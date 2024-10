Joana Serret, bibliotecària

La Biblioteca Sebastià Juan Arbó d’Amposta ha estat, durant molts d’anys, tot un epicentre cultural i literari de les comarques centrals dels Països Catalans. Les XIX jornades literàries, celebrades durant el mes d’octubre, han estat un exemple magnífic de la seua influència i compromís amb la promoció de la lectura i la cultura, ja que han atret un públic divers i entusiasmat, demostrant, una vegada més, la vitalitat i l’atractiu de la biblioteca com a punt de trobada per a desenes d’escriptors d’arreu de la geografia catalanoparlant.

El paper de la bibliotecària Joana Serret ha estat fonamental en l’èxit d’aquestes jornades, així com en el fet d’haver convertit Amposta en la veritable capital literària ebrenca. Serret, amb la seua passió i dedicació, ha convertit la Biblioteca Sebastià Juan Arbó en un referent cultural arreu. El seu lideratge visionari i la seua capacitat per a organitzar esdeveniments literaris de qualitat són dignes d’elogi. Durant les jornades, va ser omnipresent, assegurant-se que tot funcionés a la perfecció i que cada activitat fos un èxit rotund.

Un dels punts àlgids d’aquestes jornades va ser la inauguració de la reforma de la biblioteca. Amb un espai renovat i modernitzat, la biblioteca ha ampliat les seues instal·lacions per a oferir un ambient encara més acollidor i funcional per als seus usuaris. La reforma inclou noves zones de lectura, sales de treball en grup i una àrea infantil ampliada, pensada per fomentar l’amor per la lectura des de ben menuts. Durant la inauguració, es va posar de manifest la importància de tindre espais culturals adaptats a les necessitats contemporànies i preparats per als reptes del futur.

Les jornades literàries van incloure una àmplia varietat d’activitats, des d’homenatges a Gerard Vergés i Vicent Andrés Estellès, passant per taules rodones amb autors destacats sobre temes diversos. A cada racó de la biblioteca es respirava entusiasme i passió per les lletres. Els participants, tant locals com visitants, van poder gaudir d’un programa ric i variat que va satisfer tots els gustos i interessos.

El compromís de Joana Serret amb la promoció de les lletres no es limita només a aquests esdeveniments puntuals. Durant tot l’any, la bibliotecària ha estat un motor incansable d’iniciatives que han apropat la cultura a tota la comunitat. Les seues campanyes de promoció de la lectura, els clubs de lectura i els programes educatius han tingut un impacte positiu i durador.

L’èxit de les darreres jornades literàries no ha estat només una celebració de la literatura, sinó també un homenatge a la labor incansable de Joana Serret i el seu equip. La reforma de la biblioteca és un testament del seu compromís amb la millora contínua i l’adaptació als temps moderns. Amb unes instal·lacions renovades i un programa d’activitats ric i divers, la Biblioteca Sebastià Juan Arbó es consolida com un espai de referència per a la cultura i la lectura a nivell de Països Catalans.

Aquestes jornades han demostrat que, amb lideratge, passió i una visió clara, es poden aconseguir grans coses. Gràcies a la dedicació de persones com Joana Serret, la cultura continua vibrant i creixent, apropant la literatura a totes les generacions. Sens dubte, les jornades literàries de la Biblioteca Sebastià Juan Arbó han estat un èxit rotund que deixa una empremta duradora en el cor de tots els que hi han participat. La recitació espectacular de la reusenca Coia Valls del poemari El Jardí de les Delícies de Gerard Vergés, va ser el dolç comiat a unes jornades de lletres en majúscula.