Pallás, periodista i Rosa Cubeles, llibretera jubilada

Dissabte 16 de novembre:

10:00h | ‘Catorze biografies perfectes’

A càrrec de Joan Todó, poeta i escriptor

11:00h | ‘L’assagisme a l’obra de Gerard Vergés: Una aproximació transversal’

A càrrec de Sam Abrams, poeta, assagista, crític literari i traductor, entre altres obres, de ‘El Jardí de les Delícies’, de Gerard Vergés, a l’anglès

12:00h | ‘Vergés a la cruïlla’

A càrrec d’Enric Blanco, doctor en Filologia Catalana per la UB

13:00h | Cloenda de les X Jornades de Patrimoni Literari Ebrenc: ‘No’més és qüestió de tres mil anys. Poesia i proda de Gerard Vergés Príncep’

A càrrec de a Sra. Mar Lleixà Fortuño, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Tortosa

Presentació del projecte ‘Inspira Vi i Cultural. Poemes de Gerard Vergés’

A càrrec de Josep Ollés Sabaté, compositor.

‘Lo Gitano Blanc’, activitat musicada sobre el poeamari de Gerard Vergés